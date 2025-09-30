Nie tylko „Cztery pory roku”. Uczta dla melomanów w Warszawie. Wyjątkowy koncert za darmo

Koncert poświęcony twórczości Antonio Vivaldiego rozpocznie się 5 października, w niedzielę, o godzinie 19.00 w kościele przy ul. Przy Bażantarni 3. Wystąpi Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej.



W 2025 roku mija 300 lat od pierwszego wydania „Czterech pór roku” w Amsterdamie. Dzieło to, tak powszechnie dziś znane, powstało około 1720 roku, ale na nowo odkryte zostało w latach 30. XX wieku. Jego autorem jest Antonio Vivaldi, włoski kompozytor epoki baroku, który nie tylko komponował, lecz także świetnie grał na skrzypcach i uczył tej sztuki w weneckim sierocińcu dla dziewcząt. 300-rocznica wydania tego arcydzieła to świetna okazja, by wysłuchać tych utworów na żywo. Niezwykły koncert odbędzie się na Ursynowie, a wstęp na niego będzie wolny.

Koncert na Ursynowie. Wystąpi Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej

Twórczość Vivaldiego przybliży publiczności Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej pod kierownictwem artystycznym Jana Lewtaka. Udział w wydarzeniu wezmą także solistki: Maria Machowska (skrzypce) oraz Maria Lewicka (flet piccolo).

– Koncert tej znakomitej orkiestry poświęcony w całości muzyce Vivaldiego to nie tylko uczta dla melomanów, ale także okazja do obcowania z arcydziełem, które od trzech stuleci nieprzerwanie inspiruje i zachwyca. Cieszę się, że mieszkańcy Ursynowa mogą uczestniczyć w tak wyjątkowym wydarzeniu muzycznym – mówi Klaudiusz Ostrowski, wiceburmistrz Ursynowa.

Program koncertu poświęconego twórczości Antonio Vivaldiego

Podczas koncertu usłyszeć będzie można dwa arcydzieła Vivaldiego: