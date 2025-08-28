31.6°C
1008.6 hPa
Życie Warszawy

Łączył ich handel. Pseudokibice z okolic Warszawy i Radomia przyłapani na narkotykowej transakcji

Publikacja: 28.08.2025 10:35

Mężczyźni powiązani ze środowiskiem pseudokibiców podejrzani są o wprowadzanie do obrotu oraz posiad

Mężczyźni powiązani ze środowiskiem pseudokibiców podejrzani są o wprowadzanie do obrotu oraz posiadanie znacznych ilości narkotyków

Foto: Komenda Stołeczna Policji

Kacper Komaiszko
Stołeczni policjanci, we współpracy z funkcjonariuszami z Radomia, przerwali narkotykową transakcję, co doprowadziło do zatrzymania dwóch mężczyzn. Obaj są podejrzani o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Łącznie zabezpieczono ponad 22 kilogramy różnego rodzaju narkotyków.

Akcja była wynikiem wspólnych działań policjantów stołecznego Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców oraz ich kolegów z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Funkcjonariusze prowadzili obserwację wytypowanego miejsca, by w odpowiednim momencie wkroczyć do akcji. Celem było uderzenie w środowisko pseudokibiców, z którym powiązani są zatrzymani.

W sumie zabezpieczono 22 kilogramy różnego rodzaju narkotyków

W sumie zabezpieczono 22 kilogramy różnego rodzaju narkotyków

Foto: Komenda Stołeczna Policji

Zatrzymanie na gorącym uczynku

Podczas transakcji policjanci wkroczyli do akcji i na gorącym uczynku zatrzymali 43-latka oraz 48-latka. Jak ustalono, starszy z mężczyzn przekazał młodszemu torbę, w której znajdowało się niemal 8 kilogramów marihuany. Był to kluczowy moment interwencji, który potwierdził podejrzenia policjantów co do nielegalnej działalności mężczyzn.

Funkcjonariusze zabezpieczyli przedmioty służące do ważenia i pakowania substancji psychoaktywnych

Funkcjonariusze zabezpieczyli przedmioty służące do ważenia i pakowania substancji psychoaktywnych

Foto: Komenda Stołeczna Policji

Ponad 22 kilogramy narkotyków w rękach policji

Dalsze działania służb doprowadziły do przeszukań pojazdów i miejsc zamieszkania zatrzymanych, znajdujących się na terenie Marek oraz Radomia. W trakcie tych czynności ujawniono dodatkowo ponad 14 kilogramów różnego rodzaju substancji psychoaktywnych. Wśród nich znajdowały się: marihuana, kokaina, heroina, amfetamina, klefedron, a także litr płynnej substancji. Funkcjonariusze zabezpieczyli również sprzęt do ważenia i pakowania narkotyków, co świadczy o skali ich działalności.

Reklama
Reklama
Przedmiotem transakcji były paczki z marihuaną

Przedmiotem transakcji były paczki z marihuaną

Foto: Komenda Stołeczna Policji

Trzymiesięczny areszt dla podejrzanych

Zatrzymani trafili do Komendy Stołecznej Policji, a zgromadzony materiał dowodowy przekazano do Prokuratury Rejonowej w Wołominie. To tam mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu oraz posiadania znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Prokuratura zawnioskowała o tymczasowe aresztowanie obu podejrzanych, na co przystał Sąd Rejonowy w Wołominie, decydując o zastosowaniu trzymiesięcznego aresztu.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Stanowiska wiceprzewodniczących w Radzie Warszawy objęły Ewa Janczar (z lewej strony) i Kamila Gołęb
kadry

Nowe wiceprzewodniczące w Radzie Warszawy po odwołaniu radnych Lewicy

Większość dzielnic Warszawy negatywnie zaopiniowała projekty uchwał o nocnej prohibicji
nocna prohibicja

„Wstyd i hańba tacy radni”. Kulisy głosowań w sprawie zakazu w Warszawie

W Polsce rocznie marnuje się około 5 milionów ton żywności
Kampania

Warszawskie targowiska przeciw marnowaniu żywności

Siedem peronów na stacji Warszawa Wschodnia zostanie zmodernizowanych i zadaszonych
kolej

Metamorfoza Warszawy Wschodniej. PKP ogłasza przetarg na 4 mld zł

Swój tymczasowy dom pingwiny znalazły u niedźwiedzi polarnych
zwierzę warszawskie

Nowy pawilon dla pingwinów w zoo powstaje z rozmachem

Uczestnicy mogą zgłaszać do rywalizacji różne typy serów podpuszczkowych, w tym sery świeże, dojrzew
żywność

Najlepsze sery na Mazowszu poszukiwane

Dzięki szybkiej reakcji straży miejskiej udało się uniknąć poważniejszych konsekwencji bójki
bezpieczeństwo

Awantura pijanych kobiet na Gocławku

Przy placu Trzech Krzyży postępują prace przy modernizacji Instytutu Głuchoniemych
zabytki

Instytut Głuchoniemych odzyskuje blask

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama