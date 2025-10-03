„Od Sowizdrzała do Pro-roka – Antoni Słonimski” w Galerii przy Ratuszu Ursynów

Wystawa w Galerii przy Ratuszu przypomina bogaty dorobek literacki i publicystyczny Słonimskiego, ukazując go zarówno jako błyskotliwego sowizdrzała satyry, jak i proroka ostrzegającego przed zagrożeniami dla wolności i demokracji
Rok 2025 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Antoniego Słonimskiego z okazji 130. rocznicy jego urodzin.
Jak podkreślono w uchwale, Słonimski był nie tylko wybitnym twórcą, ale również jednym z największych autorytetów moralnych swoich czasów. Angażował się w walkę o prawa twórców i wolność słowa, a jego działalność publicystyczna i opozycyjna niejednokrotnie spotykała się z represjami władz.
W 1964 roku był współautorem słynnego „Listu 34”, protestu przeciwko cenzurze, za co objęto go zakazem druku i wyjazdów zagranicznych. Po wydarzeniach Marca 1968 roku padł ofiarą kampanii antysemickiej, a jego nazwisko na wiele lat zostało usunięte ze środków masowego przekazu.
– „Gdy nie wiem, co robić, to na wszelki wypadek wolę zachować się przyzwoicie” – pisał Słonimski, a jego słowa do dziś pozostają aktualnym moralnym drogowskazem.
Wystawa w Galerii przy Ratuszu przypomina bogaty dorobek literacki i publicystyczny Słonimskiego, ukazując go zarówno jako błyskotliwego sowizdrzała satyry, jak i proroka ostrzegającego przed zagrożeniami dla wolności i demokracji.
– Cieszę się, że Galeria przy Ratuszu może włączyć się w ogólnopolskie obchody Roku Antoniego Słonimskiego. To twórca, którego dorobek i postawa obywatelska pozostają inspirujące również dziś. Wystawa przypomina nam, jak ważna jest wolność słowa i odwaga w obronie wartości – podkreśla Klaudiusz Ostrowski, zastępca burmistrza Dzielnicy Ursynów.
Ekspozycję „Od Sowizdrzała do Pro-roka – Antoni Słonimski” można oglądać w Galerii przy Ratuszu (al. KEN 61, stacja metra Imielin) od 3 października do 7 listopada.