Beksiński zagościł na Cytadeli. Niezwykły pokaz świata artysty

W sobotę, 4 października Muzeum Wojska Polskiego stało się sceną dla wyjątkowego wydarzenia artystycznego. Rozpoczęła się długo wyczekiwana wystawa „Beksiński na Cytadeli Warszawskiej”, która potrwa do 31 stycznia 2026 roku. Połączenie klasycznej sztuki z najnowszymi technologiami obiecuje niezapomniane wrażenia.



Wystawa, której organizatorem jest Fundacja Beksiński, ma na celu całkowite zanurzenie zwiedzającego w mroczny, hipnotyzujący i pełen tajemnic świat Zdzisława Beksińskiego. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, dzieła artysty ożywają. Zwiedzający mogą zobaczyć projekcje, animacje, a także obrazy w 3D. Szczególną atrakcją jest strefa VR (wirtualnej rzeczywistości), która umożliwia dosłowne wejście w głąb obrazu i doświadczenie go w zupełnie nowym wymiarze.

Wystawa została wzbogacona o widowisko „Human Condition – Beksiński Multimedia Exhibition”, które łączy twórczość artysty z muzyką, którą sam słuchał podczas malowania. To unikalne doświadczenie, które ma szansę przyciągnąć zarówno miłośników sztuki, jak i osoby poszukujące niestandardowych form obcowania z kulturą.

Eksponaty z całej Polski

Na wystawie zaprezentowano ponad 50 dzieł Zdzisława Beksińskiego. Jest to jedna z największych i najbardziej zróżnicowanych kolekcji jego prac, jakie kiedykolwiek pokazano w stolicy. Wśród eksponatów znajdują się nie tylko obrazy, ale również rysunki, fotografie i grafiki. Co niezwykle istotne, prace te pochodzą z 10 prestiżowych muzeów z całej Polski oraz od prywatnych kolekcjonerów.

Dzięki uprzejmości m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Kielcach, Szczecinie, Wrocławiu, Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowego w Toruniu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, Muzeum Porcelany w Wałbrzychu oraz Agra-Art Domu Aukcyjnego, publiczność ma szansę zobaczyć dzieła dotychczas rzadko prezentowane w stolicy. Zdecydowana większość z nich jest pokazywana w Warszawie po raz pierwszy, co czyni to wydarzenie obowiązkowym punktem na kulturalnej mapie miasta.