Łączył ich handel. Pseudokibice z okolic Warszawy i Radomia przyłapani na narkotykowej transakcji

Stołeczni policjanci, we współpracy z funkcjonariuszami z Radomia, przerwali narkotykową transakcję, co doprowadziło do zatrzymania dwóch mężczyzn. Obaj są podejrzani o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Łącznie zabezpieczono ponad 22 kilogramy różnego rodzaju narkotyków.



Akcja była wynikiem wspólnych działań policjantów stołecznego Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców oraz ich kolegów z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Funkcjonariusze prowadzili obserwację wytypowanego miejsca, by w odpowiednim momencie wkroczyć do akcji. Celem było uderzenie w środowisko pseudokibiców, z którym powiązani są zatrzymani.

W sumie zabezpieczono 22 kilogramy różnego rodzaju narkotyków Foto: Komenda Stołeczna Policji

Zatrzymanie na gorącym uczynku

Podczas transakcji policjanci wkroczyli do akcji i na gorącym uczynku zatrzymali 43-latka oraz 48-latka. Jak ustalono, starszy z mężczyzn przekazał młodszemu torbę, w której znajdowało się niemal 8 kilogramów marihuany. Był to kluczowy moment interwencji, który potwierdził podejrzenia policjantów co do nielegalnej działalności mężczyzn.

Funkcjonariusze zabezpieczyli przedmioty służące do ważenia i pakowania substancji psychoaktywnych Foto: Komenda Stołeczna Policji

Ponad 22 kilogramy narkotyków w rękach policji

Dalsze działania służb doprowadziły do przeszukań pojazdów i miejsc zamieszkania zatrzymanych, znajdujących się na terenie Marek oraz Radomia. W trakcie tych czynności ujawniono dodatkowo ponad 14 kilogramów różnego rodzaju substancji psychoaktywnych. Wśród nich znajdowały się: marihuana, kokaina, heroina, amfetamina, klefedron, a także litr płynnej substancji. Funkcjonariusze zabezpieczyli również sprzęt do ważenia i pakowania narkotyków, co świadczy o skali ich działalności.