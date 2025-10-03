W Centrum Praskim Koneser w sobotę i niedzielę (4 - 5 października) odbędzie się kolejna odsłona Targowiska Sztuki. Podczas wydarzenia na gości czekają liczne atrakcje, m.in. wystawa rzeźby „Moja Forma”, happeningi, warsztaty i targi sztuki. Wstęp wolny.



Podczas tegorocznej edycji Targowisko Sztuki będzie świętować swoje 18. urodziny. Impreza od 2022 roku odbywa na terenie Centrum Praskiego Koneser. Wstęp jest wolny.

Reklama Reklama

Targowisko Sztuki co roku przyciąga tłumy

Targowisko Sztuki to wydarzenie od lat dobrze znane mieszkańcom Warszawy. To nie tylko okazja do zakupu obrazów, grafiki czy rzeźby, ale także do porozmawiania z twórcami. Uczestnicy mogą dowiedzieć się, jak powstają ich prace, a nawet wziąć udział w działaniach artystycznych. Jak podkreślają organizatorzy, w ciągu 18 lat to cykliczne wydarzenie połączyło tysiące artystów i miłośników sztuki.

„To miejsce dla wszystkich, którzy kochają sztukę i pragną się nią otaczać. Niezależnie od tego, czy są kolekcjonerami, szukają wyjątkowych dekoracji do domu, czy po prostu lubią spędzać czas w kreatywnym otoczeniu. Naszą inicjatywę doceniają też architekci i projektanci wnętrz, którzy szukają oryginalnych dzieł do tworzonych przez siebie przestrzeni” – podkreśla Dorota Godhlewska, organizatorka Targowiska Sztuki.

18. urodziny Targowiska Sztuki. Co przygotowano w tym roku?

Jednym z wydarzeń zaplanowanych podczas tej edycji Targowiska Sztuki jest wystawa rzeźby „Moja Forma”. Zaprezentuje ona różnorodne podejścia do współczesnej rzeźby i form przestrzennych. Udział w niej biorą: Kamil Jaczyński, Agnieszka Borkowska, Magdalena Konior, Beata Bogucka, Anna Gądek, Kamila Wojciechowicz-Krauze i Maria Koras. Kuratorką ekspozycji jest Miriam Tajcher.