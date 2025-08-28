Łączył ich handel. Pseudokibice z okolic Warszawy i Radomia przyłapani na narkotykowej transakcji

Mężczyźni powiązani ze środowiskiem pseudokibiców podejrzani są o wprowadzanie do obrotu oraz posiadanie znacznych ilości narkotyków
Akcja była wynikiem wspólnych działań policjantów stołecznego Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców oraz ich kolegów z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Funkcjonariusze prowadzili obserwację wytypowanego miejsca, by w odpowiednim momencie wkroczyć do akcji. Celem było uderzenie w środowisko pseudokibiców, z którym powiązani są zatrzymani.
W sumie zabezpieczono 22 kilogramy różnego rodzaju narkotyków
Podczas transakcji policjanci wkroczyli do akcji i na gorącym uczynku zatrzymali 43-latka oraz 48-latka. Jak ustalono, starszy z mężczyzn przekazał młodszemu torbę, w której znajdowało się niemal 8 kilogramów marihuany. Był to kluczowy moment interwencji, który potwierdził podejrzenia policjantów co do nielegalnej działalności mężczyzn.
Funkcjonariusze zabezpieczyli przedmioty służące do ważenia i pakowania substancji psychoaktywnych
Dalsze działania służb doprowadziły do przeszukań pojazdów i miejsc zamieszkania zatrzymanych, znajdujących się na terenie Marek oraz Radomia. W trakcie tych czynności ujawniono dodatkowo ponad 14 kilogramów różnego rodzaju substancji psychoaktywnych. Wśród nich znajdowały się: marihuana, kokaina, heroina, amfetamina, klefedron, a także litr płynnej substancji. Funkcjonariusze zabezpieczyli również sprzęt do ważenia i pakowania narkotyków, co świadczy o skali ich działalności.
Przedmiotem transakcji były paczki z marihuaną
Zatrzymani trafili do Komendy Stołecznej Policji, a zgromadzony materiał dowodowy przekazano do Prokuratury Rejonowej w Wołominie. To tam mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu oraz posiadania znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Prokuratura zawnioskowała o tymczasowe aresztowanie obu podejrzanych, na co przystał Sąd Rejonowy w Wołominie, decydując o zastosowaniu trzymiesięcznego aresztu.