7 tys. podpisów pod petycję za budową warszawskiego metra w Ursusie. Co dalej z przedłużeniem linii M2?

Mieszkańcy Ursusa lobbujący za rozbudową metra w ich dzielnicy, ogłosili zebranie niemal 7 tys. podpisów pod petycją . Dokument dotyczy utworzenia zadania inwestycyjnego „Przedłużenie II linii metra do Ursusa” i ma trafić do Rady Warszawy oraz na ręce prezydenta na początku grudnia.



Po latach apeli, stanowisk i lokalnego lobbingu, inicjatywa społeczna „Metro w Ursusie” zebrała prawie siedem tysięcy podpisów pod żądaniem, aby miasto formalnie uruchomiło procedury przygotowawcze przedłużenia drugiej linii metra. To próba wpisania realnej inwestycji do miejskich dokumentów finansowych, od której zależeć będą dalsze kroki techniczne i projektowe.

Reklama Reklama

Dlaczego ta petycja ma znaczenie?

Powraca temat przedłużenia M2 do Ursusa. Mieszkańcy odwołują się do dokumentów planistycznych, w szczególności do II tomu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy” z 2022 roku, w którym miasto zakłada docelowo sieć pięciu linii metra oraz przebieg linii M2 i M5, które mają obsłużyć Ursus.

Mieszkańcy domagają się utworzenia zadania inwestycyjnego „Przedłużenie II linii metra do Ursusa” i wpisania go do dokumentów budżetowych. Bez formalnego wpisu do Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu nie można przejść do etapów przygotowawczych, a więc decyzja polityczna jest tu jak najbardziej potrzebna.

Rada Warszawy odczyta petycję w grudniu?

Grupa „Metro w Ursusie” poinformowała o zebraniu dotychczas 6 980 podpisów. Zakończenie zbiórki planowane jest jego pod koniec listopada, a gotowy komplet dokumentów ma zostać przekazany radzie miasta i prezydentowi w pierwszych dniach grudnia. Radny Dzielnicy Ursus Robert Faliszewski apeluje do mieszkańców o dalsze wsparcie, potwierdzając jednocześnie, że inicjatywa będzie formalnie przekazana władzom. Skala mobilizacji podnosi ciężar polityczny postulatu, na który ratusz będzie musiał odpowiedzieć.