Uniwersytety Trzeciego Wieku świętują 50-lecie. Słuchaczkami są głównie kobiety

W 2025 roku Ruch Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW) w Polsce obchodzi swój jubileusz. Pierwszy UTW, powołany w 1975 roku w Warszawie z inicjatywy prof. Haliny Szwarc, działa do dziś i stał się początkiem dynamicznej ewolucji, która w ciągu pół wieku zmieniła podejście do edukacji i aktywizacji osób starszych.



W ciągu 50 lat Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW) znacząco wpłynęły na obraz seniora w społeczeństwie oraz na politykę senioralną państwa. Ostatnie kilkanaście lat to proces instytucjonalizacji ruchu seniorów.

W 2012 roku, podczas I Międzynarodowego Kongresu UTW, przyjęto „Pakt na rzecz seniorów 2012”, a Senat RP ustanowił ten rok Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W 2015 roku powołano Obywatelski Parlament Seniorów, zaś w 2025 roku na IV Wielkim Kongresie UTW przyjęto „Pakt na rzecz seniorów 2025” – strategiczny dokument zawierający rekomendacje dla władz publicznych.

Uniwersytety Trzeciego Wieku na Mazowszu w liczbach

W roku akademickim 2021/22 w ogólnopolskim badaniu statystycznym uczestniczyło 70 UTW z województwa mazowieckiego. Według danych Urzędu Statystycznego w Warszawie najwięcej z nich powstało w latach 2006-2010. Najczęściej działały w strukturach domów lub ośrodków kultury (40 proc.) lub jako stowarzyszenia (37 proc.). 61 UTW miało podpisane porozumienia o współpracy z uczelniami, głównie w zakresie wsparcia dydaktycznego (20 jednostek) i naukowego (16 jednostek).

Łącznie w roku akademickim 2021/22 do UTW uczęszczało 11,6 tys. osób (w porównaniu do 12,4 tys. w 2014/15), a średnio na jeden uniwersytet przypadało 165 słuchaczy. Słuchaczami były głównie kobiety (84 proc.), osoby w wieku 70-79 lat (42 proc.) oraz z wykształceniem średnim (44 proc.).