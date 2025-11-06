Co Norwegowie znaleźli w chińskich autobusach? 18 takich pojazdów wozi warszawiaków

Początek artykułu o chińskich autobusach zamieszczonego w norweskiej gazcie Aftenposten Foto: mat. pras.

Co oznacza „możliwość zdalnego dostępu”

Wynik testów warto odczytywać w dwóch wymiarach: technicznym i operacyjnym. Technicznie wykrycie modułu z SIM oznacza, że przez serwery serwisowe producenta może być prowadzona diagnostyka i wgrywane aktualizacje. To standard w nowoczesnych pojazdach elektrycznych.

Operacyjnie jednak istnieje różnica między zdalną diagnostyką a zdalnym przejęciem krytycznych funkcji - takich jak bezpośrednia kontrola napędu czy hamulców - które są objęte specyficznymi zabezpieczeniami i fizyczną separacją sieci. Ruter zwraca uwagę, że w przypadku Yutonga pewne elementy związane z zarządzaniem baterią były dostępne w ramach łączności serwisowej, co stwarza „powierzchnię ataku” w teorii, ale nie stanowi dowodu na realny incydent.

W czerwcu 2025 roku „Życie Warszawy” opisało jako pierwsze polskie echa doniesień z Norwegii

Reakcje międzynarodowe

Po ujawnieniu wyników testów operatorzy i regulatorzy w Skandynawii podjęli działania zapobiegawcze: zwiększono wymagania bezpieczeństwa, opóźniono automatyczne aktualizacje do czasu weryfikacji, wprowadzono dodatkowe zapory sieciowe i przeglądy umów serwisowych.

Duńscy operatorzy, którzy eksploatują setki chińskich autobusów, w tym wiele Yutongów, poinformowali o przeglądach i współpracy z agencjami bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko potencjalnego wykorzystania funkcji zdalnych. W debacie pojawia się także głębszy kontekst – nie chodzi wyłącznie o pochodzenie urządzeń, lecz o architekturę informatyczną pojazdów i jasność reguło dotyczących uprawnień serwisowych.

18 takich pojazdów wozi warszawiaków

Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie, które w 2024 roku wzbogaciły flotę o 18 autobusów Yutong za ok. 58 mln zł, zabrały stanowisko mające uspokoić pasażerów. MZA podkreśliły, że eksploatowany w Warszawie model posiada wymagane certyfikaty cyberbezpieczeństwa wydane pod koniec ubiegłego roku i że tabor spełnia obowiązujące normy techniczne. Jednocześnie spółka zaznaczyła, że prowadzi wewnętrzne kontrole oraz współpracuje z serwisami i dystrybutorem w celu weryfikacji konfiguracji telematycznej i warunków aktualizacji.

Dziś wiemy, że

norweskie testy ujawniły techniczną możliwość zdalnego dostępu do niektórych funkcji w autobusach Yutong,

MZA deklaruje posiadanie certyfikatów i prowadzi własne weryfikacje,

sprawa została poddana ocenie MSWiA.

Nie wiemy natomiast wszystkiego: brakuje pełnej, publicznej dokumentacji audytowej i pełnej przejrzystości umów serwisowych, które wyjaśniłyby zakres uprawnień producenta.

Dla mieszkańców Warszawy kluczowe jest, by te luki zostały szybko i transparentnie wypełnione, aby modernizacja transportu publicznego nie odbywała się kosztem bezpieczeństwa operacyjnego i suwerenności decyzyjnej miasta.