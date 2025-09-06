Usiłowanie zabójstwa w Warszawie. W tle narkotyki i zacieranie śladów

56-latek i 40-latka zostali tymczasowo aresztowani
Do zdarzenia doszło w mieszkaniu, do którego pierwsi przybyli policjanci z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego wezwani na interwencję domową. Na miejscu zastali już zespół ratownictwa medycznego, który zabierał do szpitala mężczyznę z poważnymi obrażeniami. Okazało się, że poszkodowany został kilkukrotnie ugodzony nożem.
W mieszkaniu przebywały jeszcze trzy osoby: 80-letnia kobieta, jej 56-letni syn oraz 40-letnia znajoma. Jak ustalono, obie kobiety były pod wpływem alkoholu, a ich wersje wydarzeń były nielogiczne i niespójne, co natychmiast wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy.
Policjanci dokładnie przeszukali mieszkanie. Ich czujność szybko przyniosła rezultaty. W zakamarkach łazienki znaleziono ukrytą kołdrę, która nosiła ślady "czerwono-brunatnej substancji", najprawdopodobniej krwi. W innym miejscu mundurowi odkryli schowaną męską koszulkę z podobnymi śladami i dziurą.
Kluczowym dowodem okazał się nóż. Jego ostrze zostało umyte, jednak rękojeść wciąż nosiła ślady, które potwierdziły, że narzędzie to było używane podczas dramatycznego zajścia. Dodatkowo w mieszkaniu zabezpieczono kilka gramów mefedronu, którego posiadanie funkcjonariusze przypisali 56-latkowi. Wobec zebranych dowodów cała trójka została zatrzymana.
Po zatrzymaniu policjanci z wydziału kryminalnego przeprowadzili dokładne czynności, a dochodzeniowcy zgromadzili szeroki materiał dowodowy. Stał się on podstawą do postawienia zarzutów przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Praga Południe.
Najpoważniejszy zarzut, usiłowania zabójstwa, usłyszała 40-letnia kobieta. 56-latek, poza zarzutem posiadania narkotyków, został również oskarżony o nieudzielenie pomocy ofierze oraz zacieranie śladów. Podobne zarzuty usłyszała 80-letnia matka, której postawiono zarzut nieudzielenia pomocy i zacierania śladów.
Na wniosek prokuratury, sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec 40-latki i 56-latka. 80-latka, ze względu na wiek, została objęta dozorem policyjnym. Postępowanie w tej sprawie jest nadal prowadzone i nadzoruje je Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe.