Ośrodek Szkolenia Kierowców Miejskich Zakładów Autobusowych przyjął na swój stan wyjątkowy pojazd – elektryczny autobus marki Yutong U12, przystosowany do nauki jazdy.
Pojazd posłuży zarówno do nauki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii D, jak i podczas kursów kwalifikacji wstępnej tzw. kwalifikacji zawodowej. MZA będą mogły go używać również w trakcie ćwiczeń podczas szkoleń okresowych kierowców, odnawiających kod 95 w prawie jazdy.
Nowy Yutong U12 zasilany jest bateriami o pojemności 350 kWh, co pozwala mu pokonać około 370 kilometrów na jednym ładowaniu. Jak podkreśla przewoźnik, przy masie własnej wynoszącej 13,5 tony i możliwości przewozu aż 83 pasażerów, to imponujący wynik.
Warszawskie testy autobusów Yutong U12 rozpoczęły się 15 maja 2023 roku. Miały na celu sprawdzenie parametrów technicznych, jak również walorów użytkowych na wielu trasach komunikacji miejskiej w stolicy. W tym okresie MZA w Warszawie sprawdzały zasięgi oraz walory użytkowe autobusu w różnych warunkach natężenia ruchu, obłożenia linii. Bardzo ważnym parametrem był wpływ na nie panujących w różnych porach roku temperatur.
Podczas testów całkowicie zeroemisyjny Yutong U12 pokonał 79 700 km. W rekordowym dniu przejechał w trakcie dziennej zmiany 403 km, zużywając średnio 0,63 kWh/km. Po zakończeniu zmiany stan baterii wynosił znakomite 21 proc. Średnie zużycie energii z rocznych testów wyniosło 0,89 kWh/km.
Po tych testach MZA Warszawa zdecydowała się w drodze przetargu na zakup 18 zeroemisyjnych autobusów Yutong U12. Podpisanie umowy nastąpiło 7 marca 2024 roku, a już pod koniec grudnia została zrealizowana dostawa. Autobusy wyjechały na warszawskie trasy na początku 2025 roku i od samego startu wykazywały się komfortem, niskim zużyciem energii i niezawodnością.
O autobusach tej marki zrobiło się głośno z powodów… wywiadowczych. Wojciech Zabłocki, warszawski radny, w interpelacji skierowanej do prezydenta Warszawy przywołał fakt, że premier Norwegii Jonas Gahr Stoere otwarcie przyznał na posiedzeniu parlamentu, iż chińskie autobusy mogą stanowić „zagrożenie wywiadowcze” dla jego kraju. Co więcej, norweskie służby bezpieczeństwa (PST) wskazały chiński wywiad, wykorzystujący technologie telekomunikacyjne, jako jedno z głównych źródeł zagrożeń na rok 2025.
Najbardziej alarmujące jest to, że – jak cytują eksperci – rozwiązania techniczne zastosowane w tych pojazdach umożliwiają ich zdalne wyłączenie z eksploatacji przez producenta. Ta zdolność stawia pod znakiem zapytania bezpieczeństwo systemów transportowych stosowanych w Warszawie.