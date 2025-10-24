Wyjątkowe targi po raz pierwszy w Warszawie. Gratka dla fanów rzeczy unikatowych

Już w najbliższy weekend 25 i 26 października w Warszawie odbędą się Targi Rzeczy Wyjątkowych. Największe w Polsce targi rzemiosła zawitają do stolicy po raz pierwszy. Miłośnicy rękodzieła i sztuki będą mogli wybierać w ofercie ponad 200 wystawców.



Targi Rzeczy Wyjątkowych JWSR odbędą się w Centrum EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14. Targi organizowane są od 2021 roku w największych miastach w kraju. W Warszawie będzie to pierwsza edycja tego wydarzenia.

Targi Rzeczy Wyjątkowych JWSR. Dwa dni pełne atrakcji dla miłośników rzemiosła

Targi Rzeczy Wyjątkowych JWSR („Jedyne w Swoim Rodzaju") to, jak podkreślają organizatorzy, największe targi rzemiosła w Polsce. Do tej pory odbywały się w czterech miastach w Polsce - Katowicach, Wrocławiu, Gliwicach i Łodzi. Odwiedziło je łącznie ponad 90 000 osób.

Już w ten weekend po raz pierwszy targi odbędą w stolicy. Dla fanów rzeczy unikatowych będzie to okazja, by zobaczyć oryginalne prace rzemieślników i artystów i wybrać coś dla siebie. Będzie można porozmawiać z twórcami biżuterii, ceramiki, dekoracji do domu, mody i sztuki, a także kupić ich wyroby.