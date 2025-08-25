16.6°C
1014.1 hPa
Życie Warszawy

Warszawska policja zatrzymała 24 osoby. Duża akcja przeciwko siatce narkotykowej

Publikacja: 25.08.2025 12:30

Stołeczni policjanci zatrzymali 24 osoby podejrzane o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkot

Stołeczni policjanci zatrzymali 24 osoby podejrzane o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków

Foto: Komenda Stołeczna Policji

Joanna Kamińska
Policjanci z Komendy Stołecznej Policji przy wsparciu funkcjonariuszy z innych jednostek zatrzymali 24 osoby podejrzane o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków. 22 osoby aresztowano na 3 miesiące, a w przypadku dwóch zastosowano dozór.

Zatrzymanie przeprowadzone zostało przez policjantów Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową Komendy Stołecznej Policji, których wspierał Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”, lubelski i łódzki Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji, a także funkcjonariusze z Komend Rejonowych i Powiatowych garnizonu stołecznego.

Syntetyczne narkotyki z odkrytego laboratorium

Do zatrzymań doszło w ramach śledztwa rozpoczętego w marcu tego roku od ujawnienia i likwidacji przez Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową KSP nielegalnego laboratorium. Wytwarzano w nim znaczne ilości syntetycznych narkotyków. Policja zatrzymała wówczas w sprawie trzech podejrzanych. Przez kolejne miesiące śledztwo w sprawie nadzorowane było przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.

Polecane
Kontrole policji przy przejściach dla pieszych. Chodzi o bezpieczeństwo na pasach
bezpieczeństwo
Wzmożone kontrole policji na ulicach 25 i 26 sierpnia

Stołeczna policja zatrzymała 24 osoby

W efekcie prowadzonych działań stołeczni policjanci zatrzymali 24 osoby, którym postawiono zarzuty „wprowadzania do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających”. Ponadto trzy osoby usłyszały zarzuty „działania w zorganizowanej grupie przestępczej i wytworzenia w ramach jej działalności niemal 1,5 tony klefedronu”. Funkcjonariusze zabezpieczyli również amunicję do broni palnej oraz – na poczet przyszłych kar – 170 tysięcy złotych w gotówce.

22 zatrzymane osoby aresztowano na 3 miesiące, a wobec dwóch zastosowano dozór.

Reklama
Reklama

Informacje na temat akcji podane zostały w specjalnym komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Kontrole policji przy przejściach dla pieszych. Chodzi o bezpieczeństwo na pasach
bezpieczeństwo

Wzmożone kontrole policji na ulicach 25 i 26 sierpnia

W akcji gaśniczej brało udział ponad 30 strażaków
pożar

Znów ogień w Ząbkach. Spłonęły samochody, ewakuowano mieszkańców

Zebrani przynieśli tabliczki z nazwiskami poległych obrońców Ukrainy
rocznica

Tłumne obchody Dnia Niepodległości Ukrainy w Warszawie

Sprawcy wypadku nie udzielili pomocy i uciekli z miejsca zdarzenia
bezpieczeństwo

Matka poszkodowanej zabrała głos po wypadku na Marszałkowskiej

Projekt planu, po trzecim wyłożeniu, pozostaje w dużej mierze niezmieniony
plan zagospodarowania przestrzennego

Okolice Jeziorka Czerniakowskiego w ogniu konsultacji społecznych

Bohaterka Powstania Warszawskiego odeszła w wieku 101 lat
pożegnanie

Zmarła uczestniczka PW Elżbieta Tatarkiewicz-Skrzyńska

Podziemna biblioteka zostanie otwarta na stacji metra M2 Kondratowicza
promocja kultury

Pierwsza taka biblioteka. Metroteka, czyli książki na stacji metra Kondratowicza

Dni Otwarte w Miejscach Aktywności Lokalnej to doskonała okazja do integracji z sąsiadami
Miejsca Aktywności Lokalnej

Tu rodzi się sąsiedzka wspólnota. Dni otwarte w MAL

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama