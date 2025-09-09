23.6°C
Życie Warszawy

Seniorzy przejmą Warszawę na trzy tygodnie. Będą koncerty, potańcówki i olimpiada

Publikacja: 09.09.2025 12:15

W ramach Warszawskich Dni Seniora 2025 organizowane są liczne warsztaty, koncerty i zajęcia kreatywn

W ramach Warszawskich Dni Seniora 2025 organizowane są liczne warsztaty, koncerty i zajęcia kreatywne

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Pryga
Tegoroczna odsłona wydarzenia zostanie zainaugurowana 13 września Korowodem Kreatywności. Do 5 października seniorów czeka intensywny program koncertów, warsztatów, pokazów i spotkań. Co zaplanowano na otwarcie Warszawskich Dni Seniora?

Tegoroczny, kulturalny sezon jesienny zapowiada się szczególnie ciekawie m.in. dla seniorów. Z pełnym planem wydarzenia można zapoznać się na stronie internetowej Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Większość wydarzeń organizowanych w ramach Dni Seniora jest bezpłatna. Część zajęć i warsztatów będzie wymagać zapisów.

Uroczyste otwarcie Dni Seniora. Na scenie Trojanowska i Chajzer

Otwarcie tegorocznej odsłony imprezy zaplanowano na sobotę 13 września o godz. 12. Dokładnie w południe na Placu Bankowym 3/5 zbierze się Korowód Kreatywności. Uczestnicy imprezy wyruszą o godz. 12:30 w stronę Parku Świętokrzyskiego, gdzie o godz. 12:45 rozpocznie się Kiermasz Kreatywności. W jarmarku weźmie udział kilkadziesiąt organizacji specjalizujących się we wspieraniu seniorów. Na kiermaszu pojawią się strefy dotyczące m.in. zdrowia, edukacji i zajęć kreatywnych.

W dniu inauguracji seniorów czeka także koncert i potańcówka. O godz. 14 na scenie wystąpi Izabela Trojanowska, a o godz. 15 rozpocznie się Pogodna Potańcówka, którą poprowadzi Zygmunt Chajzer wraz z Joanną Kruk. Wysoką jakość muzycznych atrakcji zapewnią aktorzy Teatru Muzycznego ROMA.

14-20 września: 7. Warszawska Olimpiada Seniorów

We wrześniu nie zabraknie również popularnej imprezy sportowej, którą organizuje Stołeczne Centrum Sportu „Aktywna Warszawa". Tegoroczna odsłona wydarzenia odbędzie się w dniach 14-20 września. W trakcie rywalizacji sportowej seniorzy zmierzą się m.in. w bieganiu, skokach w dal, pchnięciu kulą, tenisie ziemnym, tenisie stołowym i strzelaniu z łuku. Swoje umiejętności sprawdzą także miłośnicy nordic walking, szachów i brydża. Uroczystą ceremonię zamknięcia Olimpiady Seniorów zaplanowano 20 września w Ośrodku Nowa Skra na Ochocie.

Polecane
88-letnia kobieta z Warszawy straciła 15 tys. zł przez oszustwo na fałszywego bratanka
bezpieczeństwo
88-latka z Żoliborza straciła 15 tys. zł. Mogło być gorzej

Warszawskie Dni Seniora: Ponad 190 wydarzeń i atrakcji

Program tegorocznej odsłony wydarzenia obejmuje ponad 190 atrakcji w różnych placówkach kulturalnych Warszawy. W ramach stołecznych Dni Seniora odbywają się m.in.: darmowe warsztaty, spektakle teatralne, seanse filmowe, spotkania autorskie w bibliotekach i czytelniach, koncerty, zajęcia sportowe, wystawy i wernisaże malarstwa.

Wszystkie zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku 60+. W przypadku niektórych atrakcji wymagany jest zapis i pobranie darmowych biletów. Szczegółowe informacje o zajęciach w poszczególnych dzielnicach Warszawy można znaleźć m.in. w dzielnicowych domach kultury.

Koncerty w Warszawie: Dni Seniora 2025

Oprócz koncertu inauguracyjnego w programie obchodów Warszawskich Dni Seniora zaplanowano także inne atrakcje muzyczno-kulturalne:

  • 11 września, godz. 14:30 – Koncert „Piosenka jest dobra na wszystko” w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”
  • 17 września, godz. 13:00 – Koncert „Historia de un Amor - Opowieść o miłości" w Białołęckim Ośrodku Kultury
  • 19 września, godz. 14:30 – Koncert „Cała Praga Śpiewa” w Klubokawiarni (Nowolipie 25b)
  • 23 września, godz. 17:00 – Koncert zespołu Trio Mariachi w Terminalu Kultury Gocław
  • 26 września, godz. 17:30 – Koncert muzyki indyjskiej w Wypożyczalni Nr 125 (ul. Czerniakowska 38a)
  • 27 września, godz. 16:00 – Koncert Macieja Miecznikowskiego w Parku Czechowickim (amfiteatr)
  • 1 października, godz. 18:00 – Koncert „Chopin plus” w wykonaniu Leny Ledoff; Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy” (ul. Indiry Gandhi 9)
Wstęp na wszystkie koncerty organizowane w ramach Warszawskich Dni Seniora 2025 jest wolny.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

