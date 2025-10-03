Targowisko Sztuki w Centrum Praskim Koneser
Podczas tegorocznej edycji Targowisko Sztuki będzie świętować swoje 18. urodziny. Impreza od 2022 roku odbywa na terenie Centrum Praskiego Koneser. Wstęp jest wolny.
Targowisko Sztuki to wydarzenie od lat dobrze znane mieszkańcom Warszawy. To nie tylko okazja do zakupu obrazów, grafiki czy rzeźby, ale także do porozmawiania z twórcami. Uczestnicy mogą dowiedzieć się, jak powstają ich prace, a nawet wziąć udział w działaniach artystycznych. Jak podkreślają organizatorzy, w ciągu 18 lat to cykliczne wydarzenie połączyło tysiące artystów i miłośników sztuki.
„To miejsce dla wszystkich, którzy kochają sztukę i pragną się nią otaczać. Niezależnie od tego, czy są kolekcjonerami, szukają wyjątkowych dekoracji do domu, czy po prostu lubią spędzać czas w kreatywnym otoczeniu. Naszą inicjatywę doceniają też architekci i projektanci wnętrz, którzy szukają oryginalnych dzieł do tworzonych przez siebie przestrzeni” – podkreśla Dorota Godhlewska, organizatorka Targowiska Sztuki.
Jednym z wydarzeń zaplanowanych podczas tej edycji Targowiska Sztuki jest wystawa rzeźby „Moja Forma”. Zaprezentuje ona różnorodne podejścia do współczesnej rzeźby i form przestrzennych. Udział w niej biorą: Kamil Jaczyński, Agnieszka Borkowska, Magdalena Konior, Beata Bogucka, Anna Gądek, Kamila Wojciechowicz-Krauze i Maria Koras. Kuratorką ekspozycji jest Miriam Tajcher.
Zaplanowano też m.in. happening „Wielkie Malowanie” – na placu Konesera pojawi się wielkoformatowy arkusz papieru, na którym każdy będzie mógł malować, rysować i przyklejać przygotowane wlepki. To otwarte spotkanie, w którym sztuka tworzona jest razem.
Oprócz tego odbędą się: warsztaty plastyczne i performance dla dzieci prowadzone przez Grażynę Musiałowską oraz konkursy.
Targowisko Sztuki odbędzie się w najbliższy weekend 4 i 5 października, w godzinach 11-18. Atrakcje czekają na gości w przestrzeni eventowej Butelkownia na terenie Centrum Praskiego Koneser przy Placu Konesera 8 w Warszawie. W programie znajdziemy m.in.:
Szczegółowy program 18. urodzin Targowiska Sztuki można znaleźć w wydarzeniu na Facebooku https://www.facebook.com/targowiskosztuki/
Targowisko Sztuki - harmonogram wydarzeń