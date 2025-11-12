Nowy asfalt i poprawa bezpieczeństwa w Rembertowie

Mieszkańcy Rembertowa i kierowcy muszą przygotować się na weekendowe utrudnienia. W najbliższy czwartek, 13 listopada, rozpocznie się zaplanowana modernizacja nawierzchni na ulicy Ilskiego oraz w alei Komandosów.



Oprócz wymiany asfaltu, prace mają na celu podniesienie bezpieczeństwa ruchu pieszego w tej części dzielnicy.

Całkowite zamknięcie na weekend

Remont obejmie odcinek ulicy Ilskiego – od bocznicy kolejowej przed budynkiem Ilskiego 2A do skrzyżowania z Amałowicza „Tatara” – oraz dalej aleję Komandosów, aż do skrzyżowania z ulicą Gembarzewskiego.

Foto: mat. pras.

Drogowcy planują całkowite zamknięcie modernizowanego odcinka. Utrudnienia rozpoczną się w czwartek, 13 listopada, o godz. 20 i potrwają do niedzieli, 16 listopada, do godz. 4. Ulice dochodzące do wyłączonego z ruchu fragmentu Ilskiego i Komandosów będą kończyły się ślepo, co oznacza brak możliwości przejazdu.

Objazdy i zmiany w komunikacji

Na czas robót wyznaczono objazd dla kierowców. Trasa alternatywna poprowadzi ulicami: Marsa, Rekrucką, Korkową oraz Wspólną w Wesołej.