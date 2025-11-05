Od 8 do 16 listopada Dworzec Centralny będzie wyłączony z ruchu pociągów. Powodem są kluczowe prace modernizacyjne PKP, które mają docelowo zwiększyć przepustowość stacji. „Życie Warszawy” sprawdziło jak zmieni się ruch w stolicy, gdzie szukać pociągów i co z biletami ZTM.



Wielkie zmiany w stołecznym transporcie kolejowym nadejdą już za kilka dni. Dworzec Centralny w Warszawie zostanie wyłączony z ruchu pociągów na osiem dni: od soboty 8 listopada, od godz. 12, do niedzieli 16 listopada, do godz. 4 rano.

Reklama Reklama

Co dzieje się pod peronami? Inwestycja za 6,5 mln zł

Zamknięcie dotyczy linii dalekobieżnej, obejmującej newralgiczny odcinek tunelu średnicowego między stacjami Warszawa Wschodnia a Warszawa Zachodnia. Celem prac, za które odpowiada firma KOMBUD S.A. w ramach kontraktu o wartości około 6,5 mln zł netto jest zwiększenie obecnej przepustowości stacji i przygotowanie infrastruktury dworca do planowanej na początek lat 30. modernizacji Warszawskiej Linii Średnicowej.

Sercem inwestycji jest budowa trapezu rozjazdowego, czyli układu czterech dodatkowych rozjazdów. Rozwiązanie to pozwoli na sprawniejsze i bardziej elastyczne prowadzenie ruchu pociągów na stacji, umożliwiając m.in. przejazd na dowolny tor, co jest kluczowe zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych.

Ponadto, stary, przekaźnikowy system Sterowania Ruchem Kolejowym (SRK) zostanie zastąpiony nowoczesnym, komputerowym systemem, a samo sterowanie ruchem zostanie przeniesione z Dworca Centralnego na Dworzec Zachodni.