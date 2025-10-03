9.7°C
1027.1 hPa
Życie Warszawy

Targowisko Sztuki w Warszawie ma już 18 lat. „Urodziny" już w weekend

Publikacja: 03.10.2025 12:10

Targowisko Sztuki w Centrum Praskim Koneser

Targowisko Sztuki w Centrum Praskim Koneser

Foto: Centrum Praskie Koneser

Anna Rogalska
W Centrum Praskim Koneser w sobotę i niedzielę (4 - 5 października) odbędzie się kolejna odsłona Targowiska Sztuki. Podczas wydarzenia na gości czekają liczne atrakcje, m.in. wystawa rzeźby „Moja Forma”, happeningi, warsztaty i targi sztuki. Wstęp wolny.

Podczas tegorocznej edycji Targowisko Sztuki będzie świętować swoje 18. urodziny. Impreza od 2022 roku odbywa na terenie Centrum Praskiego Koneser. Wstęp jest wolny.

Targowisko Sztuki co roku przyciąga tłumy

Targowisko Sztuki to wydarzenie od lat dobrze znane mieszkańcom Warszawy. To nie tylko okazja do zakupu obrazów, grafiki czy rzeźby, ale także do porozmawiania z twórcami. Uczestnicy mogą dowiedzieć się, jak powstają ich prace, a nawet wziąć udział w działaniach artystycznych. Jak podkreślają organizatorzy, w ciągu 18 lat to cykliczne wydarzenie połączyło tysiące artystów i miłośników sztuki.

„To miejsce dla wszystkich, którzy kochają sztukę i pragną się nią otaczać. Niezależnie od tego, czy są kolekcjonerami, szukają wyjątkowych dekoracji do domu, czy po prostu lubią spędzać czas w kreatywnym otoczeniu. Naszą inicjatywę doceniają też architekci i projektanci wnętrz, którzy szukają oryginalnych dzieł do tworzonych przez siebie przestrzeni” – podkreśla Dorota Godhlewska, organizatorka Targowiska Sztuki.

Polecane
4 i 5 października w Muzeum Narodowym w Warszawie czeka na seniorów wiele atrakcji / zdjęcie ilustra
sobota-niedziela
Specjalny weekend dla seniorów. Do Muzeum Narodowego z 1 złoty

18. urodziny Targowiska Sztuki. Co przygotowano w tym roku?

Jednym z wydarzeń zaplanowanych podczas tej edycji Targowiska Sztuki jest wystawa rzeźby „Moja Forma”. Zaprezentuje ona różnorodne podejścia do współczesnej rzeźby i form przestrzennych. Udział w niej biorą: Kamil Jaczyński, Agnieszka Borkowska, Magdalena Konior, Beata Bogucka, Anna Gądek, Kamila Wojciechowicz-Krauze i Maria Koras. Kuratorką ekspozycji jest Miriam Tajcher.

Reklama
Reklama

Zaplanowano też m.in. happening „Wielkie Malowanie” – na placu Konesera pojawi się wielkoformatowy arkusz papieru, na którym każdy będzie mógł malować, rysować i przyklejać przygotowane wlepki. To otwarte spotkanie, w którym sztuka tworzona jest razem.

Oprócz tego odbędą się: warsztaty plastyczne i performance dla dzieci prowadzone przez Grażynę Musiałowską oraz konkursy.

Polecane
Łazienki Królewskie jesienią, widok na Belweder
spacer
Tutaj Warszawa jesienią wygląda najpiękniej

Gdzie i kiedy odbędzie się Targowisko Sztuki?

Targowisko Sztuki odbędzie się w najbliższy weekend 4 i 5 października, w godzinach 11-18. Atrakcje czekają na gości w przestrzeni eventowej Butelkownia na terenie Centrum Praskiego Koneser przy Placu Konesera 8 w Warszawie. W programie znajdziemy m.in.:

  • Targi sztuki i wystawa rzeźby - będą dostępne przez cały weekend od godz. 11 do 18
  • Happening Wielkie Malowanie - odbędzie się w sobotę w godz. 13.30-16
  • Performance i warsztaty dla dzieci - zaplanowano w niedzielę w godz. 14-16
  • Pamiątkowe zdjęcie z lotu ptaka - zostanie wykonane w sobotę w godz. 16.30-16.45 i w niedzielę w godz. 16-16.15

Szczegółowy program 18. urodzin Targowiska Sztuki można znaleźć w wydarzeniu na Facebooku https://www.facebook.com/targowiskosztuki/

Reklama
Reklama
Targowisko Sztuki - harmonogram wydarzeń

Targowisko Sztuki - harmonogram wydarzeń

Foto: Centrum Praskie Koneser

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Łazienki Królewskie jesienią, widok na Belweder
spacer

Tutaj Warszawa jesienią wygląda najpiękniej

W związku z nadejściem sezonu jezienno-zimowego ceny biletów w stołecznym ogrodzie zoologicznym trad
od 1 października

Tańsze bilety do zoo. Rusza sezon jesienno-zimowy

Festiwal Przemiany w Centrum Nauki Kopernik
piątek-niedziela

Festiwal Przemiany w Centrum Nauki Kopernik

Wymień elektrośmieci na darmową dynię i weź udział w pikniku
sobota

Będą rozdawać dynie. Trzeba spełnić jeden warunek

Filia WCK w Aleksandrowie zaprasza na rodzinne ognisko z opowieściami o Dziadach
sobota

Dziady w Aleksandrowie. Impreza z „opowieściami z dreszczykiem”

Uczestnicy spotkania dowiedzą się, jak odróżnić fakt od opinii, na czym polega fact-checking oraz ja
czwartek

Dezinformacja bez tajemnic. Warsztaty dla seniorów

Do 14 grudnia można skorzystać z darmowych seansów sauny nad Kanałem Żerańskim
do 14 grudnia

Darmowa sauna w Warszawie. Trzeba się tylko zapisać

Styl świdermajer
wypad za miasto

Takiego miejsca nie ma nigdzie indziej. Zaledwie pół godziny od Warszawy

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama