OFFowe kino z Lotto. Projekcje bez blockbusterów

Projekt „OFFowe Kino z Lotto” organizowany przez sieć kin Multikino, oferuje filmy niekomercyjne, artystyczne, festiwalowe, a przede wszystkim nietypowe. W ramach cyklu, co czwartek w repertuarze ukazuje się nowy tytuł.



„OFFowe” kino, znane również jako kino niezależne, to seanse produkcji, które nie trafiają do szerokiej dystrybucji, dlatego warto skorzystać z okazji i wybrać się na proponowane seanse.

Społeczeństwo dotknięte wojną

W najbliższych dniach widzowie będą mogli obejrzeć „Droga do Vermiglio”, przejmującą opowieść o rodzinie, której świat zostaje wywrócony do góry nogami, gdy dołącza do niej dezerter Pietro. Piękne pejzaże alpejskich gór oraz muzyka Chopina i Vivaldiego, kontrastują z przedstawionymi w fabule tajemnicami. Film pokazuje zmagania społeczeństwa dotkniętego wojną. Dramat został nagrodzony Wielką Nagrodą Jury w Wenecji w 2024 roku oraz sześcioma statuetkami David di Donatello, uznanego za włoski odpowiednik Oscara.

Kulisy boksu

Na ekranie zobaczymy też film „Szpilka”. Polski bokser wpuścił z kamerami do swojego życia reżysera Filipa Dzierżawskiego. Dokument prowadzi nas nie tylko przez życie Artura Szpilki, lecz także prezentuje sylwetki osób, które towarzyszyły mu na drodze do sukcesu, między innymi Andrzeja Wasilewski i Fiodora Łapina. Wypowiedzi ekspertów, takich jak trenerzy, menadżerowie czy zawodnicy UFC, przybliżą widzom kulisy świata boksu i ujawnią jak łatwo się w nim zagubić.

Jak żyć po porzuceniu

Kina wyświetlą również „Być kochaną”. Skandynawski film poruszający powszechny w dzisiejszych czasach problem samoakceptacji, przypomina, że nie warto dostosowywać się do cudzych oczekiwań. Norweżka Lilja Ingolfsdottir stworzyła opowieść o Marii, która uczy się żyć na nowo po tym jak porzuca ją ukochany. Z historią głównej bohaterki utożsami się wielu oglądających. „Być Kochaną” otrzymało pięć nagród na festiwalu w Karlowych Warach oraz norweskiego Oscara „Amanda”.