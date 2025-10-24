Płyty winylowe są wciąż dostępne
Płyty winylowe od klasyki rocka i jazzu, przez funk i pop, po elektronikę oraz rzadkie wydania kolekcjonerskie ściągają rzesze miłośników muzyki
Podczas giełdy odwiedzający będą mogli przebierać w setkach płyt – od klasyki rocka i jazzu, przez funk i pop, po elektronikę oraz rzadkie wydania kolekcjonerskie. To doskonała okazja, by odnaleźć wymarzony album, odświeżyć wspomnienia lub po prostu zanurzyć się w świecie muzyki z duszą.
Giełda to nie tylko miejsce zakupów. Każdy może tu również sprzedać lub wymienić swoje płyty. Jeśli masz w domu winyle, CD lub kasety, które od lat zalegają na półce, przynieś je ze sobą – być może właśnie ktoś inny szuka tego albumu, który Ty chcesz oddać w dobre ręce.
Giełda Płyt Winylowych, CD i Kaset w Galerii Bemowo to nie tylko okazja do zakupów, lecz także wyjątkowe spotkanie z kulturą muzyczną i ludźmi, którzy ją tworzą.