Dworzec Centralny w Warszawie zostanie wyłączony z ruchu pociągów na osiem dni
Wielkie zmiany w stołecznym transporcie kolejowym nadejdą już za kilka dni. Dworzec Centralny w Warszawie zostanie wyłączony z ruchu pociągów na osiem dni: od soboty 8 listopada, od godz. 12, do niedzieli 16 listopada, do godz. 4 rano.
Zamknięcie dotyczy linii dalekobieżnej, obejmującej newralgiczny odcinek tunelu średnicowego między stacjami Warszawa Wschodnia a Warszawa Zachodnia. Celem prac, za które odpowiada firma KOMBUD S.A. w ramach kontraktu o wartości około 6,5 mln zł netto jest zwiększenie obecnej przepustowości stacji i przygotowanie infrastruktury dworca do planowanej na początek lat 30. modernizacji Warszawskiej Linii Średnicowej.
Sercem inwestycji jest budowa trapezu rozjazdowego, czyli układu czterech dodatkowych rozjazdów. Rozwiązanie to pozwoli na sprawniejsze i bardziej elastyczne prowadzenie ruchu pociągów na stacji, umożliwiając m.in. przejazd na dowolny tor, co jest kluczowe zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych.
Ponadto, stary, przekaźnikowy system Sterowania Ruchem Kolejowym (SRK) zostanie zastąpiony nowoczesnym, komputerowym systemem, a samo sterowanie ruchem zostanie przeniesione z Dworca Centralnego na Dworzec Zachodni.
W związku z pracami, kolejarze będą zmuszeni przekierować niemal 400 pociągów przejeżdżających codziennie przez Dworzec Centralny. Tymczasowy rozkład jazdy wprowadza następujące, zmiany na Warszawskim Węźle Kolejowym:
Ruch Dalekobieżny (PKP Intercity)
• Pociągi z kierunku zachodniego (np. z Poznania, Bydgoszczy, Krakowa, Wrocławia, czy pociągi regionalne Polregio, ŁKA i SKM S3 z Lotniska Chopina) zakończą bieg na stacjach Warszawa Główna lub Warszawa Zachodnia.
• Pociągi z kierunku wschodniego (np. z Terespola, Olsztyna, Gdańska, Koleje Mazowieckie z Siedlec i Łukowa) będą kończyć trasę na stacji Warszawa Wschodnia.
• Pociągi tranzytowe (np. długie relacje PKP IC, które normalnie przejeżdżają przez stolicę) zostaną skierowane objazdem przez Warszawę Gdańską lub będą miały postój na przystanku Warszawa Śródmieście.
Ruch Podmiejski i Regionalny (SKM i KM)
Pasażerowie pociągów regionalnych będą mieli nieco łatwiej. Linia średnicowa podmiejska, obsługująca przystanki takie jak Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion, będzie kursowała bez większych zmian. Około 60 pociągów regionalnych zostanie skierowanych właśnie tą trasą.
Wyjątek stanowi kluczowa zmiana na linii Szybkiej Kolei Miejskiej S3, która zostanie podzielona na dwie części:
1. S3: Będzie kursować w relacji Lotnisko Chopina - Warszawa Główna.
2. S30: Będzie kursować w relacji Warszawa Wschodnia - Legionowo.
Pociągi na tych odcinkach będą kursować z mniejszą częstotliwością – co około 60 minut.
Aby zminimalizować utrudnienia, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (ZTM) i PKP PLK przygotowały szereg ułatwień dla pasażerów:
• Honorowanie biletów: W okresie 8–16 listopada wszystkie bilety PKP Intercity (jednorazowe, odcinkowe, sieciowe) zostaną honorowane w Warszawskim Transporcie Publicznym (WTP). Pasażerowie posiadający bilet kolejowy będą mogli bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej na odcinkach między dworcami.
• Środki transportu objęte ułatwieniami:
SKM (linie S1, S2, S3, S4, S40).
Metro (linie M1 i M2).
Wybrane linie autobusowe (m.in. 127, 128, 158, 175, 190, 504, 517).
Wybrane linie tramwajowe (m.in. 1, 6, 7, 15, 22, 24, 77).
• Dodatkowa linia 77: Uruchomiona zostanie specjalna linia tramwajowa 77 (Ratuszowa-ZOO - PKP Służewiec), która ma za zadanie sprawnie połączyć tymczasowo przeciążony Dworzec Gdański z centrum (przez Al. Niepodległości i Al. Jana Pawła II).
Dobra wiadomość dla mieszkańców i podróżnych jest taka, że Dworzec Centralny nie będzie całkowicie wyłączony z użytku. Prace torowe odbywają się pod peronami.
• Część handlowa i usługowa (nadziemna i podziemna), w której funkcjonują sklepy, bary i kawiarnie, pozostanie dostępna i czynna przez cały czas trwania modernizacji.
• Prace porządkowe: Kolejarze wykorzystają okres zmniejszonego ruchu do przeprowadzenia kompleksowych prac remontowo-porządkowych, takich jak naprawa kamiennych posadzek i ścian hali peronowej, modernizacja oświetlenia oraz gruntowne czyszczenie całego obiektu.
Pasażerom pomogą informatorzy PKP, których spotkać będzie można na stacjach: Gdańska, Centralna, Śródmieście, Wschodnia i Zachodnia. Dodatkowo, w pobliżu Punktu Obsługi Pasażerów na Dworcu Centralnym pojawią się informatorzy ZTM.
Choć utrudnienia związane z przebudową na Dworcu Centralnym będą odczuwalne, ich długofalowe korzyści mają być widoczne natychmiastowo. Przedstawiciele PKP PLK zapowiedzieli, że dzięki nowemu układowi rozjazdów, już od rozkładu, który wejdzie w życie 14 grudnia, stacja Warszawa Centralna zwiększy swoją wydajność.
Obecnie pociągi mogą kursować w przez stację w cyklu co pięć minut. Po modernizacji Warszawa Centralna będzie mogła obsłużyć do 32 pociągów na godzinę, czyli z częstotliwością wynoszącą cztery minuty. To znaczące usprawnienie, które ma przełożyć się na lepszą punktualność i większą elastyczność w zarządzaniu ruchem na jednym z najważniejszych węzłów kolejowych w kraju.