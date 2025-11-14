Utrudnienia dla 700 tys. pasażerów warszawskiego metra. Jak działa komunikacja zastępcza?

Do 16 listopada, do końca dnia, 10 stacji metra linii M1 jest wyłączonych z użytkowania
Od czwartku 13 listopada, mniej więcej od godz. 21.30 są wyłączone z użytkowania następujące stacje: Metro Marymont, Plac Wilsona, Dworzec Gdański, Ratusz Arsenał, Świętokrzyska, Centrum, Politechnika, Pole Mokotowskie, Racławicka, Wierzbno. Przyczyną jest wymiana urządzeń sterowania ruchem oraz podstacji energetycznej. Pociągi metra poruszają w dwóch pętlach: Metro Młociny – Słodowiec oraz Kabaty – Wilanowska.
Utrudnienia mają potrwać do niedzieli, 16 listopada, do końca kursowania metra. To oznacza, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w poniedziałek (17 listopada) od rana metro powinno jeździć już normalnie. Do tego czasu jednak podróżujący warszawską komunikacją miejską muszą korzystać z komunikacji zastępczej. Na ulicach pojawiły się dodatkowe autobusy i tramwaje. Mają kursować codziennie od wczesnych godzin porannych do godziny 2.30 w nocy.
Autobusy linii ZM1 będą ruszały w ciągu dnia co około 3 minuty (w niedziele co około 4 minuty, wieczorami co 5-7,5 minuty) z przystanku Metro Wilanowska 04 w Alei Niepodległości i jechały wzdłuż trasy linii M1 do pętli przy stacji Słodowiec. Autobusy zatrzymają się na przystankach w pobliżu stacji metra: Wierzbno, Racławicka, Pole Mokotowskie, Politechnika, Centrum, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański, Plac Wilsona, Marymont.
Podobnie do linii autobusowej ZM1 ma przebiegać trasa tramwajów linii 61, które będą wyruszały z pętli Wyścigi. Przejadą ulicami: Puławska – Marszałkowska – gen. W. Andersa – A. Mickiewicza – J. Słowackiego – Marymoncka i dalej przez most Marii Skłodowskiej-Curie pojadą do pętli Winnica (końcowy odcinek tej linii będzie się pokrywał ze standardowym przebiegiem linii tramwajowej nr 17)
Drugą tramwajową linią zastępczą będzie linia 76. Tramwaje z tym numerem wyruszą z Miasteczka Wilanów do centrum (podobnie jak jeżdżącej tędy standardowo linii 16), a następnie przejadą ulicami Marszałkowską, gen. W. Andersa, A. Mickiewicza, J, Słowackiego i Marymoncką i dalej przez most Marii Skłodowskiej-Curie pojadą do pętli Tarchomin Kościelny.
Trasy tramwajowych linii zastępczych będą przebiegały w pobliżu stacji metra linii M1: Wilanowska (linia 61), Politechnika, Centrum, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański, Plac Wilsona, Marymont i Słodowiec.
Autobusy ZM1 oraz tramwaje linii 61 będą kursowały także w noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę (14/15 oraz 15/16 listopada) do ok. godz. 2.30, czyli tak jak nocne kursy metra. Zawieszone zostanie kursowanie tramwajów linii 14.
W pobliżu nieczynnych stacji metra Wilanowska, Słodowiec, Świętokrzyska, Centrum, Dworzec Gdański i Politechnika pojawią się informatorzy ZTM, którzy mają pomagać podróżnym, wskazując m.in. miejsca, w których zlokalizowane są przystanki, z których odjeżdżają pojazdy komunikacji zastępczej. Schematy lokalizacji komunikacji zastępczej w rejonie poszczególnych stacji metra można znaleźć również na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego (https://www.wtp.waw.pl/newsy/2025/10/31/metro-202511/).
Przyczyną wyłączenie z użytkowania 10 stacji metra linii M1 jest remont. W ramach prowadzonych prac Metro Warszawskie zamontuje na stacjach: Centrum, Świętokrzyska, Ratusz-Arsenał i Dworzec Gdański urządzenia, które mają podnieść niezawodność sterowania ruchem. Mają też pozwolić na szybsze usuwanie usterek systemu w różnych lokalizacjach sieci metra. W tym samym czasie Zarząd Transportu Miejskiego wymieni rozdzielnicę prądu stałego na stacji Politechnika. „Te prace zostały tak skoordynowane, aby przerwa w ruchu podziemnej kolei była jak najkrótsza” – czytamy na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.
Średnio obie linie warszawskiego metra przeważą dziennie 700 tys. pasażerów (dane z 2024 r.). Większe obłożenia ma linia pierwsza (M1), którą dziennie porusza się od 391 tys. do 429,2 tys. osób. Z drugiej linii (M2) w 2024 r. korzystało od 273,1 tys. do 300,2 tys. pasażerów dziennie.