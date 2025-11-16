7.1°C
Życie Warszawy

Prace w metrze zakończone. Od poniedziałku będzie czynna cała linia M1

Publikacja: 16.11.2025 20:15

Pierwsze pociągi metra pojadą na całej trasie linii M1 (Kabaty – Młociny) zgodnie z rozkładem – ok. godz. 5:00.

Pierwsze pociągi metra pojadą na całej trasie linii M1 (Kabaty – Młociny) zgodnie z rozkładem – ok. godz. 5:00.

Od poniedziałkowego poranka, 17 listopada, pociągi metra linii M1 będą jeździły na całej linii – między stacją Kabaty a Młociny. Czynne będą wszystkie stacje podziemnej kolei.

Zakończyły się – trwające od czwartkowego wieczoru – prace przy modernizacji urządzeń sterowania ruchem na stacjach Centrum, Świętokrzyska, Ratusz-Arsenał i Dworzec Gdański oraz wymianie rozdzielnicy prądu stałego na stacji Politechnika.

Jazdy testowe na linii metra M1

Po sprawdzeniu poprawności wykonania wszystkich robót oraz przeprowadzeniu jazd testowych, które odbyły się w niedzielny wieczór, 16 listopada, możliwe jest uruchomienie przewozów pasażerskich – właśnie od poniedziałkowego poranka. Pierwsze pociągi metra pojadą na całej trasie linii M1 (Kabaty – Młociny) zgodnie z rozkładem – ok. godz. 5:00.

Jakie prace zostały wykonane na fragmencie linii M1? Metro Warszawskie zamontowało nowoczesne urządzenia na stacjach Centrum, Świętokrzyska, Ratusz-Arsenał i Dworzec Gdański. Ta wymiana podniesie niezawodność urządzeń sterowania ruchem pojazdów, pozwoli też na szybsze usuwanie usterek systemu w różnych lokalizacjach warszawskiej sieci metra.

Wymiana rozdzielnicy prądu stałego na stacji Politechnika

Dodatkowo, w tym samym czasie, Zarząd Transportu Miejskiego wymienił rozdzielnicę prądu stałego na stacji Politechnika. Wszystkie zadania zostały tak skoordynowane, aby przerwa w ruchu podziemnej kolei była jak najkrótsza.

– Za nami kilka dni utrudnień, ale przeprowadzone w tym czasie prace to sposób na to, żeby metro służyło nam dobrze przez kolejne lata. Także dzięki przeglądom i remontom warszawianki i warszawiacy mają do dyspozycji bezpieczny, wygodny, niezawodny transport publiczny – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Źródło: zyciewarszawy.pl

