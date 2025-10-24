Restauracja z Warszawy wśród najlepszych na świecie. Finał konkursu

Restauracja Martim oferuje gościom imponujący widok na Odrę.
Do jakiej restauracji się wybrać, aby przeżyć wyjątkowe kulinarne doświadczenie? Można sięgnąć po przewodniki kulinarne (do Michelina niebawem dołączy powracający na polski rynek przewodnik Gault & Millau). Można szukać informacji w popularnym serwisie Tripadvisor. Można też spojrzeć na wyniki międzynarodowego konkursu World Culinary Awards 2025, którego jury ogłosiło listę najlepszych restauracji na świecie. W zestawieniu znalazły się dwa lokale z Polski – wrocławska restauracja Martim i Europejski Grill z Warszawy.
Jak co roku, jury cenionego w branży gastronomicznej konkursu World Culinary Awards ogłosiło zwycięzców w kategoriach globalnych i krajowych. Proces wyłaniania zwycięzców odbywa się na drodze głosowania w gronie ekspertów z branży gastronomicznej oraz plebiscytu, w którym brała udział szersza publiczność.
W konkursie nie zabrakło laureatów z Polski. Jury nagrodziło restaurację Martim z Wrocławia, która zdobyła tytuł najlepszej restauracji w Polsce, oraz Europejski Grill z Warszawy, któremu udało się obronić ubiegłoroczny tytuł najlepszej restauracji hotelowej w naszym kraju.
Restauracja Martim znajduje się w centrum Wrocławia, z jej okien rozpościera się widok na Odrę i kamienice Starego Miasta. Specjalnością lokalu są ryby i owoce morza, a także wysokiej klasy mięsa. Potrawy są inspirowane kuchnią portugalską. Na czele restauracji stoi szef kuchni Evandro Guisard.
Martim pokonał cztery restauracje z Polski, które nominowano do tytułu najlepszej w naszym kraju. Były to: Bottiglieria 1881 i Fiorentina z Krakowa oraz Butchery & Wine i Europejski Grill z Warszawy.
Martim odebrał tytuł Bottiglierii 1881 – ubiegłorocznej laureatce w konkursie World Culinary Awards. Bottiglieria 1881, którą kieruje szef kuchni Przemysław Klima, jako jedyna restauracja w naszym kraju posiada dwie gwiazdki w przewodniku Michelin.
Drugi laureat tegorocznej edycji konkursu, Europejski Grill, działa w historycznym budynku hotelu Raffles Europejski w warszawskim Śródmieściu. Restauracja specjalizuje się we współczesnych interpretacjach klasycznych polskich potraw. Dania przyrządza się na bazie lokalnych produktów.
Warszawska restauracja pokonała w tym roku w swojej kategorii cztery inne restauracje hotelowe, które nominowano w tym roku. Są to 3 Rybki w Hotelu Starym w Krakowie oraz trzy restauracje w stolicy: Platter by Karol Okrasa w InterContinentalu, Fusion w Westinie i Szóstka w Hotelu Warszawa.
Aby zjeść w najlepszej restauracji na świecie – przynajmniej zdaniem jurorów World Culinary Awards 2025 – należy wybrać się do Wenecji Euganejskiej we Włoszech. A konkretnie – do niewielkiej miejscowości Caselle pod Padwą.
Działa tam restauracja Le Calandre, która zdobyła w tym roku główne trofeum. Lokal działa w hotelu o tej samej nazwie. Restaurację docenili też inspektorzy Michelin – ma ona na koncie trzy gwiazdki w słynnym czerwonym przewodniku.
Być może nie będzie wielkim zaskoczeniem, że w kategorii najlepszego kierunku dla miłośników dobrej kuchni – zarówno w skali Europy, jak i całego świata – zwyciężyły Włochy. Jury konkursu World Culinary Awards 2025 uzasadniło swój werdykt niezwykle bogatym dziedzictwem kulinarnym, jakie posiada ten kraj, a także tym, że tradycyjne włoskie potrawy są po prostu wyśmienite.