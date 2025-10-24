Galeria Bemowo zamieni się w centrum analogowego dźwięku. W dniach 24–25 października w godzinach 10-21 na wszystkich miłośników muzyki czeka Giełda Płyt Winylowych, CD i Kaset – wydarzenie, które pozwoli odkryć brzmienia, jakie nigdy nie tracą swojego uroku.



Podczas giełdy odwiedzający będą mogli przebierać w setkach płyt – od klasyki rocka i jazzu, przez funk i pop, po elektronikę oraz rzadkie wydania kolekcjonerskie. To doskonała okazja, by odnaleźć wymarzony album, odświeżyć wspomnienia lub po prostu zanurzyć się w świecie muzyki z duszą.

Kup, sprzedaj, wymień – drugie życie dla muzyki

Giełda to nie tylko miejsce zakupów. Każdy może tu również sprzedać lub wymienić swoje płyty. Jeśli masz w domu winyle, CD lub kasety, które od lat zalegają na półce, przynieś je ze sobą – być może właśnie ktoś inny szuka tego albumu, który Ty chcesz oddać w dobre ręce.

Foto: mat. pras.

Galeria Bemowo – tu każda płyta ma swoją historię

Giełda Płyt Winylowych, CD i Kaset w Galerii Bemowo to nie tylko okazja do zakupów, lecz także wyjątkowe spotkanie z kulturą muzyczną i ludźmi, którzy ją tworzą.