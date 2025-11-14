Utrudnienia dla 700 tys. pasażerów warszawskiego metra. Jak działa komunikacja zastępcza?

Zastępcze tramwaje: linie 61 i 76

Podobnie do linii autobusowej ZM1 ma przebiegać trasa tramwajów linii 61, które będą wyruszały z pętli Wyścigi. Przejadą ulicami: Puławska – Marszałkowska – gen. W. Andersa – A. Mickiewicza – J. Słowackiego – Marymoncka i dalej przez most Marii Skłodowskiej-Curie pojadą do pętli Winnica (końcowy odcinek tej linii będzie się pokrywał ze standardowym przebiegiem linii tramwajowej nr 17)

Drugą tramwajową linią zastępczą będzie linia 76. Tramwaje z tym numerem wyruszą z Miasteczka Wilanów do centrum (podobnie jak jeżdżącej tędy standardowo linii 16), a następnie przejadą ulicami Marszałkowską, gen. W. Andersa, A. Mickiewicza, J, Słowackiego i Marymoncką i dalej przez most Marii Skłodowskiej-Curie pojadą do pętli Tarchomin Kościelny.

Trasy tramwajowych linii zastępczych będą przebiegały w pobliżu stacji metra linii M1: Wilanowska (linia 61), Politechnika, Centrum, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański, Plac Wilsona, Marymont i Słodowiec.

Autobusy ZM1 oraz tramwaje linii 61 będą kursowały także w noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę (14/15 oraz 15/16 listopada) do ok. godz. 2.30, czyli tak jak nocne kursy metra. Zawieszone zostanie kursowanie tramwajów linii 14.

Informacja na temat funkcjonowania komunikacji zastępczej

W pobliżu nieczynnych stacji metra Wilanowska, Słodowiec, Świętokrzyska, Centrum, Dworzec Gdański i Politechnika pojawią się informatorzy ZTM, którzy mają pomagać podróżnym, wskazując m.in. miejsca, w których zlokalizowane są przystanki, z których odjeżdżają pojazdy komunikacji zastępczej. Schematy lokalizacji komunikacji zastępczej w rejonie poszczególnych stacji metra można znaleźć również na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego (https://www.wtp.waw.pl/newsy/2025/10/31/metro-202511/).

Dlaczego stacje metra zostały wyłączone z użytkowania?

Przyczyną wyłączenie z użytkowania 10 stacji metra linii M1 jest remont. W ramach prowadzonych prac Metro Warszawskie zamontuje na stacjach: Centrum, Świętokrzyska, Ratusz-Arsenał i Dworzec Gdański urządzenia, które mają podnieść niezawodność sterowania ruchem. Mają też pozwolić na szybsze usuwanie usterek systemu w różnych lokalizacjach sieci metra. W tym samym czasie Zarząd Transportu Miejskiego wymieni rozdzielnicę prądu stałego na stacji Politechnika. „Te prace zostały tak skoordynowane, aby przerwa w ruchu podziemnej kolei była jak najkrótsza” – czytamy na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Średnio obie linie warszawskiego metra przeważą dziennie 700 tys. pasażerów (dane z 2024 r.). Większe obłożenia ma linia pierwsza (M1), którą dziennie porusza się od 391 tys. do 429,2 tys. osób. Z drugiej linii (M2) w 2024 r. korzystało od 273,1 tys. do 300,2 tys. pasażerów dziennie.