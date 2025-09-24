Warszawianka Roku 2025. Ruszyło głosowanie w plebiscycie. Pełna lista nominowanych

Nominowane do tytułu Warszawianki Roku 2025
Plebiscyt „Warszawianka Roku” ma ponad stuletnią historię i jest jednym z najważniejszych warszawskich wyróżnień, celebrującym dokonania kobiet, które swoją pracą zawodową i społeczną wpływają na życie mieszkańców stolicy.
W tym roku jego znaczenie nabiera dodatkowego wymiaru w kontekście 80. rocznicy rozpoczęcia odbudowy miasta, w której kobiety odegrały kluczową rolę, zarówno w życiu rodzinnym, jak i profesjonalnym, np. jako architektki. Jak podkreśliła Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, plebiscyt to „nie tylko wybór jednej laureatki, ale także celebracja wszystkich kobiet, które zmieniają nasze miasto”.
Wybór kandydatek powierzono Kapitule Konkursowej, która spośród kilkudziesięciu zgłoszeń wyłoniła dziewięć finalistek. W jej skład weszło dziewięć osób, związanych z życiem i kulturą Warszawy.
Wśród nich znaleźli się m.in.: Beata Michalec – przewodnicząca kapituły i radna m.st. Warszawy, Aldona Machnowska-Góra – zastępczyni prezydenta, a także laureatki z poprzednich lat: Sylwia Gregorczyk-Abram (2024), Katarzyna Kasia (2023) i Małgorzata Szumowska (2022). Do grona jury dołączyli także: Sylwia Gregroczyk-Abram – prawniczka, Radosław Kasyk – dyrektor Biura Marketingu m.st. Warszawy, Łukasz Ostoja-Kasprzycki – twórca PoWarszawsku, Joanna Popielawska – dyrektorka koordynatorka ds. strategii i relacji zewnętrznych, oraz Agnieszka Wyrwał – radna m.st. Warszawy.
Plebiscyt honoruje kobiety, które swoją działalnością wnoszą istotny wkład w szerzenie tolerancji, idei różnorodności, wartości demokratycznych, a także promują miasto i działają na rzecz lokalnych społeczności.
Tegoroczne nominacje obejmują szeroki wachlarz dziedzin i działań. Poniżej prezentujemy sylwetki dziewięciu kandydatek, które powalczą o tytuł:
• Magdalena Bigaj – Prezeska Fundacji „Instytut Cyfrowego Obywatelstwa” i medioznawczyni. Zwraca uwagę na problem uzależnienia od technologii, jest autorką książek „Wychowanie przy ekranie” i „Twój telefon, twoje zasady”. Jako pomysłodawczyni pierwszych w Polsce badań nad higieną cyfrową i studiów na ten temat, jest laureatką Nagrody Korczaka 2024.
• Paulina Braun – Twórczyni „Dancing Międzypokoleniowy”, którego misją jest łączenie pokoleń i walka z ageizmem. Organizuje wydarzenia, w których seniorzy występują na równi z młodymi artystami. Jej działalność, promująca aktywność osób po 50. roku życia, przyniosła jej miejsce w rankingu „50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie”.
• Aleksandra Laudańska – Dziennikarka i redaktorka naczelna miesięcznika #POKOLENIA, wydawanego przez Urząd m.st. Warszawy. Jej inicjatywa „Wolni od Metryki” przełamuje stereotypy związane z wiekiem, a platforma MAMENO została uznana za jeden z najbardziej obiecujących projektów w Polsce. Jest też autorką książki „Biohacking menopauzy”.
• Katarzyna Nicewicz – Pedagożka i arteterapeutka, prezeska Fundacji Daj Herbatę. Od 13 lat pomaga osobom w kryzysie bezdomności, współtworząc kampanię „Kobiecość też bywa bezdomna”. Prowadzi Centralny Punkt Integracji, gdzie kobiety zagrożone bezdomnością otrzymują specjalistyczną pomoc.
• Anna Raciborska – Specjalistka pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej, kieruje Kliniką Onkologii i Chirurgii Onkologicznej w Instytucie Matki i Dziecka. Dąży do poprawy wyników leczenia nowotworów kości u dzieci. Jest laureatką nagród #ShEO Awards 2024 i „Wizjonerzy – Reformatorzy Zdrowia 2025” oraz inicjatorką kampanii (P)okaż serce.
• Agnieszka Sikora – Dziennikarka i pedagożka resocjalizacyjna, pomysłodawczyni Fundacji po DRUGIE. Od 14 lat wspiera młodych ludzi (18-25 lat) dotkniętych bezdomnością. Stworzyła pierwszy w Polsce Dom Dla Młodzieży, zapewniając im bezpieczne schronienie i wsparcie w usamodzielnianiu się. Jej praca przyczyniła się do włączenia problemu bezdomności młodych w debatę publiczną.
• Karolina Skowron-Baka – Autorka książki „Feminizm to weganizm” i działaczka społeczna na rzecz praw zwierząt, kobiet i osób LGBT+. Jako prezeska międzynarodowej organizacji Animal Advocacy Careers, wspiera rozwój karier w ruchu prozwierzęcym. Jej działania zostały uhonorowane Grand Prix Vege za całokształt pracy na rzecz równości społecznej.
• Małgorzata Sokołowska – Oficer polskiej policji i negocjatorka, związana ze służbą od 2005 roku. Zasłynęła jako autorka popularnego kanału „Z pamiętnika policjantki”, który obserwuje ponad 250 tysięcy osób. W swoich mediach społecznościowych edukuje na temat bezpieczeństwa, budując jednocześnie zaufanie do policji poprzez pokazywanie ludzkiej strony zawodu.
• Kira Sukhoboichenko – Prezeska Fundacji Latających Plecaczków. Mimo młodego wieku, aktywnie angażuje się w działania społeczne, m.in. jako inicjatorka Międzynarodowego Dnia Plecaka i koordynatorka Centrum Integracyjno-Adaptacyjnego dla osób z Ukrainy i Polski. Jest dwukrotną mówczynią TEDx i laureatką licznych nagród, w tym im. Tadeusza Mazowieckiego.
O tym, która z nominowanych kobiet otrzyma zaszczytny tytuł Warszawianki Roku 2025, zdecydują mieszkańcy stolicy w otwartym głosowaniu. Swój głos można oddać na trzy sposoby: poprzez stronę internetową warszawiankaroku.um.warszawa.pl, w tradycyjnej formie papierowej lub podczas miejskich wydarzeń. Głosowanie potrwa do 4 listopada 2025 roku. Nazwisko laureatki zostanie ogłoszone na uroczystej gali, która odbędzie się 18 listopada. Wśród poprzednich laureatek znalazły się tak wybitne postacie jak Irena Sendlerowa, Krystyna Janda czy Wanda Traczyk-Stawska, co potwierdza prestiż i rangę tego wyróżnienia.