Życie Warszawy

Bezpłatne badania diagnostyczne raka piersi w Wilanowie

Publikacja: 12.10.2025 14:00

Badania zostaną wykonane w mobilnym gabinecie medycznym Badabus, który zostanie ustawiony przed Urzędem Dzielnicy Wilanów.

Foto: materiały prasowe

rbi
Bezpłatne badania diagnostyczne raka piersi będzie można wykonać 18 października w godz. 12-18 przed Urzędem Dzielnicy Wilanów przy ulicy Klimczaka 2.

Badania zostaną wykonane w mobilnym gabinecie medycznym Badabus, który zostanie ustawiony na czas akcji przed Urzędem Dzielnicy Wilanów.

Czym jest market CA 15-3?

Marker CA 15-3 jest jednym z kluczowych wskaźników wykorzystywanych w diagnostyce i monitorowaniu raka piersi.

Podwyższony poziom markera może wskazywać również na obecność innych nowotworów, takich jak rak płuca, wątroby, jajnika, szyjki macicy czy endometrium, a także na choroby wątroby, jak marskość czy zapalenie.

Dzięki szybkiemu i nieinwazyjnemu badaniu istnieje szansa na wczesne wykrycie niepokojących zmian, co znacząco zwiększa skuteczność leczenia.

Jak przygotować się do badania?

W celu przygotowania się do badania, uczestniczki nie muszą być na czczo, lecz powinny unikać pobierania materiału od razu po posiłku. Zaleca się wypicie szklanki wody (około 250 ml) na godzinę przed badaniem oraz odpoczynek przez około 15 minut przed pobraniem krwi. Dodatkowo, na 12 godzin przed badaniem należy zrezygnować z przyjmowania preparatów zawierających biotynę (witaminę B7).

Organizatorzy zwracają uwagę, że liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto na badanie wybrać się wcześnie.

