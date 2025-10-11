12.9°C
Życie Warszawy

„To Ukrainka, czy Warszawianka?”. Fala ksenofobicznych komentarzy po nominacji do plebiscytu

Publikacja: 11.10.2025 11:45

Kira Sukhoboichenko, młoda aktywistka ukraińskiego pochodzenia, została nominowana do tytułu Warszaw

Kira Sukhoboichenko, młoda aktywistka ukraińskiego pochodzenia, została nominowana do tytułu Warszawianki Roku

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Nominacja Kiry Sukhoboichenko do tytułu Warszawianki Roku 2025 wywołała falę ksenofobicznych komentarzy w mediach społecznościowych. W sprawie interweniują stołeczni radni, a plebiscyt niespodziewanie stał się społecznym testem na tolerancję.

Plebiscyt Warszawianka Roku to w założeniu idea wyróżnienia kobiet, które budują miasto: przyczyniają się do jego rozwoju, promują otwartość, a swoją działalnością stają się wzorem do naśladowania dla wszystkich mieszkańców. Konkurs, którego historia sięga ponad stulecia, jest uhonorowaniem tych, dzięki którym Warszawa staje się lepszym i bardziej otwartym miejscem.

Jednak tegoroczna edycja brutalnie zderzyła ideały z rzeczywistością. Wśród dziewięciu nominowanych kobiet znalazła się Kira Sukhoboichenko, młoda aktywistka ukraińskiego pochodzenia. Ta kandydatura wywołała w mediach społecznościowych bezprecedensową, ksenofobiczną burzę, która zmusza nawet Radę Miasta do zajęcia stanowiska w tej sprawie.

Nominowane do tytułu Warszawianki Roku 2025
Zasługi młodej działaczki

Kira Sukhoboichenko nie jest postacią anonimową. Jej nominacja opiera się na udokumentowanych, wieloletnich zasługach, które doskonale wpisują się w kryteria plebiscytu. Co najważniejsze, regulamin nie ogranicza tytułu do etnicznych Polek ani osób urodzonych w stolicy – Warszawianką Roku może zostać każda kobieta, której działalność służy miastu. Zresztą, to nie pierwszy taki przypadek; w przeszłości honorowano już m.in. Nicole Wójcicką, urodzoną w Wiedniu.

Kira Sukhoboichenko do Warszawy przeprowadziła się jako ośmiolatka, tu ukończyła edukację i rozpoczęła swoją imponującą ścieżkę społeczną. Była radną Młodzieżowej Dzielnicy Ursynów, jest założycielką Fundacji Latających Plecaczków oraz inicjatorką Międzynarodowego Dnia Plecaka. Dziś jest Koordynatorką Centrum Integracyjno-Adaptacyjnego dla osób z Ukrainy i Polski w Warszawie, aktywnie działając na rzecz integracji. Jej praca została doceniona na wielu polach: to dwukrotna mówczyni TEDx, laureatka nagród im. Tadeusza Mazowieckiego i Janusza Korczaka, a także jedna z „Mistrzyń LinkedIn” wyróżniona przez Forbes Women.

Udokumentowane sukcesy nie powstrzymały jednak fali nienawiści.

Laureaci poprzedniej edycji nagrody
„A Polek to już zabrakło?” Burza w komentarzach

Informacja o nominacji Kiry Sukhoboichenko osiągnęła bezprecedensowy negatywny zasięg. Post o jej kandydaturze wywołał niemal 5 tys. komentarzy - dominujący ton był ksenofobiczny.

Komentujący wprost kwestionowali jej prawo do ubiegania się o tytuł ze względu na narodowość: „Warszawianka, czy Ukrainka?”, „Ona to warszawianka jak ja Chinka” czy wprost: „Po pierwsze Polka, po drugie Warszawianka, a nie Ukrainka, powinna dostać nagrodę”. Pojawiły się również sugestie, że nominacja jest wynikiem narzuconej odgórnie „poprawności politycznej” i apele o bojkot głosowania.

Hejt nie dotyczył więc merytorycznej oceny pracy aktywistki, lecz kwestionował jej prawo do bycia członkiem warszawskiej wspólnoty.

Ważną funkcję na ekspozycji pełnią również prezentowane kreacje oraz akcesoria haute couture i prêt-
Władze zmuszone do reakcji

Skala ataku i bierność administratorów oficjalnego profilu Urzędu Miasta w mediach społecznościowych nie mogły pozostać bez formalnych konsekwencji. Radna Miasta Stołecznego Warszawy, Zofia Smełka-Leszczyńska, skierowała do Prezydenta Rafała Trzaskowskiego interpelację w tej sprawie.

Radna postawiła władzom miasta poważny zarzut: brak moderacji komentarzy ksenofobicznych. Argumentowała, że oficjalne profile stanowią przestrzeń publiczną, za którą odpowiada miasto, a tolerowanie mowy nienawiści może być odczytane jako jej milcząca akceptacja. Podkreśliła również, że brak reakcji naraża nominowaną i innych mieszkańców na stres psychiczny i poczucie wykluczenia, co jest sprzeczne z wizerunkiem Warszawy jako metropolii stawiającej na otwartość.

W interpelacji zażądano wdrożenia skutecznej i systematycznej moderacji, przyjęcia jasnych procedur reagowania na mowę nienawiści, a w ostateczności – rozważenia wyłączenia możliwości komentowania, jeśli miasto nie jest w stanie zapewnić bezpiecznej przestrzeni do dyskusji.

Konkurs podzielony jest na dwie grupy wiekowe: uczniów klas VI–VIII szkół podstawowych oraz młodzież
Kontrowersje z przeszłości a obecny precedens

Plebiscyt bywał areną sporów również w poprzednich latach, jednak ich natura była odmienna. Plebiscyt wzbudził oburzenie, gdy do tytułu nominowano kandydatki o wyrazistych poglądach politycznych lub działaczki aktywnie zaangażowane w kontrowersyjne spory światopoglądowe.

W 2021 roku krytykowano nominacje Marty Lempart (liderki proaborcyjnych protestów) oraz Katarzyny Augustynek ("babci Kasi"), zarzucając plebiscytowi promowanie postaw niegodnych naśladowania. Podobnie, w 2023 roku kontrowersje dotyczyły m.in. Justyny Wydrzyńskiej, skazanej za pomoc w aborcji.

We wszystkich tych przypadkach niechęć mieszkańców brała się z kontrowersyjnych działań lub zbyt radykalnych poglądów samych nominowanych.

Plakat kampanii „Warszawa chroni dzieci w sieci"
Tymczasem w przypadku Kiry Sukhoboichenko mamy do czynienia z nowym, niepokojącym precedensem. Atak jest wymierzony w jej narodowość, kwestionując jej prawo do bycia uhonorowaną z powodu ukraińskiego pochodzenia, a nie z powodu jej pracy.

Spór o Warszawiankę Roku 2025 jest więc w istocie sporem o to, czy Warszawa jest miastem dla wszystkich, czy tylko dla tych z właściwym paszportem.

