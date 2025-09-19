Monika Matulka, dyżurna ruchu i stacji w Metrze Warszawskim, uratowała życie mężczyzny, którego zobaczyła na stacji. Została wyróżniona przez Zarząd Transportu Miejskiego.



Zarząd Transportu Miejskiego zorganizował w 2025 roku po raz ósma konkurs „Osobowość Warszawskiego Transportu Publicznego Przyjazna Pasażerom”. Wyróżnieni zostali między innymi ci pracownicy, którzy wykazali się zdecydowaniem, bohaterstwem i w czasie wykonywania swoich obowiązków uratowali czyjeś zdrowie lub życie. Nagrody wręczono 10 września w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK. Jedną z nagrodzonych pracownic była właśnie Monika Matulka.

Monika Matulka nagrodzona. Uratowała życie w czasie pełnienia obowiązków

W październiku 2024 roku na stacji Dworzec Wileński Monika Matulka zauważyła na stacji młodego mężczyznę, który zachowywał się nietypowo. 30-latek siedział na podłodze i płakał. Dyżurna podeszła do niego, porozmawiała z nim i dowiedziała się, że mężczyzna jest na stacji, ponieważ chciał odebrać sobie życie. Kobieta zajęła się nim i wezwała pomoc, dzięki czemu uratowała jego życie.

Bohater WTP. Kto jeszcze został wyróżniony?

W konkursie wyróżniane są osoby, które uratowały życie lub zdrowie pasażerów. W kategorii „Bohater WTP” oprócz pani Moniki Matulki nagrodzeni zostali inni pracownicy metra Warszawskiego – Ireneusz Mazurek oraz Tomasz Pieńkowski, pracownik Tramwajów Warszawskich Łukasz Popielarski, pracownik Szybkiej Kolei Miejskiej Ireneusz Szczygielski oraz pracownik Miejskich Zakładów Autobusowych Piotr Grądzki.

Gdzie szukać wsparcia?

Osoby w kryzysie psychicznym mogą szukać wsparcia pod numerami telefonu: