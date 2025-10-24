Urząd nie opublikował na czas planu okolic pl. Małachowskiego. Konsultacje są przedłużone

W związku z tym, że urząd miasta nie opublikował na czas rysunku oraz tekstu planu obejmującego rejon placu Małachowskiego wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, przedłużony został termin konsultacji społecznych.



W Warszawie trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru tzw. Ściany Wschodniej – Część A, obejmującego rejon Placu Małachowskiego w centrum Śródmieścia. Dokument ten określi przyszłe zasady kształtowania przestrzeni tego prestiżowego i dynamicznie rozwijającego się obszaru miasta.

Reklama Reklama

29 października o godz. 17 odbędzie się dodatkowa dyskusja online dotycząca projektu planu.

Przedłużenie terminu konsultacji społecznych związanych z planem miejscowym dla okolic tzw. Ściany Wschodniej – Część A – rejon Placu Małachowskiego daje mieszkańcom oraz interesariuszom dodatkowy czas na dokładne zapoznanie się z projektem oraz zgłaszanie swoich uwag.

Nowe terminy są następujące: wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu zostało wydłużone do 5 listopada 2025 roku, a termin przyjmowania uwag – do 19 listopada 2025 roku. Ponadto 29 października o godz. 17 odbędzie się dodatkowa dyskusja online dotycząca projektu planu. Spotkanie będzie transmitowane na platformie YouTube, umożliwiając obserwację i dyskusję na czacie, a także na platformie ZOOM, gdzie zainteresowani będą mogli aktywnie uczestniczyć głosowo i wizualnie po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym na adres [email protected].

Czego dotyczy plan obszaru tzw. Ściany Wschodniej – Część A?

Projekt planu miejscowego obejmuje teren o powierzchni około 13,5 hektara w ścisłym centrum Warszawy. Obszar ten charakteryzuje się intensywnym zagospodarowaniem, w skład którego wchodzą liczne budynki użyteczności publicznej, takie jak Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Kościół Ewangelicko-Augsburski Świętej Trójcy, Ministerstwo Cyfryzacji, Państwowe Muzeum Etnograficzne, dwie szkoły średnie oraz Ambasada Republiki Włoskiej.