Wyjątkowe targi po raz pierwszy w Warszawie. Gratka dla fanów rzeczy unikatowych

Targi Rzeczy Wyjątkowych odbędą się w weekend 25 i 26 października w Warszawie
Targi Rzeczy Wyjątkowych JWSR odbędą się w Centrum EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14. Targi organizowane są od 2021 roku w największych miastach w kraju. W Warszawie będzie to pierwsza edycja tego wydarzenia.
Targi Rzeczy Wyjątkowych JWSR („Jedyne w Swoim Rodzaju") to, jak podkreślają organizatorzy, największe targi rzemiosła w Polsce. Do tej pory odbywały się w czterech miastach w Polsce - Katowicach, Wrocławiu, Gliwicach i Łodzi. Odwiedziło je łącznie ponad 90 000 osób.
Już w ten weekend po raz pierwszy targi odbędą w stolicy. Dla fanów rzeczy unikatowych będzie to okazja, by zobaczyć oryginalne prace rzemieślników i artystów i wybrać coś dla siebie. Będzie można porozmawiać z twórcami biżuterii, ceramiki, dekoracji do domu, mody i sztuki, a także kupić ich wyroby.
Podczas targów w Warszawie zaprezentuje się ponad 200 wystawców. Będzie można obejrzeć i kupić nie tylko produkty rzemieślnicze, ale również dzieła sztuki. Jak podają organizatorzy, na stoiskach znajdziemy m.in.:
Targi Rzeczy Wyjątkowych JWSR odbędą się w Centrum EXPO XXI, przy ul. Prądzyńskiego 12/14 na Woli, w hali nr 4. W sobotę 25 października będą czynne w godz. 11-19, w niedzielę 26 października w godz. 11-18. Bilety wstępu można kupić online lub przy wejściu na teren imprezy. Jednodniowy bilet online kosztuje 16,90 zł, w kasie - 15 zł.