Życie Warszawy

Prace serwisowe na linii metra M1. Kto zaplanował je w trakcie wyłączenia Dworca Centralnego?

Publikacja: 08.11.2025 13:00

Prace serwisowe na linii metra M1. Kto zaplanował je w trakcie wyłączenia Dworca Centralnego?

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

M.B.
Warszawa staje przed komunikacyjnym wyzwaniem. Od czwartku 13 listopada wieczorem do końca kursowania w niedzielę 16 listopada, na linii metra M1 wstrzymany zostanie ruch pociągów na kluczowym odcinku Wilanowska – Słodowiec.

Pasażerowie muszą przesiąść się do komunikacji zastępczej. Decyzja ta budzi jednak spore kontrowersje, ponieważ koliduje z wyłączeniem z ruchu pociągów Dworca Centralnego w dniach 8-16 listopada.

Foto: mat. pras.

Linia M1: Trzy dni bez ruchu w Śródmieściu i na Żoliborzu

Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) i Metro Warszawskie ogłosiły przerwę w kursowaniu pociągów metra M1 między stacjami Wilanowska a Słodowiec. Zablokowanie kluczowego fragmentu linii rozpocznie się w czwartek, 13 listopada, około godziny 21:30 i potrwa do końca kursowania w niedzielę, 16 listopada.

W tym czasie pociągi będą kursować w dwóch oddzielnych pętlach:

  • Młociny – Słodowiec
  • Kabaty – Wilanowska

Głównym celem prac jest modernizacja:

1. Wymiana urządzeń sterowania ruchem pociągów na stacjach: Centrum, Świętokrzyska, Ratusz-Arsenał i Dworzec Gdański. Ma to podnieść niezawodność systemu i umożliwić szybsze usuwanie usterek.

2. Wymiana rozdzielnicy prądu stałego na stacji Politechnika.

Komunikacja zastępcza – autobusy i tramwaje

Aby zminimalizować utrudnienia, ZTM uruchamia szeroką siatkę połączeń zastępczych, które będą kursować aż do godziny 2:30 w nocy (podobnie jak nocne kursy metra w weekend).

  • Linia ZM1 (autobusowa): Będzie jeździć wzdłuż trasy metra, łącząc pętle Metro Wilanowska i Słodowiec. Autobusy zatrzymają się przy większości wyłączonych stacji (Wierzbno, Racławicka, Pole Mokotowskie, Politechnika, Centrum, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański, Plac Wilsona, Marymont).
  • Linia 61 (tramwajowa): Poprowadzi z Wyścigów przez ulice Puławską, Marszałkowską i Andersa do Marymontu, a następnie przez most M. Skłodowskiej-Curie do Winnicy.
  • Linia 76 (tramwajowa): Będzie kursować z Miasteczka Wilanów do centrum, a następnie przez Marszałkowską, Andersa i Słowackiego, także na Tarchomin Kościelny.

Uwaga! Zawieszone zostanie kursowanie tramwajów linii 14.

Kto wybrał ten termin? „Niewłaściwy wybór czasu remontu”

Termin modernizacji spotkał się z falą krytyki ze strony warszawiaków. Prace na metrze kolidują bezpośrednio z ogłoszonym przez PKP wyłączeniem z ruchu Dworca Centralnego w dniach 8-16 listopada. Oznacza to, że duża część ruchu dalekobieżnego została przekierowana na inne stacje, w tym na Warszawę Gdańską – stację metra znajdującą się na wyłączonym odcinku.

Jeden z internautów wprost skomentował koordynację prac:

„Gratulacje dla miasta, świetna koordynacja. Akurat w te kilka dni, kiedy PKP zamknęło Dworzec Centralny i przekierowuje wiele pociągów na Warszawę Gdańską - zamykamy metro Dworzec Gdański”

Mimo zapewnień ZTM, że prace skoordynowano, aby przerwa była jak najkrótsza, nakładanie się remontów infrastruktury krytycznej w tak newralgicznym momencie stwarza poważne wyzwania logistyczne dla mieszkańców oraz podróżnych i każe zadać pytanie – czy nie można było wybrać innego terminu przeprowadzenia niezbędnych prac?

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

