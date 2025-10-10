„Niech nas widzą! Wizerunek, strój, ciało”. Nowa wystawa na Zamku Królewskim

Ważną funkcję na ekspozycji pełnią również prezentowane kreacje oraz akcesoria haute couture i prêt-à-porter światowych projektantów i domów mody z Kolekcji Adama Leja
Na ekspozycji zgromadzono około 250 różnorodnych obiektów z różnych epok – od XVI stulecia po współczesność. Są wśród nich cenne dzieła wypożyczone z muzeów krajowych i zagranicznych, w tym paryskiego Luwru, Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu czy Galerii Obrazów Starych Mistrzów w Dreźnie, a także ze zbiorów prywatnych.
Punktem wyjścia narracji wystawy jest kolekcja Zamku Królewskiego. W kolejnych częściach odwołuje się do figur władcy, rycerza, myśliwego, Diany, Flory, filozofa, kostiumu orientalnego i kobiecej atrakcyjności, odsłaniając bogactwo znaczeń zawarte w ubiorach na przestrzeni wieków. Sztuka, rzemiosło i moda spotykają się w jednej opowieści – nie jako ilustracje, ale równorzędne głosy.
– Celem podstawowym wystawy jest rozszyfrowanie znaczeń zawartych w dziełach sztuki znajdujących się w zamkowych wnętrzach. Rozszerzenie perspektywy czasowej od XVI wieku aż po współczesność w nieszablonowy sposób pozwoli zwrócić uwagę na procesualność zmian w obrębie kultury europejskiej oraz wskaże metamorfozy i transgresje wybranych na wystawę motywów ikonograficznych – mówi Monika Przypkowska, kuratorka wystawy.
Wśród dzieł prezentowanych na ekspozycji znalazły się bezcenne dla historii polskiej artefakty, takie jak otwierający wystawę płaszcz koronacyjny Stanisława Augusta (1764) czy zbroja młodzieńcza Zygmunta Augusta (1533), sąsiadują z arcydziełami dawnych mistrzów, np. Antoona van Dycka, Louisa-Michela van Loo czy Alexandre’a-Francois Desportes’a.
Znaczącą reprezentację znajdują także dzieła zarówno uznanych twórczyń i twórców sztuki polskiej XIX i XX wieku, jak i działających w Polsce przedstawicieli współczesnego młodego pokolenia. Wystawa w Zamku jest wyjątkową okazją do zobaczenia w jednej przestrzeni prac takich artystek i artystów jak Zofia Kulik, Natalia LL (Natalia Lach-Lachowicz), Karol Radziszewski, Magdalena Abakanowicz, Edward Dwurnik, Agata Agatowska, Ewa Juszkiewicz, Teresa Pągowska czy Agnieszka Rożnowska.
Ważną funkcję na ekspozycji pełnią również prezentowane kreacje oraz akcesoria haute couture i prêt-à-porter światowych projektantów i domów mody z kolekcji Adama Leja. Ich twórcami są m.in. Coco Chanel, Elsa Schiaparelli, Cristóbal Balenciaga, Christian Dior, Gianfranco Ferré, John Galliano, Alexander McQueen, Paco Rabanne, Daniel Roseberry, Yves Saint Laurent, Vivienne Westwood i Franck Sorbier.
Wystawa Niech nas widzą! Wizerunek, strój, ciało pokazuje też, w jaki sposób poszczególne motywy powracają po stuleciach, uzbrojone w nowe, często biegunowo odmienne znaczenia. Jednym z nich jest choćby gorset – „dawne narzędzie patriarchalnego ucisku, dziś symbol kobiecej siły”.
– „Niech nas widzą!” to wystawa, która przypomina pewną oczywistość, ale jest najdalsza od banału. Obfituje w obiekty i w treści, łącząc sztukę, rzemiosło i modę w jedną, wielogłosową opowieść. Oglądając koronę, szlafrok filozofa czy but drag queen, dostrzegamy, że historia stroju to nieprzerwany ciąg strategii widzialności – historii o tym, jak bardzo pragniemy i jak bardzo lękamy się być dostrzeżeni – podkreśla dr Jarosław Trybuś, zastępca dyrektora ds. muzealnych i programowych Zamku Królewskiego.
W związku z wystawą przygotowano program edukacyjny oraz różnorodne wydarzenia towarzyszące, m.in. wspólne zwiedzanie z kuratorką, wieczorne oprowadzanie i zajęcia międzypokoleniowe. Zachęcamy do wzięcia udziału w ścieżkach autorskich po wystawie, czyli w spotkaniach z ekspertami. Autorskie, wynikające z swojej wiedzy i pasji spojrzenie przedstawią: Karolina Sulej, dr Anna Straszewska, dr Artur Badach, Adam Leja, dr Tomasz Mleczek oraz Marcin Różyc.
Wystawie, która potrwa do 8 lutego 2026 roku, towarzyszy bogato ilustrowana publikacja, a w niej eseje autorstwa m.in. Stacha Szabłowskiego, Andy Rottenberg, Marcina Różyca i Joanny Wasilewskiej – Dobkowskiej.