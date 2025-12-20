Nowa ikona Portu Praskiego. Kamienica Mintera

Dom Karola Juliusza Mintera

Kamienica została wzniesiona w latach 1860–1863 dla Karola Juliusza Mintera – właściciela znanej warszawskiej odlewni, której dziełem jest m.in. słynna rzeźba Syrenki z 1855 roku, stojąca dziś na Rynku Starego Miasta. Projekt budynku przygotował architekt Józef Orłowski.

Powstanie kamienicy zbiegło się z okresem intensywnego rozwoju Pragi. W drugiej połowie XIX wieku doprowadzono tu linie kolejowe, wybudowano dworce, oddano do użytku stały most przez Wisłę i uporządkowano układ ulic. Budynek Mintera zachował do dziś rzadki na Pradze, kompletny wystrój elewacji, co dodatkowo podnosi jego wartość zabytkową.

Słynna rzeźba Syrenki z 1855 roku, stojąca dziś na Rynku Starego Miasta została odlana w zakładzie Karola Mintera, który był właścicielem kamienicy Foto: Grzegorz Polak

Gimnazjum Praskie i ślad Janusza Korczaka

W 1885 roku część kamienicy została wydzierżawiona na potrzeby Gimnazjum Praskiego – jednej z ważniejszych placówek edukacyjnych tej części Warszawy. Szkoła funkcjonowała tu do 1905 roku, zanim przeniosła się do nowego gmachu, gdzie dziś mieści się VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV.

Wśród uczniów gimnazjum był Janusz Korczak – wybitny pedagog, społecznik i lekarz, który zapisał się w historii jako symbol poświęcenia i odwagi. Jego związek z kamienicą Mintera nadaje temu miejscu szczególny, symboliczny wymiar.

Wśród uczniów, działającego w kamienicy Mintera, gimnazjum był Janusz Korczak Foto: mat. pras.

Reklama Reklama

Rewitalizacja kamienicy Mintera

Po latach zaniedbań kamienica Karola Mintera doczekała się kompleksowych prac rewitalizacyjnych. Odsłonięta niedawno elewacja odzyskała secesyjny charakter, a na fasadzie przywrócono balkony zgodne z estetyką epoki, osadzone na odrestaurowanych, dekoracyjnych wspornikach. Zachowane zostaną również cenne elementy wnętrz, w tym dwukondygnacyjna sala audytoryjna, fragmenty stropów kolebkowych piwnic oraz klatka schodowa. Wszystkie działania prowadzone są pod nadzorem konserwatora zabytków.

Nowe funkcje w historycznych murach

Zrewitalizowana kamienica Mintera wraz z nową, sąsiednią zabudową stanie się częścią czterogwiazdkowego hotelu AC Hotels by Marriott – pierwszego obiektu tej marki w Warszawie. AC Hotel Warsaw Port Praski zaoferuje ponad 7 tys. mkw. powierzchni użytkowej oraz 113 nowoczesnych pokoi zaprojektowanych z myślą o komforcie gości biznesowych i turystycznych.

Wizualizacja kamienicy Mintera wkomponowanej w kompleks AN Hotel Warsaw Port Praski Foto: mat. pras.

W hotelu znajdą się m.in. lobby AC Lounge, bar, restauracja, nowoczesna przestrzeń konferencyjna o powierzchni 450 mkw., siłownia oraz strefa SPA. Historyczny obiekt ma pełnić rolę integralnego elementu nowej zabudowy, zachowując swój unikalny charakter i tożsamość.

Zabytkowy symbol Pragi

Dzięki prowadzonym pracom kamienica Karola Mintera przestaje być zapomnianym budynkiem, a ponownie staje się ważnym punktem na mapie historycznej Warszawy. Jej los pokazuje, że nawet długo niedostrzegane zabytki mogą odzyskać należne im miejsce – jako materialne świadectwo przeszłości i fundament przyszłego rozwoju miasta.