W ramach Warszawskich Dni Seniora 2025 organizowane są liczne warsztaty, koncerty i zajęcia kreatywne
Tegoroczny, kulturalny sezon jesienny zapowiada się szczególnie ciekawie m.in. dla seniorów. Z pełnym planem wydarzenia można zapoznać się na stronie internetowej Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Większość wydarzeń organizowanych w ramach Dni Seniora jest bezpłatna. Część zajęć i warsztatów będzie wymagać zapisów.
Otwarcie tegorocznej odsłony imprezy zaplanowano na sobotę 13 września o godz. 12. Dokładnie w południe na Placu Bankowym 3/5 zbierze się Korowód Kreatywności. Uczestnicy imprezy wyruszą o godz. 12:30 w stronę Parku Świętokrzyskiego, gdzie o godz. 12:45 rozpocznie się Kiermasz Kreatywności. W jarmarku weźmie udział kilkadziesiąt organizacji specjalizujących się we wspieraniu seniorów. Na kiermaszu pojawią się strefy dotyczące m.in. zdrowia, edukacji i zajęć kreatywnych.
W dniu inauguracji seniorów czeka także koncert i potańcówka. O godz. 14 na scenie wystąpi Izabela Trojanowska, a o godz. 15 rozpocznie się Pogodna Potańcówka, którą poprowadzi Zygmunt Chajzer wraz z Joanną Kruk. Wysoką jakość muzycznych atrakcji zapewnią aktorzy Teatru Muzycznego ROMA.
We wrześniu nie zabraknie również popularnej imprezy sportowej, którą organizuje Stołeczne Centrum Sportu „Aktywna Warszawa". Tegoroczna odsłona wydarzenia odbędzie się w dniach 14-20 września. W trakcie rywalizacji sportowej seniorzy zmierzą się m.in. w bieganiu, skokach w dal, pchnięciu kulą, tenisie ziemnym, tenisie stołowym i strzelaniu z łuku. Swoje umiejętności sprawdzą także miłośnicy nordic walking, szachów i brydża. Uroczystą ceremonię zamknięcia Olimpiady Seniorów zaplanowano 20 września w Ośrodku Nowa Skra na Ochocie.
Program tegorocznej odsłony wydarzenia obejmuje ponad 190 atrakcji w różnych placówkach kulturalnych Warszawy. W ramach stołecznych Dni Seniora odbywają się m.in.: darmowe warsztaty, spektakle teatralne, seanse filmowe, spotkania autorskie w bibliotekach i czytelniach, koncerty, zajęcia sportowe, wystawy i wernisaże malarstwa.
Wszystkie zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku 60+. W przypadku niektórych atrakcji wymagany jest zapis i pobranie darmowych biletów. Szczegółowe informacje o zajęciach w poszczególnych dzielnicach Warszawy można znaleźć m.in. w dzielnicowych domach kultury.
Oprócz koncertu inauguracyjnego w programie obchodów Warszawskich Dni Seniora zaplanowano także inne atrakcje muzyczno-kulturalne:
Wstęp na wszystkie koncerty organizowane w ramach Warszawskich Dni Seniora 2025 jest wolny.