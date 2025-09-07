19.1°C
1022.5 hPa
Życie Warszawy

Spłonęła restauracja w centrum Warszawy. Podpalacz w rękach policji. Grozi mu 10 lat więzienia

Publikacja: 07.09.2025 13:55

Właściciel lokalu wycenił straty na kilkadziesiąt tysięcy złotych

Właściciel lokalu wycenił straty na kilkadziesiąt tysięcy złotych

Foto: Policja

Kacper Komaiszko
Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali 46-letniego mężczyznę, podejrzanego o podpalenie restauracji. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery. Sprawcy grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Szybka i sprawna akcja stołecznych funkcjonariuszy doprowadziła do zatrzymania mężczyzny, który podpalił jeden z lokali w warszawskim Śródmieściu. Właściciel restauracji straty po pożarze wycenił na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Podejrzany o zbrodnię 46-latek został zatrzymany kilka dni po zdarzeniu w podwarszawskich Ząbkach i usłyszał zarzuty. Prokuratura zawnioskowała o areszt, do czego sąd się przychylił, decydując o tymczasowym zatrzymaniu sprawcy na trzy miesiące.

Sprawcy grozi nawet 10 lat więzienia

Sprawcy grozi nawet 10 lat więzienia

Foto: Policja

Jak doszło do pożaru

Z ustaleń śledczych wynika, że sprawca pod osłoną nocy, kilka dni przed zatrzymaniem, przytaszczył oponę pod główne drzwi restauracji. Następnie oblał ją łatwopalną substancją i podpalił. Ogień szybko się rozprzestrzenił, powodując poważne zniszczenia w lokalu. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery, co w znaczący sposób ułatwiło pracę policji w ustaleniu tożsamości i zatrzymaniu podpalacza. Motywy jego działania wciąż są badane przez policjantów.

Szybkie zatrzymanie i poważne zarzuty

Dzięki zaangażowaniu policjantów z wydziału kryminalnego, śledztwo w tej sprawie posuwało się w błyskawicznym tempie. Funkcjonariusze ustalili miejsce pobytu podejrzanego i w ramach "skrupulatnie przygotowanej realizacji" zatrzymali go w podwarszawskich Ząbkach. 46-latek usłyszał dwa poważne zarzuty: sprowadzenia zdarzenia powszechnie niebezpiecznego w postaci pożaru oraz kierowania gróźb karalnych.

46-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące

46-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące

Foto: Policja

Reklama
Reklama

Kara więzienia i tymczasowy areszt

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście, Sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za przestępstwo, o które podejrzany jest 46-latek, grozi kara od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest w toku, a śledczy nadal pracują nad wyjaśnieniem wszystkich okoliczności zdarzenia.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Mieszkańcy przedstawili obszerną fotorelację z miejsca inwestycji
zieleń miejska

Park Żerański gotowy? Mieszkańcy ujawniają prawdę o fuszerce

Po około 20 minutach, gdy hipopotamica była już uśpiona, lekarze mogli przystąpić do pracy
zwierzę warszawskie

Jak hipopotamica Pelagia trafiła do dentysty. Udana operacja w zoo

Od rana tłumy ustawiają się w kolejce przed grochowskim OSiR-em
targi ZooEgzotyka 2025

Tłumy przed OSiR-em na Grochowie. Co przyciągnęło fanów?

Centrum Myśli Jana Pawła II to miejska instytucja kultury
kadry

Prezydent Warszawy powołał szefa Centrum Myśli Jana Pawła II

Prace rozpoczną się od rozbiórki istniejącego, niszczejącego budynku pływalni
rewitalizacja

Nowy rozdział dla Ośrodka Namysłowska. Rusza przetarg

Projekt odbudowy Nowej Tęczy będzie kosztować miasto 700 tys. zł
przestrzeń miejska

Tęcza na Placu Zbawiciela ma tworzyć prawdziwą tęczę

Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
bezpieczeństwo

Dwaj cywile ranni na poligonie w Rembertowie

Manifestacja przeszła centralnymi ulicami stolicy
demonstracja

Marsz Wyzwolenia Zwierząt przeszedł przez stolicę

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama