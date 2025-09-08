25°C
1018.4 hPa
Życie Warszawy

88-latka z Żoliborza straciła 15 tys. zł. Przed utratą kolejnych pieniędzy uratowała ją sąsiadka

Publikacja: 08.09.2025 13:00

88-letnia kobieta z Warszawy straciła 15 tys. zł przez oszustwo na fałszywego bratanka

88-letnia kobieta z Warszawy straciła 15 tys. zł przez oszustwo na fałszywego bratanka

Foto: hanafujikan/Adobe Stock

Katarzyna Pryga
Komenda Rejonowa Policji z Żoliborza przestrzega seniorów przed popularnym oszustwem „na bratanka" lub „na wnuczka”. W ostatnim czasie ofiarą przestępców padła kobieta, od której wyłudzono znaczną kwotę gotówki.

Przestępstwo „na wnuczka” wciąż pozostaje jedną z najczęściej stosowanych metod wyłudzenia pieniędzy od seniorów. O nowym incydencie poinformowała policja z Żoliborza, przestrzegając mieszkańców Warszawy przed podejrzanymi telefonami.

Seniorka z Żoliborza padła ofiarą oszustów

Według informacji podanych przez policję 8 września 88-letnia mieszkanka Warszawy padła ofiarą typowego scenariusza wyłudzenia na fałszywego członka rodziny. Tym razem przestępcą okazał się fikcyjny „bratanek”. Jak podaje policja, do kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za bratanka seniorki i poinformował o spowodowaniu wypadku (miał potrącić ciężarną kobietę). „Bratanek" poprosił o pieniądze, które miały być przeznaczone na adwokata i kaucję.

Funkcjonariusze policji nigdy nie żądają pieniędzy ani nie wysyłają kurierów po gotówkę

Kobieta pod wpływem emocji uznała, że faktycznie rozmawia z członkiem rodziny. Na początku rozmowy podała rozmówcy m.in. prawdziwe imię swojego bratanka, co przestępca skrzętnie wykorzystał. W pewnym momencie do konwersacji włączył się także fałszywy policjant, któremu seniorka przekazała informację o posiadanej w domu gotówce. Domniemany policjant wysłał do mieszkania kobiety „adwokata”, któremu seniorka przekazała 15 tys. zł.

Mężczyznom udało się także nakłonić kobietę do podania takich informacji jak m.in. nr PESEL i numer dowodu osobistego.

Reklama
Reklama
Polecane
Właściciel lokalu wycenił straty na kilkadziesiąt tysięcy złotych
bezpieczeństwo
Spłonęła restauracja w centrum. Podpalaczowi grozi 10 lat więzienia

Pomoc sąsiadki i apel policji

Po wyłudzeniu gotówki oszuści zażądali telefonicznie dodatkowej kwoty 5 tys. zł. Seniorka postanowiła pożyczyć brakującą gotówkę od sąsiadki. Ta odmówiła pożyczki i odprowadziła starszą kobietę do jej mieszkania, chcąc sprawdzić, kto prosi o pomoc. Obecność drugiej osoby w mieszkaniu zaalarmowała oszustów. Mężczyźni natychmiast się rozłączyli, a sąsiadka upewniła się w swoich podejrzeniach.

Policja przypomina, że schemat tego typu przestępstwa jest powtarzalny, a rozmowa przebiega zazwyczaj według tego samego scenariusza. Dzwoniący przedstawia się jako członek rodziny lub funkcjonariusz policji. Rozmówca podaje informację o wypadku (lub innym, podobnym zagrożeniu) wywołując silne emocje i wymuszając pośpieszne działanie.

Polecane
56-latek i 40-latka zostali tymczasowo aresztowani
bezpieczeństwo
Usiłowanie zabójstwa. W tle narkotyki i zacieranie śladów

Jak podkreśla KRP Żoliborz, funkcjonariusze policji nigdy nie żądają pieniędzy ani nie wysyłają kurierów po gotówkę. W razie otrzymania podejrzanego telefonu policja zaleca m.in.: kontakt z członkiem bliskiej rodziny (aby zweryfikować dane), zachowanie spokoju, unikanie podawania jakichkolwiek informacji osobistych. Podejrzaną rozmowę należy natychmiast zakończyć, a informacje o podejrzeniu oszustwa przekazać np. pod numer alarmowy 112 lub bezpośrednio na policję.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Koncepcja przykrycia Wisłostrady tunelem pojawiła się w pierwszej kampanii wyborczej Rafała Trzaskow
infrastruktura

Wisłostrada w tunelu. Czy Warszawa dogoni Madryt, Pragę i Sztokholm?

Warszawa może zdecydować się na odważny krok, który wstrząśnie rynkiem nieruchomości
inwestycje

Katowicki podatek dla deweloperów inspiracją dla Warszawy

Dzięki ostatnim, lokalnym opadom deszczu, sytuacja na Wiśle zaczęła się poprawiać
rzeka

Poziom Wisły rośnie. Prognozują „nawet” 18 centymetrów

Mieszkańcy przedstawili obszerną fotorelację z miejsca inwestycji
zieleń miejska

Park Żerański gotowy? Mieszkańcy ujawniają prawdę o fuszerce

Właściciel lokalu wycenił straty na kilkadziesiąt tysięcy złotych
bezpieczeństwo

Spłonęła restauracja w centrum. Podpalaczowi grozi 10 lat więzienia

Po około 20 minutach, gdy hipopotamica była już uśpiona, lekarze mogli przystąpić do pracy
zwierzę warszawskie

Jak hipopotamica Pelagia trafiła do dentysty. Udana operacja w zoo

Od rana tłumy ustawiają się w kolejce przed grochowskim OSiR-em
targi ZooEgzotyka 2025

Tłumy przed OSiR-em na Grochowie. Co przyciągnęło fanów?

Centrum Myśli Jana Pawła II to miejska instytucja kultury
kadry

Prezydent Warszawy powołał szefa Centrum Myśli Jana Pawła II

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama