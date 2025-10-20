0.5°C
Życie Warszawy

Nabór do Młodzieżowych Rad Dzielnic 2025. Jak młodzi warszawiacy kreują przyszłość miasta?

Publikacja: 20.10.2025 08:45

Warszawskie dzielnice prowadzą właśnie nabory do kolejnych kadencji rad

Warszawskie dzielnice prowadzą właśnie nabory do kolejnych kadencji rad

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Młodzieżowe Rady Dzielnic (MRD) w Warszawie to platforma, która pozwala młodym mieszkańcom realnie wpływać na stolicę. Trwają nabory do nowych kadencji, a śladem prężnie działających rad idą młodzi, którzy zyskują doświadczenie i stają się przyszłymi liderami miasta.

Młodzieżowe Rady Dzielnic w Warszawie to organy konsultacyjno-doradcze dla władz lokalnych, których celem jest zapewnienie, że głos i potrzeby młodych mieszkańców stolicy (najczęściej w wieku 13-17 lat) są włączane w lokalne plany i działania. Aktywna działalność w radzie jest często pierwszym krokiem na ścieżce kariery społecznej, co najlepiej widać na przykładach osób, które dziś odnoszą sukcesy na szerszą skalę.

Talent z młodzieżowej rady

Doskonałym przykładem, jak rady kształtują przyszłych liderów, jest Kira Sukhoboichenko. Nominowana do tytułu Warszawianka Roku 2025, aktywistka jest dowodem na skuteczność tej samorządowej ścieżki. Swoją imponującą działalność społeczną rozpoczęła od bycia radną Młodzieżowej Dzielnicy Ursynów. Dziś jej osiągnięcia są szeroko doceniane: jest założycielką Fundacji Latających Plecaczków oraz Koordynatorką Centrum Integracyjno-Adaptacyjnego w Warszawie. Jej pracę doceniono, przyznając jej m.in. nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego i Janusza Korczaka, a także zapraszając ją do roli dwukrotnej mówczyni TEDx. Jej historia jasno pokazuje, że rady są realną kuźnią talentów.

Rekrutacja w radach – szczegóły naboru

Warszawskie dzielnice, prowadzą właśnie nabory do kolejnych kadencji rad. Rekrutacja trwa m.in. na Ochocie. Otwartość samorządu na nowych członków widać w kryteriach: o miejsce w radzie mogą ubiegać się mieszkańcy Ochoty w wieku od 13. do 21. roku życia. Co istotne, nabór skierowany jest również do tych mieszkańców, którzy uczą się poza dzielnicą lub nawet poza Warszawą, co zwiększa elastyczność i szansę na włączenie się w działania.

Kandydaci mają czas na złożenie kompletu dokumentów do 31 października 2025 r. Wśród wymaganych załączników, oprócz danych osobowych i zgody rodziców (dla osób niepełnoletnich), znajduje się uzasadnienie swojego zgłoszenia, które jest kluczowe dla oceny motywacji. Wyboru spośród kandydatów dokona Komisja w tajnym głosowaniu. Kandydaci będą mieli także możliwość osobistej prezentacji swojej kandydatury 6 listopada 2025 r., a lista wybranych radnych zostanie ogłoszona dzień później. Kadencja będzie trwać dwa lata.

Warto pamiętać, że nabory prowadzone są również w innych dzielnicach, dlatego zainteresowani powinni szukać aktualnych informacji na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń właściwych urzędów dzielnic.

Szkolenia i debaty

Podczas niedawnego szkolenia zorganizowanego w Kazimierzu Dolnym, młodzi radni z Pragi-Południe rozwijali umiejętności przydatne w pracy samorządowej. Były to m.in. sztuka wystąpień publicznych, nauka radzenia sobie z tremą i krytyką, a także efektywne planowanie i realizacja inicjatyw dla rówieśników.

Z kolei Młodzieżowa Rada Dzielnicy Rembertów zainicjowała niedawno szeroką debatę na temat edukacji pod hasłem „Młodzieżowa Rada o edukacji. Nauczyciele, młodzież i rodzice – wspólnie osiągniemy sukces”. Spotkanie było doskonałą okazją do wypracowania wspólnych rozwiązań, ponieważ wzięli w nim udział nie tylko sami radni, ale też Zastępca Burmistrza, radni Dzielnicy pełniący funkcje w Komisji Oświaty, a także reprezentanci uczniów, nauczycieli i rodziców z pięciu lokalnych szkół. Wśród najważniejszych tematów poruszanych podczas dyskusji znalazły się m.in.: doradztwo zawodowe, rola pedagogów i psychologów w szkołach, nauczanie biznesu i zarządzania finansami, a także relacja między praktycznymi umiejętnościami a teorią.

Udział w Młodzieżowej Radzie to szansa, by z biernego obserwatora stać się aktywnym uczestnikiem życia stolicy.

Źródło: zyciewarszawy.pl

