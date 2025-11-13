Pierwszy elektryczny autobus szkoleniowy w Warszawie

Pierwszy w Polsce autobus elektryczny przeznaczony do szkolenia przyszłych kierowców autobusu w komunikacji miejskiej przyjechał do Warszawy. Pojazdy tej marki budzą wątpliwości ekspertów od cyberbezpieczeństwa.



Ośrodek Szkolenia Kierowców Miejskich Zakładów Autobusowych przyjął na swój stan wyjątkowy pojazd – elektryczny autobus marki Yutong U12, przystosowany do nauki jazdy.

Reklama Reklama

Autobusy Yutong na ulicach Warszawy

Pojazd posłuży zarówno do nauki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii D, jak i podczas kursów kwalifikacji wstępnej tzw. kwalifikacji zawodowej. MZA będą mogły go używać również w trakcie ćwiczeń podczas szkoleń okresowych kierowców, odnawiających kod 95 w prawie jazdy.

Nowy Yutong U12 zasilany jest bateriami o pojemności 350 kWh, co pozwala mu pokonać około 370 kilometrów na jednym ładowaniu. Jak podkreśla przewoźnik, przy masie własnej wynoszącej 13,5 tony i możliwości przewozu aż 83 pasażerów, to imponujący wynik.

Warszawskie testy autobusów Yutong U12 rozpoczęły się 15 maja 2023 roku. Miały na celu sprawdzenie parametrów technicznych, jak również walorów użytkowych na wielu trasach komunikacji miejskiej w stolicy. W tym okresie MZA w Warszawie sprawdzały zasięgi oraz walory użytkowe autobusu w różnych warunkach natężenia ruchu, obłożenia linii. Bardzo ważnym parametrem był wpływ na nie panujących w różnych porach roku temperatur.