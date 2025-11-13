9.5°C
1013.1 hPa
Życie Warszawy

Weekendowe zamknięcie kluczowego odcinka Alei Waszyngtona

Publikacja: 13.11.2025 17:30

Weekendowe zamknięcie kluczowego odcinka Alei Waszyngtona

Foto: mat. pras.

M.B.
Mieszkańcy Pragi-Południe i Saskiej Kępy muszą przygotować się na duże utrudnienia komunikacyjne. Drogowcy rozpoczynają pierwszy etap prac polegających na układaniu nowego asfaltu w alei Waszyngtona.

Z powodu prowadzonych prac drogowych odcinek Alei Waszyngtona między ulicą Międzynarodową a rondem Wiatraczna zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego w nadchodzący weekend.

Terminy i zakres remontu

Prace remontowe rozpoczną się w piątek, 14 listopada, o godz. 23 i potrwają do wczesnego ranka w poniedziałek, 17 listopada, do godz. 4.

W tym czasie aleja Waszyngtona będzie zamknięta w obu kierunkach na odcinku między ulicą Międzynarodową a rondem Wiatraczna. Same roboty drogowe prowadzone będą na nieco krótszym fragmencie – od skrzyżowania z ulicą Kinową do samego ronda Wiatraczna.

Foto: mat. pras.

Zamknięcia skrzyżowań i objazdy

W trakcie weekendu zamkniętych zostanie szereg skrzyżowań z aleją Waszyngtona, w tym z ulicami Kinową, Międzyborską, Grenadierów, Garibaldiego i Modrzewiową. Otwarty pozostanie przejazd boczną jezdnią wzdłuż budynków pomiędzy Kinową a Międzyborską.

Reklama
Reklama

W celu usprawnienia lokalnego ruchu, na ulicach Międzyborskiej (między Zbaraską a aleją Waszyngtona) oraz Garibaldiego (na ostatnim fragmencie przy Waszyngtona) wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy.

  • Główny objazd dla tranzytu wyznaczono aleją Zieleniecką i ulicą Grochowską.
  • Kierowcy jadący z rejonu ronda Wiatraczna, Ostrobramskiej czy Rozłuckiej, powinni kierować się aleją Stanów Zjednoczonych do Międzynarodowej i dalej do alei Waszyngtona.
  • Dojazd z ulicy Saskiej będzie możliwy ulicami Zwycięzców i Francuską do ronda Waszyngtona.
Polecane
Głównym celem inwestycji jest poprawa jakości drogi poprzez ułożenie nowej nawierzchni.
remont
Nowy asfalt i poprawa bezpieczeństwa w Rembertowie

Zmiany na Rondzie Waszyngtona i w komunikacji miejskiej

Z powodu wyznaczenia objazdów, tymczasowo zmieniona zostanie organizacja ruchu na rondzie Waszyngtona. Kierowcy jadący od mostu Poniatowskiego będą mogli skręcać w lewo z dwóch pasów, natomiast jadący z alei Zielenieckiej będą mieli do dyspozycji jeden pas do skrętu w lewo, zamiast dotychczasowych dwóch.

Reklama
Reklama

Tramwaje będą kursowały bez zmian. Zmiany dotkną jednak linie autobusowe:\

  • Kursowanie linii 158 zostanie wstrzymane.
  • Linia 521 będzie kursować na skróconej trasie, jedynie między Falenicą a Wiatraczną.
  • Autobusy linii 135 pojadą objazdem ulicami Grochowską i aleją Stanów Zjednoczonych.
  • Linia nocna N24 zostanie skierowana aleją Zieleniecką, ulicami Zamoyskiego i Grochowską do ronda Wiatraczna.
Polecane
Plac Zawiszy i okolice z lotu ptaka w latach międzywojennych. Układ ulic się nie zmienł, ale ich wza
warszawskie historie szczepańskiego
Warszawskie porządki komunikacyjne…
Reklama
Reklama

Kolejne etapy prac

Remont alei Waszyngtona będzie kontynuowany w kolejnych etapach, obejmując odcinek pomiędzy ulicą Kinową a rondem Waszyngtona. Podczas tych robót jezdnia będzie częściowo zamykana – ruch ma odbywać się w dwóch kierunkach po jednej połówce drogi.

W związku z weekendowymi pracami, kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i śledzenie bieżących komunikatów drogowych.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W Alei Krakowskiej weekendowe zamknięcie dwóch pasów
remont

W Alei Krakowskiej weekendowe zamknięcie dwóch pasów

co szósty pociąg na Dworcu Centralnym notował opóźnienie wynoszące co najmniej sześć minut
kolej

Najgorsza punktualność pociągów w Polsce jest latem. Warszawa Centralna z wynikiem poniżej 85 proc.

Pojazd posłuży zarówno do nauki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii D, jak i podczas kursów kwali
tabor

Pierwszy elektryczny autobus szkoleniowy w Warszawie

Filmowcy wracają w weekend na Trakt Królewski a konkretniej w Aleje Ujazdowskie i Aleję Róż i ulicę
filmowa warszawa

„Lalka” wraca w Aleje UJazdowskie. Filmowa atrakcja i kłopot w jednym

Z Warszawy Gdańskiej skład RegioJet wyruszy o 12:02, po drodze zatrzyma się w Zawierciu i przyjedzie
kolej

Po zakończeniu remontu na Dworcu Centralnym RegioJet rusza z nowym połączeniem

Głównym celem inwestycji jest poprawa jakości drogi poprzez ułożenie nowej nawierzchni.
remont

Nowy asfalt i poprawa bezpieczeństwa w Rembertowie

Ręczne szlifowanie torów na Rakowieckiej
remont na torach

Tramwaj na Rakowieckiej coraz bliżej. Kiedy powstanie odcinek łączący Mokotów z Ochotą?

Zmiany w komunikacji miejskiej 11 listopada. Utrudnienia na ulicach Warszawy
Obchody rocznicy niepodległości

Zamknięte ulice, utrudnienia w ruchu, zmiany w komunikacji

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama