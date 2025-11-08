Prace serwisowe na linii metra M1. Kto zaplanował je w trakcie wyłączenia Dworca Centralnego?

Pasażerowie muszą przesiąść się do komunikacji zastępczej. Decyzja ta budzi jednak spore kontrowersje, ponieważ koliduje z wyłączeniem z ruchu pociągów Dworca Centralnego w dniach 8-16 listopada.
Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) i Metro Warszawskie ogłosiły przerwę w kursowaniu pociągów metra M1 między stacjami Wilanowska a Słodowiec. Zablokowanie kluczowego fragmentu linii rozpocznie się w czwartek, 13 listopada, około godziny 21:30 i potrwa do końca kursowania w niedzielę, 16 listopada.
W tym czasie pociągi będą kursować w dwóch oddzielnych pętlach:
Głównym celem prac jest modernizacja:
1. Wymiana urządzeń sterowania ruchem pociągów na stacjach: Centrum, Świętokrzyska, Ratusz-Arsenał i Dworzec Gdański. Ma to podnieść niezawodność systemu i umożliwić szybsze usuwanie usterek.
2. Wymiana rozdzielnicy prądu stałego na stacji Politechnika.
Aby zminimalizować utrudnienia, ZTM uruchamia szeroką siatkę połączeń zastępczych, które będą kursować aż do godziny 2:30 w nocy (podobnie jak nocne kursy metra w weekend).
Uwaga! Zawieszone zostanie kursowanie tramwajów linii 14.
Termin modernizacji spotkał się z falą krytyki ze strony warszawiaków. Prace na metrze kolidują bezpośrednio z ogłoszonym przez PKP wyłączeniem z ruchu Dworca Centralnego w dniach 8-16 listopada. Oznacza to, że duża część ruchu dalekobieżnego została przekierowana na inne stacje, w tym na Warszawę Gdańską – stację metra znajdującą się na wyłączonym odcinku.
Jeden z internautów wprost skomentował koordynację prac:
„Gratulacje dla miasta, świetna koordynacja. Akurat w te kilka dni, kiedy PKP zamknęło Dworzec Centralny i przekierowuje wiele pociągów na Warszawę Gdańską - zamykamy metro Dworzec Gdański”
Mimo zapewnień ZTM, że prace skoordynowano, aby przerwa była jak najkrótsza, nakładanie się remontów infrastruktury krytycznej w tak newralgicznym momencie stwarza poważne wyzwania logistyczne dla mieszkańców oraz podróżnych i każe zadać pytanie – czy nie można było wybrać innego terminu przeprowadzenia niezbędnych prac?