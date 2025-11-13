W Alei Krakowskiej weekendowe zamknięcie dwóch pasów

Ruch w obu kierunkach na Alei Krakowskiej w weekend zostanie ograniczony do jednego pasa, co spowoduje zmiany w trasach autobusów.
Prace remontowe rozpoczną się w piątek, 14 listopada, o godz. 22 i potrwają do niedzieli, 16 listopada, do godz. 23.
Na obu jezdniach Alei Krakowskiej, zarówno w kierunku wyjazdu z Warszawy, jak i w kierunku trasy S2, zamknięte zostaną po dwa pasy – prawy i środkowy. Oznacza to, że kierowcy będą mieli do dyspozycji jedynie po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.
Zamknięcia na skrzyżowaniu: Na skrzyżowaniu z ulicami Gałczyńskiego i Na Skraju zamknięty zostanie wyjazd na Aleję Krakowską. Ruch będzie możliwy tylko na wprost, Aleją Krakowską.
Utrudnienia w ruchu drogowym wymuszają zmiany w trasach komunikacji miejskiej:
Drogowcy zapowiedzieli, że prace na tym odcinku będą kontynuowane. Już za tydzień planowana jest wymiana nawierzchni na lewych pasach Alei Krakowskiej. Szczegółowe informacje dotyczące kolejnych etapów remontu zostaną podane w osobnym komunikacie.