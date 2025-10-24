Restauracja z Warszawy wśród najlepszych na świecie. Finał konkursu

Znamy wyniki międzynarodowego konkursu World Culinary Awards 2025. Tytułu najlepszych restauracji w naszym kraju trafiły do dwóch lokali: z Warszawy i Wrocławia.



Do jakiej restauracji się wybrać, aby przeżyć wyjątkowe kulinarne doświadczenie? Można sięgnąć po przewodniki kulinarne (do Michelina niebawem dołączy powracający na polski rynek przewodnik Gault & Millau). Można szukać informacji w popularnym serwisie Tripadvisor. Można też spojrzeć na wyniki międzynarodowego konkursu World Culinary Awards 2025, którego jury ogłosiło listę najlepszych restauracji na świecie. W zestawieniu znalazły się dwa lokale z Polski – wrocławska restauracja Martim i Europejski Grill z Warszawy.

Najlepsze restauracje w Polsce. Wyniki konkursu World Culinary Awards

Jak co roku, jury cenionego w branży gastronomicznej konkursu World Culinary Awards ogłosiło zwycięzców w kategoriach globalnych i krajowych. Proces wyłaniania zwycięzców odbywa się na drodze głosowania w gronie ekspertów z branży gastronomicznej oraz plebiscytu, w którym brała udział szersza publiczność.

W konkursie nie zabrakło laureatów z Polski. Jury nagrodziło restaurację Martim z Wrocławia, która zdobyła tytuł najlepszej restauracji w Polsce, oraz Europejski Grill z Warszawy, któremu udało się obronić ubiegłoroczny tytuł najlepszej restauracji hotelowej w naszym kraju.

Restauracja Martim znajduje się w centrum Wrocławia, z jej okien rozpościera się widok na Odrę i kamienice Starego Miasta. Specjalnością lokalu są ryby i owoce morza, a także wysokiej klasy mięsa. Potrawy są inspirowane kuchnią portugalską. Na czele restauracji stoi szef kuchni Evandro Guisard.

Martim pokonał cztery restauracje z Polski, które nominowano do tytułu najlepszej w naszym kraju. Były to: Bottiglieria 1881 i Fiorentina z Krakowa oraz Butchery & Wine i Europejski Grill z Warszawy.