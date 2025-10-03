„Od Sowizdrzała do Pro-roka – Antoni Słonimski” w Galerii przy Ratuszu Ursynów

Galeria przy Ratuszu Ursynów zaprasza na wystawę poświęconą Antoniemu Słonimskiemu – jednemu z najwybitniejszych polskich poetów, satyryków, publicystów, dramatopisarzy i prozaików XX wieku.



Rok 2025 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Antoniego Słonimskiego z okazji 130. rocznicy jego urodzin.

Kim był Antoni Słonimski?

Jak podkreślono w uchwale, Słonimski był nie tylko wybitnym twórcą, ale również jednym z największych autorytetów moralnych swoich czasów. Angażował się w walkę o prawa twórców i wolność słowa, a jego działalność publicystyczna i opozycyjna niejednokrotnie spotykała się z represjami władz.

W 1964 roku był współautorem słynnego „Listu 34”, protestu przeciwko cenzurze, za co objęto go zakazem druku i wyjazdów zagranicznych. Po wydarzeniach Marca 1968 roku padł ofiarą kampanii antysemickiej, a jego nazwisko na wiele lat zostało usunięte ze środków masowego przekazu.

– „Gdy nie wiem, co robić, to na wszelki wypadek wolę zachować się przyzwoicie” – pisał Słonimski, a jego słowa do dziś pozostają aktualnym moralnym drogowskazem.