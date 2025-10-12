Bezpłatne badania diagnostyczne raka piersi w Wilanowie

Bezpłatne badania diagnostyczne raka piersi będzie można wykonać 18 października w godz. 12-18 przed Urzędem Dzielnicy Wilanów przy ulicy Klimczaka 2.



Badania zostaną wykonane w mobilnym gabinecie medycznym Badabus, który zostanie ustawiony na czas akcji przed Urzędem Dzielnicy Wilanów.

Reklama Reklama

Czym jest market CA 15-3?

Marker CA 15-3 jest jednym z kluczowych wskaźników wykorzystywanych w diagnostyce i monitorowaniu raka piersi.

Podwyższony poziom markera może wskazywać również na obecność innych nowotworów, takich jak rak płuca, wątroby, jajnika, szyjki macicy czy endometrium, a także na choroby wątroby, jak marskość czy zapalenie.

Dzięki szybkiemu i nieinwazyjnemu badaniu istnieje szansa na wczesne wykrycie niepokojących zmian, co znacząco zwiększa skuteczność leczenia.