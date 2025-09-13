Głos młodych w stolicy. Czym są Młodzieżowe Rady i jak zmieniają Warszawę?

Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy w tym roku świętowała swoje 15-lecie
Władza w Warszawie nie należy już tylko do dorosłych. W dzielnicy Ursus trwa rekrutacja do VI kadencji Młodzieżowej Rady, a to idealny moment, by zastanowić się, jak młodzi ludzie mogą wpływać na otaczającą ich rzeczywistość. Dołączenie do Rady jest proste: wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy w terminie od 9 do 21 września 2025 roku, a następnie odbyć krótką rozmowę online. Ten proces jest symbolem szerszego zjawiska – rosnącej roli młodzieżowego samorządu w Warszawie, który działa zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnomiejskim.
W każdej z 18 warszawskich dzielnic funkcjonuje Młodzieżowa Rada, będąca kluczowym organem konsultacyjno-doradczym dla władz. Jej członkowie dążą do tego, by potrzeby młodych mieszkańców były uwzględniane w lokalnych planach i działaniach. Młodzieżowi radni aktywnie opiniują przedsięwzięcia, zgłaszają inicjatywy i współpracują z urzędnikami, szkołami i organizacjami pozarządowymi. Ich praca nie ogranicza się do dyskusji – to oni współorganizują wydarzenia kulturalne, sportowe i charytatywne. Młodzieżowe rady często zabiegają o realne zmiany, jak choćby montaż dodatkowych ławek w parkach, poprawa oświetlenia czy organizacja pikników naukowych. Wybory do rad odbywają się co dwa lata, zazwyczaj za pośrednictwem szkół, choć niektóre dzielnice dopuszczają kandydatów mieszkających w danej dzielnicy, ale uczących się poza nią.
Na szczycie warszawskiego samorządu młodzieżowego stoi Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy (MRW), powołana uchwałą Rady Miasta w 2009 roku. Ten organ, działający na podstawie art. 5b ustawy o samorządzie gminnym, ma za zadanie integrację środowisk młodzieżowych, promocję zasad samorządności i reprezentację młodych warszawiaków na poziomie ogólnomiejskim. W jej skład wchodzi 38 radnych – po dwóch przedstawicieli z każdej rady dzielnicy oraz dwóch ze szkół specjalnych. Ich dwuletnia kadencja to czas na podejmowanie kluczowych decyzji w formie uchwał i stanowisk, które muszą spełniać formalne wymogi, takie jak podstawa prawna i przepisy merytoryczne.
Działania młodzieżowych rad mają namacalny wpływ na życie miasta. W czerwcu tego roku Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy obchodziła 15-lecie istnienia, podsumowując liczne sukcesy i podkreślając rosnącą siłę głosu młodego pokolenia. W marcu 2025 roku, Rada przyjęła stanowisko dotyczące zasad korzystania ze smartfonów w szkołach podstawowych. Zamiast opowiadać się za całkowitym zakazem, rekomendowała edukację w zakresie higieny cyfrowej i zapewnienie atrakcyjnych alternatyw spędzania przerw.
Innym przykładem zaangażowania na globalnym poziomie były konsultacje "Młodzieżowy Kompas 2030", w których warszawska młodzież dyskutowała o Celach Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Wyniki tych rozmów miały bezpośrednie przełożenie na oficjalne stanowisko Polskiej Młodzieżowej Delegacji na Forum Młodzieżowe ONZ, co pokazuje, że lokalne działania mogą mieć zasięg międzynarodowy.
Młodzieżowi radni regularnie spotykają się z władzami miasta, tak jak miało to miejsce podczas IX sesji MRW, na której gościł wiceprezydent Jacek Wiśnicki. Wtedy to podjęto decyzję o skierowaniu zapytania do prezydenta Trzaskowskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa i funkcjonowania komunikacji miejskiej.
Młodzieżowe Rady w Warszawie to realne platformy, które umożliwiają młodym ludziom zdobycie cennego doświadczenia, rozwój kompetencji i nawiązanie ważnych kontaktów. To szansa, by z biernego obserwatora stać się aktywnym uczestnikiem i mieć realny wpływ na to, jak wygląda stolica. Jeśli więc masz 13-17 lat, rekrutacja jest Twoją szansą, aby dołączyć do grona tych, którzy zmieniają Warszawę. Informacji o naborze należy szukać w swojej szkole lub w urzędzie dzielnicy.