Prace w metrze zakończone. Od poniedziałku będzie czynna cała linia M1

Pierwsze pociągi metra pojadą na całej trasie linii M1 (Kabaty – Młociny) zgodnie z rozkładem – ok. godz. 5:00.
Zakończyły się – trwające od czwartkowego wieczoru – prace przy modernizacji urządzeń sterowania ruchem na stacjach Centrum, Świętokrzyska, Ratusz-Arsenał i Dworzec Gdański oraz wymianie rozdzielnicy prądu stałego na stacji Politechnika.
Po sprawdzeniu poprawności wykonania wszystkich robót oraz przeprowadzeniu jazd testowych, które odbyły się w niedzielny wieczór, 16 listopada, możliwe jest uruchomienie przewozów pasażerskich – właśnie od poniedziałkowego poranka. Pierwsze pociągi metra pojadą na całej trasie linii M1 (Kabaty – Młociny) zgodnie z rozkładem – ok. godz. 5:00.
Jakie prace zostały wykonane na fragmencie linii M1? Metro Warszawskie zamontowało nowoczesne urządzenia na stacjach Centrum, Świętokrzyska, Ratusz-Arsenał i Dworzec Gdański. Ta wymiana podniesie niezawodność urządzeń sterowania ruchem pojazdów, pozwoli też na szybsze usuwanie usterek systemu w różnych lokalizacjach warszawskiej sieci metra.
Dodatkowo, w tym samym czasie, Zarząd Transportu Miejskiego wymienił rozdzielnicę prądu stałego na stacji Politechnika. Wszystkie zadania zostały tak skoordynowane, aby przerwa w ruchu podziemnej kolei była jak najkrótsza.
– Za nami kilka dni utrudnień, ale przeprowadzone w tym czasie prace to sposób na to, żeby metro służyło nam dobrze przez kolejne lata. Także dzięki przeglądom i remontom warszawianki i warszawiacy mają do dyspozycji bezpieczny, wygodny, niezawodny transport publiczny – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.