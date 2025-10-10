„Niech nas widzą! Wizerunek, strój, ciało”. Nowa wystawa na Zamku Królewskim

Obrazy Marcella Bacciarellego i Bartłomieja Strobla obok porcelanowych figurek, ceremonialnych mieczy, pasów kontuszowych, strojów haute couture Yves’a Saint Laurenta i tęczowych kostiumów Thierry’ego Muglera – najnowsza wystawa w Zamku Królewskim w Warszawie przypomina, że historia ubioru to historia kultury i dzieje tego, jak chcemy być widziani.



Na ekspozycji zgromadzono około 250 różnorodnych obiektów z różnych epok – od XVI stulecia po współczesność. Są wśród nich cenne dzieła wypożyczone z muzeów krajowych i zagranicznych, w tym paryskiego Luwru, Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu czy Galerii Obrazów Starych Mistrzów w Dreźnie, a także ze zbiorów prywatnych.

Rozszyfrowanie znaczeń zawartych w dziełach sztuki

Punktem wyjścia narracji wystawy jest kolekcja Zamku Królewskiego. W kolejnych częściach odwołuje się do figur władcy, rycerza, myśliwego, Diany, Flory, filozofa, kostiumu orientalnego i kobiecej atrakcyjności, odsłaniając bogactwo znaczeń zawarte w ubiorach na przestrzeni wieków. Sztuka, rzemiosło i moda spotykają się w jednej opowieści – nie jako ilustracje, ale równorzędne głosy.

– Celem podstawowym wystawy jest rozszyfrowanie znaczeń zawartych w dziełach sztuki znajdujących się w zamkowych wnętrzach. Rozszerzenie perspektywy czasowej od XVI wieku aż po współczesność w nieszablonowy sposób pozwoli zwrócić uwagę na procesualność zmian w obrębie kultury europejskiej oraz wskaże metamorfozy i transgresje wybranych na wystawę motywów ikonograficznych – mówi Monika Przypkowska, kuratorka wystawy.

Wśród dzieł prezentowanych na ekspozycji znalazły się bezcenne dla historii polskiej artefakty, takie jak otwierający wystawę płaszcz koronacyjny Stanisława Augusta (1764) czy zbroja młodzieńcza Zygmunta Augusta (1533), sąsiadują z arcydziełami dawnych mistrzów, np. Antoona van Dycka, Louisa-Michela van Loo czy Alexandre’a-Francois Desportes’a.