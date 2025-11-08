Prace serwisowe na linii metra M1. Kto zaplanował je w trakcie wyłączenia Dworca Centralnego?

Warszawa staje przed komunikacyjnym wyzwaniem. Od czwartku 13 listopada wieczorem do końca kursowania w niedzielę 16 listopada, na linii metra M1 wstrzymany zostanie ruch pociągów na kluczowym odcinku Wilanowska – Słodowiec.



Pasażerowie muszą przesiąść się do komunikacji zastępczej. Decyzja ta budzi jednak spore kontrowersje, ponieważ koliduje z wyłączeniem z ruchu pociągów Dworca Centralnego w dniach 8-16 listopada.

Reklama Reklama

Foto: mat. pras.

Linia M1: Trzy dni bez ruchu w Śródmieściu i na Żoliborzu

Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) i Metro Warszawskie ogłosiły przerwę w kursowaniu pociągów metra M1 między stacjami Wilanowska a Słodowiec. Zablokowanie kluczowego fragmentu linii rozpocznie się w czwartek, 13 listopada, około godziny 21:30 i potrwa do końca kursowania w niedzielę, 16 listopada.

W tym czasie pociągi będą kursować w dwóch oddzielnych pętlach: