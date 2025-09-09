Tegoroczna odsłona wydarzenia zostanie zainaugurowana 13 września Korowodem Kreatywności. Do 5 października seniorów czeka intensywny program koncertów, warsztatów, pokazów i spotkań. Co zaplanowano na otwarcie Warszawskich Dni Seniora?



Tegoroczny, kulturalny sezon jesienny zapowiada się szczególnie ciekawie m.in. dla seniorów. Z pełnym planem wydarzenia można zapoznać się na stronie internetowej Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Większość wydarzeń organizowanych w ramach Dni Seniora jest bezpłatna. Część zajęć i warsztatów będzie wymagać zapisów.

Uroczyste otwarcie Dni Seniora. Na scenie Trojanowska i Chajzer

Otwarcie tegorocznej odsłony imprezy zaplanowano na sobotę 13 września o godz. 12. Dokładnie w południe na Placu Bankowym 3/5 zbierze się Korowód Kreatywności. Uczestnicy imprezy wyruszą o godz. 12:30 w stronę Parku Świętokrzyskiego, gdzie o godz. 12:45 rozpocznie się Kiermasz Kreatywności. W jarmarku weźmie udział kilkadziesiąt organizacji specjalizujących się we wspieraniu seniorów. Na kiermaszu pojawią się strefy dotyczące m.in. zdrowia, edukacji i zajęć kreatywnych.

W dniu inauguracji seniorów czeka także koncert i potańcówka. O godz. 14 na scenie wystąpi Izabela Trojanowska, a o godz. 15 rozpocznie się Pogodna Potańcówka, którą poprowadzi Zygmunt Chajzer wraz z Joanną Kruk. Wysoką jakość muzycznych atrakcji zapewnią aktorzy Teatru Muzycznego ROMA.

14-20 września: 7. Warszawska Olimpiada Seniorów

We wrześniu nie zabraknie również popularnej imprezy sportowej, którą organizuje Stołeczne Centrum Sportu „Aktywna Warszawa". Tegoroczna odsłona wydarzenia odbędzie się w dniach 14-20 września. W trakcie rywalizacji sportowej seniorzy zmierzą się m.in. w bieganiu, skokach w dal, pchnięciu kulą, tenisie ziemnym, tenisie stołowym i strzelaniu z łuku. Swoje umiejętności sprawdzą także miłośnicy nordic walking, szachów i brydża. Uroczystą ceremonię zamknięcia Olimpiady Seniorów zaplanowano 20 września w Ośrodku Nowa Skra na Ochocie.