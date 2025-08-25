Warszawska policja zatrzymała 24 osoby. Duża akcja przeciwko siatce narkotykowej

Policjanci z Komendy Stołecznej Policji przy wsparciu funkcjonariuszy z innych jednostek zatrzymali 24 osoby podejrzane o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków. 22 osoby aresztowano na 3 miesiące, a w przypadku dwóch zastosowano dozór.



Zatrzymanie przeprowadzone zostało przez policjantów Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową Komendy Stołecznej Policji, których wspierał Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”, lubelski i łódzki Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji, a także funkcjonariusze z Komend Rejonowych i Powiatowych garnizonu stołecznego.

Reklama Reklama

Syntetyczne narkotyki z odkrytego laboratorium

Do zatrzymań doszło w ramach śledztwa rozpoczętego w marcu tego roku od ujawnienia i likwidacji przez Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową KSP nielegalnego laboratorium. Wytwarzano w nim znaczne ilości syntetycznych narkotyków. Policja zatrzymała wówczas w sprawie trzech podejrzanych. Przez kolejne miesiące śledztwo w sprawie nadzorowane było przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.

Stołeczna policja zatrzymała 24 osoby

W efekcie prowadzonych działań stołeczni policjanci zatrzymali 24 osoby, którym postawiono zarzuty „wprowadzania do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających”. Ponadto trzy osoby usłyszały zarzuty „działania w zorganizowanej grupie przestępczej i wytworzenia w ramach jej działalności niemal 1,5 tony klefedronu”. Funkcjonariusze zabezpieczyli również amunicję do broni palnej oraz – na poczet przyszłych kar – 170 tysięcy złotych w gotówce.

22 zatrzymane osoby aresztowano na 3 miesiące, a wobec dwóch zastosowano dozór.