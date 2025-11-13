6.2°C
1014.2 hPa
Życie Warszawy

W Alei Krakowskiej weekendowe zamknięcie dwóch pasów

Publikacja: 13.11.2025 18:00

W Alei Krakowskiej weekendowe zamknięcie dwóch pasów

Foto: mat. pras.

M.B.
Kierowcy podróżujący Aleją Krakowską muszą przygotować się na kolejne weekendowe utrudnienia. W najbliższy weekend, od piątku 14 listopada do niedzieli 16 listopada, drogowcy rozpoczną prace związane z frezowaniem i wymianą nawierzchni na odcinku między Południową Obwodnicą Warszawy (trasa S2) a granicą miasta.

Ruch w obu kierunkach na Alei Krakowskiej w weekend zostanie ograniczony do jednego pasa, co spowoduje zmiany w trasach autobusów.

Foto: mat. pras.

Organizacja ruchu w weekend

Prace remontowe rozpoczną się w piątek, 14 listopada, o godz. 22 i potrwają do niedzieli, 16 listopada, do godz. 23.

Na obu jezdniach Alei Krakowskiej, zarówno w kierunku wyjazdu z Warszawy, jak i w kierunku trasy S2, zamknięte zostaną po dwa pasy – prawy i środkowy. Oznacza to, że kierowcy będą mieli do dyspozycji jedynie po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.

  • W kierunku wyjazdu z Warszawy: Barierki zostaną ustawione za wjazdem na stację benzynową, a trzy pasy ruchu zostaną przywrócone za skrzyżowaniem z ulicą Gałczyńskiego w Raszynie.
Reklama
Reklama
  • W kierunku S2 (Południowej Obwodnicy Warszawy): Pasy będą wygrodzone od ulicy Na skraju do dojazdu do Stoickiej. Dojazd do posesji dla mieszkańców w tym rejonie pozostanie zapewniony.

Zamknięcia na skrzyżowaniu: Na skrzyżowaniu z ulicami Gałczyńskiego i Na Skraju zamknięty zostanie wyjazd na Aleję Krakowską. Ruch będzie możliwy tylko na wprost, Aleją Krakowską.

Polecane
Weekendowe zamknięcie kluczowego odcinka Alei Waszyngtona
przebudowa
Weekendowe zamknięcie kluczowego odcinka Alei Waszyngtona

Zmiany w komunikacji autobusowej

Utrudnienia w ruchu drogowym wymuszają zmiany w trasach komunikacji miejskiej:

  • Autobusy linii 124 pojadą zmienioną trasą ulicami: Młynarską, Lotniczą, Wesołą i Olszową w Raszynie.
  • Linia nocna N84 nie będzie dojeżdżała do pętli Ogrody Działkowe Na Skraju.
Reklama
Reklama

Kolejne etapy prac

Drogowcy zapowiedzieli, że prace na tym odcinku będą kontynuowane. Już za tydzień planowana jest wymiana nawierzchni na lewych pasach Alei Krakowskiej. Szczegółowe informacje dotyczące kolejnych etapów remontu zostaną podane w osobnym komunikacie.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Weekendowe zamknięcie kluczowego odcinka Alei Waszyngtona
przebudowa

Weekendowe zamknięcie kluczowego odcinka Alei Waszyngtona

co szósty pociąg na Dworcu Centralnym notował opóźnienie wynoszące co najmniej sześć minut
kolej

Najgorsza punktualność pociągów w Polsce jest latem. Warszawa Centralna z wynikiem poniżej 85 proc.

Pojazd posłuży zarówno do nauki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii D, jak i podczas kursów kwali
tabor

Pierwszy elektryczny autobus szkoleniowy w Warszawie

Filmowcy wracają w weekend na Trakt Królewski a konkretniej w Aleje Ujazdowskie i Aleję Róż i ulicę
filmowa warszawa

„Lalka” wraca w Aleje Ujazdowskie. Filmowa atrakcja i kłopot w jednym

Z Warszawy Gdańskiej skład RegioJet wyruszy o 12:02, po drodze zatrzyma się w Zawierciu i przyjedzie
kolej

Po zakończeniu remontu na Dworcu Centralnym RegioJet rusza z nowym połączeniem

Głównym celem inwestycji jest poprawa jakości drogi poprzez ułożenie nowej nawierzchni.
remont

Nowy asfalt i poprawa bezpieczeństwa w Rembertowie

Ręczne szlifowanie torów na Rakowieckiej
remont na torach

Tramwaj na Rakowieckiej coraz bliżej. Kiedy powstanie odcinek łączący Mokotów z Ochotą?

Zmiany w komunikacji miejskiej 11 listopada. Utrudnienia na ulicach Warszawy
Obchody rocznicy niepodległości

Zamknięte ulice, utrudnienia w ruchu, zmiany w komunikacji

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama