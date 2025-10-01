Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza od 3 października na wystawę „Czarny karnawał. Ensor/Wojtkiewicz"
Na wystawie zobaczyć będzie można prace dwóch znaczących artystów tworzących na przełomie XIX i XX wieku – Jamesa Ensora z Belgii i Witolda Wojtkiewicza z Polski. Obaj w swoich pracach poruszali podobną tematykę związaną z maskaradą, teatrem i cyrkiem, sennymi marzenia, erotyką i śmiercią. Ekspozycja podzielona została na kilka wątków zatytułowanych: „Cyganeria”; „Przebierańcy nicości – karnawał, teatr, cyrk”; „Baśnie i dziecięce fantazje”; „Thanatos”.
Na wystawie obok dzieł tytułowych autorów zobaczyć będzie można również obrazy, rysunki i grafikę innych polskich i belgijskich twórców z tego samego okresu. Nie zabraknie też nawiązujących do tytułu ekspozycji marionetek, masek i strojów karnawałowych.
Kuratorami wystawy z ramienia Muzeum Narodowego w Warszawie są Joanna Kilian-Michieletti, Agnieszka Lajus i Kamilla Pijanowska-Badysiak, natomiast z ramienia Królewskiego Muzeum Sztuk Pięknych w Antwerpii – Herwig Todts.
Otwarcie wystawy zaplanowano na piątek 3 października. Dzieła Ensora i Wojtkiewicza oglądać będzie można w Muzeum Narodowym w Warszawie do 11 stycznia 2026 roku.
James Ensor, którego prace zobaczyć będzie można od piątku w Muzeum Narodowym w Warszawie, był belgijskim malarzem, grafikiem, pisarzem i kompozytorem. Uważany jest za prekursora ekspresjonizmu. „Ensor przypomina tradycje sztuki niderlandzkiej z jej rubasznym poczuciem humoru, przewrotnością i moralizatorstwem oraz ludowy teatr jarmarczny i żywy we Flandrii uliczny karnawał” – opisują autorzy wystawy.
Z kolei Witold Wojtkiewicz reprezentuje nurt wczesnego ekspresjonizmu i symbolizmu. Jest „[…] zanurzony w świecie baśni i somnambulicznych wizji, odkrywa świat kabaretu, teatrzyku Zielony Balonik, krakowskiej szopki”.
W dziełach obu twórców widać zakorzenienie we własnych artystycznych kulturach i środowiskach. W przypadku Jamesa Ensora były to modernistyczne kręgi Młodej Belgii, natomiast w przypadku Witolda Wojtkiewicza – Młodej Polski. Obaj wyróżniali się skłonnością do fantazji, ironii i groteski. „Poddajemy te dwie indywidualności, traktowane zazwyczaj jako osobliwe i wyizolowane zjawiska, przekornej konfrontacji. Pojęcie karnawału pełni tu rolę metafory życia-widowiska, świata na opak, szaleństwa, anarchii, chaosu, wolności od norm i konwencji” – wyjaśniają organizatorzy.