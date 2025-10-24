Urząd nie opublikował na czas planu okolic pl. Małachowskiego. Konsultacje są przedłużone

Projekt planu miejscowego obejmuje teren o powierzchni około 13,5 hektara w ścisłym centrum Warszawy.
W Warszawie trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru tzw. Ściany Wschodniej – Część A, obejmującego rejon Placu Małachowskiego w centrum Śródmieścia. Dokument ten określi przyszłe zasady kształtowania przestrzeni tego prestiżowego i dynamicznie rozwijającego się obszaru miasta.
Przedłużenie terminu konsultacji społecznych związanych z planem miejscowym dla okolic tzw. Ściany Wschodniej – Część A – rejon Placu Małachowskiego daje mieszkańcom oraz interesariuszom dodatkowy czas na dokładne zapoznanie się z projektem oraz zgłaszanie swoich uwag.
Nowe terminy są następujące: wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu zostało wydłużone do 5 listopada 2025 roku, a termin przyjmowania uwag – do 19 listopada 2025 roku. Ponadto 29 października o godz. 17 odbędzie się dodatkowa dyskusja online dotycząca projektu planu. Spotkanie będzie transmitowane na platformie YouTube, umożliwiając obserwację i dyskusję na czacie, a także na platformie ZOOM, gdzie zainteresowani będą mogli aktywnie uczestniczyć głosowo i wizualnie po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym na adres [email protected].
Projekt planu miejscowego obejmuje teren o powierzchni około 13,5 hektara w ścisłym centrum Warszawy. Obszar ten charakteryzuje się intensywnym zagospodarowaniem, w skład którego wchodzą liczne budynki użyteczności publicznej, takie jak Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Kościół Ewangelicko-Augsburski Świętej Trójcy, Ministerstwo Cyfryzacji, Państwowe Muzeum Etnograficzne, dwie szkoły średnie oraz Ambasada Republiki Włoskiej.
Ponadto w tym rejonie funkcjonują sklepy plastyczne, antykwariaty, galerie sztuki, gastronomia oraz kluby muzyczne, a także zabudowa mieszkaniowa z zielenią urządzoną, między innymi na placach Dąbrowskiego i Małachowskiego. Na terenie planu znajduje się także siedziba Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, stanowiąca teren wojskowy zamknięty.
Projekt planu miejscowego uwzględnia zachowanie i ochronę istniejącej struktury przestrzennej obszaru. Zakłada utrzymanie kwartałowego układu zabudowy, systemu przestrzeni publicznych wraz z placami Małachowskiego i Dąbrowskiego oraz układu dróg. W planie zachowane zostaną charakterystyczne parametry zabudowy wraz z wymogami ochrony konserwatorskiej. Istotnym elementem jest również podkreślenie wielofunkcyjności terenów jako cechy specyficznej śródmiejskiego obszaru. Projekt wzmacnia także ochronę środowiska naturalnego.
Proces konsultacji społecznych rozpoczął się 1 października i miał pierwotnie trwać do 6 listopada, jednak z powodu nieumieszczenie go do publicznej wiadomości na czas terminy zostały przesunięte.
Jak podkreślają urzędnicy, w ramach konsultacji odbyło się spotkanie online 8 października, podczas którego przedstawiono procedurę planistyczną, prezentację projektanta oraz szczegóły samego projektu. Spotkanie prowadzone było poprzez platformy YouTube i ZOOM z udziałem 19 osób.
Mieszkańcy i zainteresowani mają możliwość zapoznania się z projektem planu miejscowego oraz jego rysunkiem i prognozą oddziaływania na środowisko zarówno online – na stronie urzędu – jak i osobiście w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego przy alejach Jerozolimskich 44 w Warszawie.
Swoje uwagi można zgłaszać na piśmie, podczas dyskusji online, mailowo, pocztą lub osobiście w odpowiednich urzędach. Udział w konsultacjach jest otwarty dla wszystkich: mieszkańców, właścicieli nieruchomości, organizacji społecznych czy fundacji. Każda uwaga jest rozpatrywana indywidualnie przez urbanistów, architektów, a ostateczną decyzję podejmuje Prezydent m.st. Warszawy wraz z radą miasta.
Plan miejscowy jest dokumentem prawnym, który określa zasady zagospodarowania przestrzennego danej części miasta. Dzięki niemu można przewidzieć, co i w jaki sposób może być budowane lub przebudowywane, jak będą organizowane przestrzenie publiczne, zieleń oraz infrastruktura.