Od piątku 3 października Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza na wystawę „Czarny karnawał. Ensor/Wojtkiewicz” będącą efektem polsko-belgijskiej współpracy. Ekspozycję oglądać będzie można w stolicy do 11 stycznia 2026 roku.



Na wystawie zobaczyć będzie można prace dwóch znaczących artystów tworzących na przełomie XIX i XX wieku – Jamesa Ensora z Belgii i Witolda Wojtkiewicza z Polski. Obaj w swoich pracach poruszali podobną tematykę związaną z maskaradą, teatrem i cyrkiem, sennymi marzenia, erotyką i śmiercią. Ekspozycja podzielona została na kilka wątków zatytułowanych: „Cyganeria”; „Przebierańcy nicości – karnawał, teatr, cyrk”; „Baśnie i dziecięce fantazje”; „Thanatos”.

Wystawa „Czarny karnawał. Ensor/Wojtkiewicz” w Muzeum Narodowym w Warszawie od 3 października

Na wystawie obok dzieł tytułowych autorów zobaczyć będzie można również obrazy, rysunki i grafikę innych polskich i belgijskich twórców z tego samego okresu. Nie zabraknie też nawiązujących do tytułu ekspozycji marionetek, masek i strojów karnawałowych.

Kuratorami wystawy z ramienia Muzeum Narodowego w Warszawie są Joanna Kilian-Michieletti, Agnieszka Lajus i Kamilla Pijanowska-Badysiak, natomiast z ramienia Królewskiego Muzeum Sztuk Pięknych w Antwerpii – Herwig Todts.

Otwarcie wystawy zaplanowano na piątek 3 października. Dzieła Ensora i Wojtkiewicza oglądać będzie można w Muzeum Narodowym w Warszawie do 11 stycznia 2026 roku.