Warszawianka Roku 2025. Ruszyło głosowanie w plebiscycie. Pełna lista nominowanych

Działają na rzecz osób w kryzysie bezdomności, walczą o prawa zwierząt i nagłaśniają problemy współczesnego świata. Dziewięć wyjątkowych kobiet z Warszawy zostało nominowanych do prestiżowego tytułu Warszawianki Roku 2025. Mieszkańcy stolicy mają teraz szansę zdecydować, która z nich otrzyma to wyróżnienie. Głosowanie potrwa do 4 listopada.



Plebiscyt „Warszawianka Roku” ma ponad stuletnią historię i jest jednym z najważniejszych warszawskich wyróżnień, celebrującym dokonania kobiet, które swoją pracą zawodową i społeczną wpływają na życie mieszkańców stolicy.

W tym roku jego znaczenie nabiera dodatkowego wymiaru w kontekście 80. rocznicy rozpoczęcia odbudowy miasta, w której kobiety odegrały kluczową rolę, zarówno w życiu rodzinnym, jak i profesjonalnym, np. jako architektki. Jak podkreśliła Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, plebiscyt to „nie tylko wybór jednej laureatki, ale także celebracja wszystkich kobiet, które zmieniają nasze miasto”.

Kapituła Konkursowa i kryteria wyboru

Wybór kandydatek powierzono Kapitule Konkursowej, która spośród kilkudziesięciu zgłoszeń wyłoniła dziewięć finalistek. W jej skład weszło dziewięć osób, związanych z życiem i kulturą Warszawy.

Wśród nich znaleźli się m.in.: Beata Michalec – przewodnicząca kapituły i radna m.st. Warszawy, Aldona Machnowska-Góra – zastępczyni prezydenta, a także laureatki z poprzednich lat: Sylwia Gregorczyk-Abram (2024), Katarzyna Kasia (2023) i Małgorzata Szumowska (2022). Do grona jury dołączyli także: Sylwia Gregroczyk-Abram – prawniczka, Radosław Kasyk – dyrektor Biura Marketingu m.st. Warszawy, Łukasz Ostoja-Kasprzycki – twórca PoWarszawsku, Joanna Popielawska – dyrektorka koordynatorka ds. strategii i relacji zewnętrznych, oraz Agnieszka Wyrwał – radna m.st. Warszawy.

Plebiscyt honoruje kobiety, które swoją działalnością wnoszą istotny wkład w szerzenie tolerancji, idei różnorodności, wartości demokratycznych, a także promują miasto i działają na rzecz lokalnych społeczności.