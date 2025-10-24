10.4°C
Życie Warszawy

Wyjątkowe targi po raz pierwszy w Warszawie. Gratka dla fanów rzeczy unikatowych

Publikacja: 24.10.2025 14:45

Targi Rzeczy Wyjątkowych odbędą się w weekend 25 i 26 października w Warszawie

Foto: Facebook/Targi Rzeczy Wyjątkowych JWSR

Anna Rogalska
Już w najbliższy weekend 25 i 26 października w Warszawie odbędą się Targi Rzeczy Wyjątkowych. Największe w Polsce targi rzemiosła zawitają do stolicy po raz pierwszy. Miłośnicy rękodzieła i sztuki będą mogli wybierać w ofercie ponad 200 wystawców.

Targi Rzeczy Wyjątkowych JWSR odbędą się w Centrum EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14. Targi organizowane są od 2021 roku w największych miastach w kraju. W Warszawie będzie to pierwsza edycja tego wydarzenia.

Targi Rzeczy Wyjątkowych JWSR. Dwa dni pełne atrakcji dla miłośników rzemiosła

Targi Rzeczy Wyjątkowych JWSR („Jedyne w Swoim Rodzaju") to, jak podkreślają organizatorzy, największe targi rzemiosła w Polsce. Do tej pory odbywały się w czterech miastach w Polsce - Katowicach, Wrocławiu, Gliwicach i Łodzi. Odwiedziło je łącznie ponad 90 000 osób.

Już w ten weekend po raz pierwszy targi odbędą w stolicy. Dla fanów rzeczy unikatowych będzie to okazja, by zobaczyć oryginalne prace rzemieślników i artystów i wybrać coś dla siebie. Będzie można porozmawiać z twórcami biżuterii, ceramiki, dekoracji do domu, mody i sztuki, a także kupić ich wyroby.

Co znajdziemy na targach? Rękodzieło, sztuka i rzemiosło

Podczas targów w Warszawie zaprezentuje się ponad 200 wystawców. Będzie można obejrzeć i kupić nie tylko produkty rzemieślnicze, ale również dzieła sztuki. Jak podają organizatorzy, na stoiskach znajdziemy m.in.:

  • biżuterię handmade
  • modę z duszą - unikatowe ubrania, torby i dodatki z autorskich kolekcji
  • sztukę użytkową - ceramikę, ręcznie zdobione naczynia czy stylowe akcesoria domowe
  • dekoracje rękodzielnicze - od ręcznie wykonanych obrazów po ozdoby do mieszkania
  • sztukę wizualną - obrazy, rzeźby, grafiki
  • produkty zdrowe i naturalne - ręcznie robione mydła, kosmetyki organiczne czy zdrowe przekąski
Gdzie i kiedy odbędą się Targi Rzeczy Wyjątkowych?

Targi Rzeczy Wyjątkowych JWSR odbędą się w Centrum EXPO XXI, przy ul. Prądzyńskiego 12/14 na Woli, w hali nr 4. W sobotę 25 października będą czynne w godz. 11-19, w niedzielę 26 października w godz. 11-18. Bilety wstępu można kupić online lub przy wejściu na teren imprezy. Jednodniowy bilet online kosztuje 16,90 zł, w kasie - 15 zł.

Źródło: rp.pl

