Życie Warszawy

Dworzec Centralny w Warszawie zamknięty na 8 dni. Przewodnik dla pasażerów. Jak pojadą pociągi?

Publikacja: 05.11.2025 07:45

Dworzec Centralny w Warszawie zostanie wyłączony z ruchu pociągów na osiem dni

Foto: PKP

Kacper Komaiszko
Od 8 do 16 listopada Dworzec Centralny będzie wyłączony z ruchu pociągów. Powodem są kluczowe prace modernizacyjne PKP, które mają docelowo zwiększyć przepustowość stacji. „Życie Warszawy” sprawdziło jak zmieni się ruch w stolicy, gdzie szukać pociągów i co z biletami ZTM.

Wielkie zmiany w stołecznym transporcie kolejowym nadejdą już za kilka dni. Dworzec Centralny w Warszawie zostanie wyłączony z ruchu pociągów na osiem dni: od soboty 8 listopada, od godz. 12, do niedzieli 16 listopada, do godz. 4 rano.

Co dzieje się pod peronami? Inwestycja za 6,5 mln zł

Zamknięcie dotyczy linii dalekobieżnej, obejmującej newralgiczny odcinek tunelu średnicowego między stacjami Warszawa Wschodnia a Warszawa Zachodnia. Celem prac, za które odpowiada firma KOMBUD S.A. w ramach kontraktu o wartości około 6,5 mln zł netto jest zwiększenie obecnej przepustowości stacji i przygotowanie infrastruktury dworca do planowanej na początek lat 30. modernizacji Warszawskiej Linii Średnicowej.

Sercem inwestycji jest budowa trapezu rozjazdowego, czyli układu czterech dodatkowych rozjazdów. Rozwiązanie to pozwoli na sprawniejsze i bardziej elastyczne prowadzenie ruchu pociągów na stacji, umożliwiając m.in. przejazd na dowolny tor, co jest kluczowe zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych.

Ponadto, stary, przekaźnikowy system Sterowania Ruchem Kolejowym (SRK) zostanie zastąpiony nowoczesnym, komputerowym systemem, a samo sterowanie ruchem zostanie przeniesione z Dworca Centralnego na Dworzec Zachodni.

Sercem inwestycji jest budowa tzw. Trapezu Rozjazdowego

Foto: PKP

Tymczasowy rozkład jazdy. Gdzie kierowane są pociągi?

W związku z pracami, kolejarze będą zmuszeni przekierować niemal 400 pociągów przejeżdżających codziennie przez Dworzec Centralny. Tymczasowy rozkład jazdy wprowadza następujące, zmiany na Warszawskim Węźle Kolejowym:

Ruch Dalekobieżny (PKP Intercity)

• Pociągi z kierunku zachodniego (np. z Poznania, Bydgoszczy, Krakowa, Wrocławia, czy pociągi regionalne Polregio, ŁKA i SKM S3 z Lotniska Chopina) zakończą bieg na stacjach Warszawa Główna lub Warszawa Zachodnia.

• Pociągi z kierunku wschodniego (np. z Terespola, Olsztyna, Gdańska, Koleje Mazowieckie z Siedlec i Łukowa) będą kończyć trasę na stacji Warszawa Wschodnia.

• Pociągi tranzytowe (np. długie relacje PKP IC, które normalnie przejeżdżają przez stolicę) zostaną skierowane objazdem przez Warszawę Gdańską lub będą miały postój na przystanku Warszawa Śródmieście.

Ruch Podmiejski i Regionalny (SKM i KM)

Pasażerowie pociągów regionalnych będą mieli nieco łatwiej. Linia średnicowa podmiejska, obsługująca przystanki takie jak Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion, będzie kursowała bez większych zmian. Około 60 pociągów regionalnych zostanie skierowanych właśnie tą trasą.

Wyjątek stanowi kluczowa zmiana na linii Szybkiej Kolei Miejskiej S3, która zostanie podzielona na dwie części:

1. S3: Będzie kursować w relacji Lotnisko Chopina - Warszawa Główna.

2. S30: Będzie kursować w relacji Warszawa Wschodnia - Legionowo.

Pociągi na tych odcinkach będą kursować z mniejszą częstotliwością – co około 60 minut.

W związku z pracami, kolejarze będą przekierować niemal 400 pociągów przejeżdżających codziennie prz

Foto: PKP

Bilety IC w ZTM za darmo i dodatkowe tramwaje

Aby zminimalizować utrudnienia, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (ZTM) i PKP PLK przygotowały szereg ułatwień dla pasażerów:

• Honorowanie biletów: W okresie 8–16 listopada wszystkie bilety PKP Intercity (jednorazowe, odcinkowe, sieciowe) zostaną honorowane w Warszawskim Transporcie Publicznym (WTP). Pasażerowie posiadający bilet kolejowy będą mogli bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej na odcinkach między dworcami.

• Środki transportu objęte ułatwieniami:

SKM (linie S1, S2, S3, S4, S40).

Metro (linie M1 i M2).

Wybrane linie autobusowe (m.in. 127, 128, 158, 175, 190, 504, 517).

Wybrane linie tramwajowe (m.in. 1, 6, 7, 15, 22, 24, 77).

• Dodatkowa linia 77: Uruchomiona zostanie specjalna linia tramwajowa 77 (Ratuszowa-ZOO - PKP Służewiec), która ma za zadanie sprawnie połączyć tymczasowo przeciążony Dworzec Gdański z centrum (przez Al. Niepodległości i Al. Jana Pawła II).

Tymczasowy rozkład jazdy wprowadza zmiany na Warszawskim Węźle Kolejowym

Foto: PKP

Czy dworzec jest całkowicie zamknięty?

Dobra wiadomość dla mieszkańców i podróżnych jest taka, że Dworzec Centralny nie będzie całkowicie wyłączony z użytku. Prace torowe odbywają się pod peronami.

• Część handlowa i usługowa (nadziemna i podziemna), w której funkcjonują sklepy, bary i kawiarnie, pozostanie dostępna i czynna przez cały czas trwania modernizacji.

• Prace porządkowe: Kolejarze wykorzystają okres zmniejszonego ruchu do przeprowadzenia kompleksowych prac remontowo-porządkowych, takich jak naprawa kamiennych posadzek i ścian hali peronowej, modernizacja oświetlenia oraz gruntowne czyszczenie całego obiektu.

Pasażerom pomogą informatorzy PKP, których spotkać będzie można na stacjach: Gdańska, Centralna, Śródmieście, Wschodnia i Zachodnia. Dodatkowo, w pobliżu Punktu Obsługi Pasażerów na Dworcu Centralnym pojawią się informatorzy ZTM.

