Bilety na pociąg do Kielc po 14 zł. „Stosujemy większą pulę promocyjną”

Przejazd na trasie Warszawa–Kielce za 14 zł, a z Warszawy do Lublina za 21 zł – w sprzedaży pojawiły promocyjne bilety PKP Intercity. Tak tanio dawno nie było.



Pasażerowie, którzy kupują bilety na trasie Warszawa–Kraków raczej przyzwyczaili się do podwyżek cen biletów niż do szalonych promocji.

Reklama Reklama

Niskie ceny biletów na trasie Warszawa-Kraków

Wprawdzie zdarzały się tam obniżki cen, ale raczej dotyczyły porannych pociągów – o godz. 5 rano – niż składów kursujących w środku dnia. Tymczasem za 14 zł można pojechać pociągiem jadącym z Warszawy do Kielc o godz. 14.10 (i dalej z Kielc do Krakowa za 18 zł).

Za taką samą cenę można pojechać w ciągu dnia z Warszawy do Białegostoku. Z kolei bilet do Lublina można kupić za 21 zł, a do Wrocławia – za 33 zł.

Wysyp promocji w PKP Intercity

Zapytaliśmy biuro prasowe PKP Intercity, skąd ta nagła obniżka i czy ma ona coś wspólnego z pojawieniem się czeskich pociągów na trasie Warszawa-Kraków.