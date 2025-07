Młodzi podzielą pieniądze. Ruszy Akademia Szkolnych Budżetów Obywatelskich

Młodzi warszawiacy zdecydują o swoim otoczeniu

Projekt realizuje założenia miejskiego dokumentu „Młoda Warszawa. Polityka młodzieżowa m.st. Warszawy”, którego fundamentami według deklaracji organizatorów są otwartość, równość, wiarygodność oraz elastyczność. Akademia ma zapewnić młodym ludziom rzeczywisty wpływ na życie swojej szkoły. Ma również służyć rozwojowi kompetencji obywatelskich, społecznych i organizacyjnych, a także inspirować do podejmowania działań na rzecz własnego otoczenia.

Szkolny budżet obywatelski daje uczniom narzędzia do współdecydowania o swoim środowisku. Uczą się oni zgłaszać propozycje projektów, prezentować je, argumentować wybór oraz organizować głosowanie, co pozwala na praktykowanie demokracji na co dzień. Dzięki akademii tego rodzaju działania mają stać się stałym elementem kultury warszawskich szkół, a wypracowane narzędzia będą mogły być stosowane zgodnie z potrzebami poszczególnych placówek.