Weekendowe zamknięcie kluczowego odcinka Alei Waszyngtona

Z powodu prowadzonych prac drogowych odcinek Alei Waszyngtona między ulicą Międzynarodową a rondem Wiatraczna zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego w nadchodzący weekend.
Prace remontowe rozpoczną się w piątek, 14 listopada, o godz. 23 i potrwają do wczesnego ranka w poniedziałek, 17 listopada, do godz. 4.
W tym czasie aleja Waszyngtona będzie zamknięta w obu kierunkach na odcinku między ulicą Międzynarodową a rondem Wiatraczna. Same roboty drogowe prowadzone będą na nieco krótszym fragmencie – od skrzyżowania z ulicą Kinową do samego ronda Wiatraczna.
W trakcie weekendu zamkniętych zostanie szereg skrzyżowań z aleją Waszyngtona, w tym z ulicami Kinową, Międzyborską, Grenadierów, Garibaldiego i Modrzewiową. Otwarty pozostanie przejazd boczną jezdnią wzdłuż budynków pomiędzy Kinową a Międzyborską.
W celu usprawnienia lokalnego ruchu, na ulicach Międzyborskiej (między Zbaraską a aleją Waszyngtona) oraz Garibaldiego (na ostatnim fragmencie przy Waszyngtona) wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy.
Z powodu wyznaczenia objazdów, tymczasowo zmieniona zostanie organizacja ruchu na rondzie Waszyngtona. Kierowcy jadący od mostu Poniatowskiego będą mogli skręcać w lewo z dwóch pasów, natomiast jadący z alei Zielenieckiej będą mieli do dyspozycji jeden pas do skrętu w lewo, zamiast dotychczasowych dwóch.
Tramwaje będą kursowały bez zmian. Zmiany dotkną jednak linie autobusowe:\
Remont alei Waszyngtona będzie kontynuowany w kolejnych etapach, obejmując odcinek pomiędzy ulicą Kinową a rondem Waszyngtona. Podczas tych robót jezdnia będzie częściowo zamykana – ruch ma odbywać się w dwóch kierunkach po jednej połówce drogi.
W związku z weekendowymi pracami, kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i śledzenie bieżących komunikatów drogowych.