Julia Szczerbowska „Fish Vase”, olej na płótnie (HOS Gallery) Foto: Monika Kuc

Podczas Hotel Warszawa Art Fair prezentowane są: malarstwo, rzeźby, obiekty, grafiki, fotografia, filmy. W pokojach sztuki koniecznie odwiedzić trzeba także marmurowe łazienki pełne dzieł mniej i bardziej poważnych, jak np. dekoracyjne obiekty, niepokojące stwory, „oczy opatrzności”, stado nurogęsi, tygrysy, prehistoryczne gady, czy jeszcze inni zaskakujący goście.

Sporo odkrywanych tam pomysłów jest naprawdę inspirujących, choć rzecz jasna na co dzień nikt cennego płótna artysty o znanym nazwisku nie będzie wieszał w łazience. Niemniej pewne idee są do podchwycenia (przy założeniu trwałych materiałów). A na wystawie te nietypowe aranżacje współtworzą klimat zabawy.

A przy tym na tych targach dobrych współczesnych dzieł sztuki, oferowanych przez renomowane galerie i fundacje, nie brakuje.

Anna Maria Zuzela obraz „Fever dream” (KRUPA GALLLERY) Foto: Monika Kuc

Atrakcje i program towarzyszący

Artystyczną wędrówkę urozmaica też wiele innych niespodzianek i atrakcji, m.in. w pokoju 205 odkrywamy interaktywną instalację, łączącą świetlne efekty wizualne z zaawansowaną technologią, przygotowaną przez Lenovo Polska. Każdy tutaj może zrobić sobie skan własnej Aury i poznać interpretacje jej kolorów, czyli dowiedzieć się, jakie mamy talenty i cechy osobowości.

Reklama Reklama

Skala przeżyć na targach sztuki w Hotelu Warszawa jest bardzo szeroka – od klimatów jak z thrillerów i horrorów do romantycznych komedii.

W programie targów są też liczne towarzyszące wydarzenia. Można je zwiedzać indywidualnie lub dołączyć do oprowadzań pod kierunkiem Karoliny Plinty, krytyczki sztuki, Anki Sańczuk, dziennikarki i historyczki sztuki, Jarosława Trybusia, historyka sztuki i krytyka architektury, Zuzanny Krzątały, dziennikarki i aktywistki społecznej oraz Alka Hudzika, dziennikarza.

Gościem specjalnym Hotel Warszawa Art Fair będzie w sobotę (godz. 15) amerykańska kuratorka i krytyczka sztuki Alison Gingeras, która ma na swoim koncie wystawy m.in. w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku, Tate Modern w Londynie, Centre Pompidou w Paryżu. Spotkanie z Alison Gingeras jest wstępem do wystawy, którą kuratorka przygotowuje dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Fundacja Empower Art prowadzi rozmowy o tworzeniu i intuicji.

W niedzielę odbędzie się performance muzyczny duetu JP1:Jany Shostak i Piotra Lisowskiego (godz. 13 w pokoju 120).

Na prezentację prac młodych twórców, uczestników konkursu „Inspiracje 2025” zaprasza Fundacja Sztuki Współczesnej PALETA.

Reklama Reklama

Aneta Grzeszykowska „Skin Head 12” (Raster) Foto: Monika Kuc

Historyczne reminiscencje

Hotel Warszawa przy pl. Powstańców Warszawy mieści się w murach ikonicznego budynku Prudentialu, zaprojektowanym w latach 1931–1933 przez architekta Marcina Weinfelda i oddanym do użytku w 1934 roku. Był wówczas najwyższym budynkiem w Polsce (66 m, 17 pięter) i drugim najwyższym w Europie. Jego smukła sylwetka w stylu art déco była inspirowana nowojorskimi drapaczami chmur i wyznaczała nowe standardy w architekturze. Za nowatorską konstrukcję stalową, opartą na żelbetowych fundamentach, odpowiadali inżynierowie Stefan Bryła i Wenczesław Poniż. Budowę zrealizowała warszawska firma K. Rudzki i S-ka.

Prudential górujący nad ówczesnym Placem Napoleona (dziś Placem Powstańców Warszawy) Foto: Rzeczpospolita

Wieżowiec pełnił przed wojną funkcję mieszkalno-biurową. Dolne kondygnacje zajmowały biura, w tym oddziału Towarzystwa Ubezpieczeń Prudential oraz Wydziału Handlowego Poselstwa Hiszpanii. W górnej części znajdowały się luksusowe apartamenty. Tuż przed wybuchem II wojny światowej, 26 sierpnia 1939 r., z eksperymentalnego studia telewizyjnego Polskiego Radia nadano pierwszą w polskiej historii audycję telewizyjną oraz wyemitowano film „Barbara Radziwiłłówna” oraz kroniki Polskiej Agencji Telegraficznej.

W czasie II wojny światowej Prudential mocno ucierpiał, stając się jednym z pierwszych celów niemieckiego ostrzału artyleryjskiego.

Reklama Reklama

Podczas Powstania Warszawskiego w 1944 roku z jego okien powstańcy ostrzeliwali zajęty przez Niemców gmach Poczty Głównej. 28 sierpnia 1944 budynek został trafiony gigantycznym pociskiem z niemieckiego moździerza Karl-Gerät, kalibru 600 mm o masie dwóch ton. Choć konstrukcja odchyliła się od pionu, dzięki solidnej stalowo-żelbetowej ramie nie zawaliła się. Moment wybuchu pocisku został utrwalony przez Sylwestra „Krisa” Brauna na sześciu słynnych fotografiach. Należą one do ikonicznych zdjęć z okresu powstania.

Budynek Prudentialu trafiony 28 sierpnia 1944 r. pociskiem niemieckiego, ciężkiego moździerza typu Karl-Gerät. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego. Foto: Sylwester "Kris" Braun; koloryzacja: Mikołaj Kaczmarek

Po wojnie pierwszy poważny remont budynku przeprowadzono w latach 1950-54, dostosowując bryłę budynku do założeń realizmu socjalistycznego i przekształcając w Hotel Warszawa z ciężką granitową fasadą i herbem Warszawy.

Ponowną gruntowną modernizację przeszedł w XXI wieku, w latach 2010–2018. Usunięto podczas niej socrealistyczne detale, odnowiono fasadę, przywrócono elementy modernistyczne, a wnętrza dostosowano do współczesnych standardów. W listopadzie 2018 roku luksusowy, pięciogwiazdkowy Hotel Warszawa został ponownie otwarty. Jego właścicielem jest Holding Liwa. Hotel ma 142 pokoje i apartamenty, strefę SPA z basenem, ekskluzywne restauracje oraz taras widokowy.