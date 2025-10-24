10.4°C
Życie Warszawy

Urząd nie opublikował na czas planu okolic pl. Małachowskiego. Konsultacje są przedłużone

Projekt planu miejscowego obejmuje teren o powierzchni około 13,5 hektara w ścisłym centrum Warszawy

Projekt planu miejscowego obejmuje teren o powierzchni około 13,5 hektara w ścisłym centrum Warszawy.

Foto: WSP

rbi
W związku z tym, że urząd miasta nie opublikował na czas rysunku oraz tekstu planu obejmującego rejon placu Małachowskiego wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, przedłużony został termin konsultacji społecznych.

W Warszawie trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru tzw. Ściany Wschodniej – Część A, obejmującego rejon Placu Małachowskiego w centrum Śródmieścia. Dokument ten określi przyszłe zasady kształtowania przestrzeni tego prestiżowego i dynamicznie rozwijającego się obszaru miasta.

29 października o godz. 17 odbędzie się dodatkowa dyskusja online dotycząca projektu planu.

Przedłużenie terminu konsultacji społecznych związanych z planem miejscowym dla okolic tzw. Ściany Wschodniej – Część A – rejon Placu Małachowskiego daje mieszkańcom oraz interesariuszom dodatkowy czas na dokładne zapoznanie się z projektem oraz zgłaszanie swoich uwag.

Nowe terminy są następujące: wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu zostało wydłużone do 5 listopada 2025 roku, a termin przyjmowania uwag – do 19 listopada 2025 roku. Ponadto 29 października o godz. 17 odbędzie się dodatkowa dyskusja online dotycząca projektu planu. Spotkanie będzie transmitowane na platformie YouTube, umożliwiając obserwację i dyskusję na czacie, a także na platformie ZOOM, gdzie zainteresowani będą mogli aktywnie uczestniczyć głosowo i wizualnie po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym na adres [email protected].

Czego dotyczy plan obszaru tzw. Ściany Wschodniej – Część A?

Projekt planu miejscowego obejmuje teren o powierzchni około 13,5 hektara w ścisłym centrum Warszawy. Obszar ten charakteryzuje się intensywnym zagospodarowaniem, w skład którego wchodzą liczne budynki użyteczności publicznej, takie jak Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Kościół Ewangelicko-Augsburski Świętej Trójcy, Ministerstwo Cyfryzacji, Państwowe Muzeum Etnograficzne, dwie szkoły średnie oraz Ambasada Republiki Włoskiej.

Ponadto w tym rejonie funkcjonują sklepy plastyczne, antykwariaty, galerie sztuki, gastronomia oraz kluby muzyczne, a także zabudowa mieszkaniowa z zielenią urządzoną, między innymi na placach Dąbrowskiego i Małachowskiego. Na terenie planu znajduje się także siedziba Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, stanowiąca teren wojskowy zamknięty.

Projekt planu miejscowego uwzględnia zachowanie i ochronę istniejącej struktury przestrzennej obszaru. Zakłada utrzymanie kwartałowego układu zabudowy, systemu przestrzeni publicznych wraz z placami Małachowskiego i Dąbrowskiego oraz układu dróg. W planie zachowane zostaną charakterystyczne parametry zabudowy wraz z wymogami ochrony konserwatorskiej. Istotnym elementem jest również podkreślenie wielofunkcyjności terenów jako cechy specyficznej śródmiejskiego obszaru. Projekt wzmacnia także ochronę środowiska naturalnego.

Konsultacje społeczne planu zagospodarowania okolic pl. Małachowskiego

Proces konsultacji społecznych rozpoczął się 1 października i miał pierwotnie trwać do 6 listopada, jednak z powodu nieumieszczenie go do publicznej wiadomości na czas terminy zostały przesunięte.

Spotkanie prowadzone było poprzez platformy YouTube i ZOOM z udziałem 19 osób

Jak podkreślają urzędnicy, w ramach konsultacji odbyło się spotkanie online 8 października, podczas którego przedstawiono procedurę planistyczną, prezentację projektanta oraz szczegóły samego projektu. Spotkanie prowadzone było poprzez platformy YouTube i ZOOM z udziałem 19 osób.

Mieszkańcy i zainteresowani mają możliwość zapoznania się z projektem planu miejscowego oraz jego rysunkiem i prognozą oddziaływania na środowisko zarówno online – na stronie urzędu – jak i osobiście w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego przy alejach Jerozolimskich 44 w Warszawie.

Swoje uwagi można zgłaszać na piśmie, podczas dyskusji online, mailowo, pocztą lub osobiście w odpowiednich urzędach. Udział w konsultacjach jest otwarty dla wszystkich: mieszkańców, właścicieli nieruchomości, organizacji społecznych czy fundacji. Każda uwaga jest rozpatrywana indywidualnie przez urbanistów, architektów, a ostateczną decyzję podejmuje Prezydent m.st. Warszawy wraz z radą miasta.

Plan miejscowy jest dokumentem prawnym, który określa zasady zagospodarowania przestrzennego danej części miasta. Dzięki niemu można przewidzieć, co i w jaki sposób może być budowane lub przebudowywane, jak będą organizowane przestrzenie publiczne, zieleń oraz infrastruktura.

