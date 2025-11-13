Weekendowe zamknięcie kluczowego odcinka Alei Waszyngtona

Mieszkańcy Pragi-Południe i Saskiej Kępy muszą przygotować się na duże utrudnienia komunikacyjne. Drogowcy rozpoczynają pierwszy etap prac polegających na układaniu nowego asfaltu w alei Waszyngtona.



Z powodu prowadzonych prac drogowych odcinek Alei Waszyngtona między ulicą Międzynarodową a rondem Wiatraczna zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego w nadchodzący weekend.

Terminy i zakres remontu

Prace remontowe rozpoczną się w piątek, 14 listopada, o godz. 23 i potrwają do wczesnego ranka w poniedziałek, 17 listopada, do godz. 4.

W tym czasie aleja Waszyngtona będzie zamknięta w obu kierunkach na odcinku między ulicą Międzynarodową a rondem Wiatraczna. Same roboty drogowe prowadzone będą na nieco krótszym fragmencie – od skrzyżowania z ulicą Kinową do samego ronda Wiatraczna.

Foto: mat. pras.

Zamknięcia skrzyżowań i objazdy

W trakcie weekendu zamkniętych zostanie szereg skrzyżowań z aleją Waszyngtona, w tym z ulicami Kinową, Międzyborską, Grenadierów, Garibaldiego i Modrzewiową. Otwarty pozostanie przejazd boczną jezdnią wzdłuż budynków pomiędzy Kinową a Międzyborską.