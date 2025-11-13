W Alei Krakowskiej weekendowe zamknięcie dwóch pasów

Kierowcy podróżujący Aleją Krakowską muszą przygotować się na kolejne weekendowe utrudnienia. W najbliższy weekend, od piątku 14 listopada do niedzieli 16 listopada, drogowcy rozpoczną prace związane z frezowaniem i wymianą nawierzchni na odcinku między Południową Obwodnicą Warszawy (trasa S2) a granicą miasta.



Ruch w obu kierunkach na Alei Krakowskiej w weekend zostanie ograniczony do jednego pasa, co spowoduje zmiany w trasach autobusów.

Foto: mat. pras.

Organizacja ruchu w weekend

Prace remontowe rozpoczną się w piątek, 14 listopada, o godz. 22 i potrwają do niedzieli, 16 listopada, do godz. 23.

Na obu jezdniach Alei Krakowskiej, zarówno w kierunku wyjazdu z Warszawy, jak i w kierunku trasy S2, zamknięte zostaną po dwa pasy – prawy i środkowy. Oznacza to, że kierowcy będą mieli do dyspozycji jedynie po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.