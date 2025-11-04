6.9°C
Życie Warszawy

Bilety na pociąg do Kielc po 14 zł. „Stosujemy większą pulę promocyjną”

Publikacja: 04.11.2025 07:35

Za 14 zł można pojechać w ciągu dnia z Warszawy do Kielc lub Białegostoku.

Foto: PKP Intercity

rbi
Przejazd na trasie Warszawa–Kielce za 14 zł, a z Warszawy do Lublina za 21 zł – w sprzedaży pojawiły promocyjne bilety PKP Intercity. Tak tanio dawno nie było.

Pasażerowie, którzy kupują bilety na trasie Warszawa–Kraków raczej przyzwyczaili się do podwyżek cen biletów niż do szalonych promocji.

Niskie ceny biletów na trasie Warszawa-Kraków

Wprawdzie zdarzały się tam obniżki cen, ale raczej dotyczyły porannych pociągów – o godz. 5 rano – niż składów kursujących w środku dnia. Tymczasem za 14 zł można pojechać pociągiem jadącym z Warszawy do Kielc o godz. 14.10 (i dalej z Kielc do Krakowa za 18 zł).

Za taką samą cenę można pojechać w ciągu dnia z Warszawy do Białegostoku. Z kolei bilet do Lublina można kupić za 21 zł, a do Wrocławia – za 33 zł.

Wysyp promocji w PKP Intercity

Zapytaliśmy biuro prasowe PKP Intercity, skąd ta nagła obniżka i czy ma ona coś wspólnego z pojawieniem się czeskich pociągów na trasie Warszawa-Kraków.

– Pasażerowie doceniają różnorodne formy promocji, które stosujemy jako PKP Intercity – odpowiada Anna Zakrzewska z PKP Intercity. – Za nami rekordowe wakacje, podróżni chętnie korzystali z usług PKP IC w drodze na urlop czy wyjazdy weekendowe. Frekwencja w pociągach jesienią jest mniejsza niż w okresie letnim, co przekłada się na to, że stosujemy większą pulę promocyjnych biletów. W ten sposób chcemy zachęcić pasażerów do korzystania z naszych pociągów również poza szczytami przewozowymi – tłumaczy.

Jak dodaje, liczbą biletów dostępnych w poszczególnych progach cenowych zarządza system dynamicznej sprzedaży. – Aby zapewnić podróżnym jak najszersze możliwości zakupu promocyjnych biletów, w lipcu wprowadziliśmy 4 dodatkowe progi cen. Ich liczba zwiększyła się z 5 do 9, wśród których najkorzystniejsze cenowo są oznaczone jako Super cena – mówi Anna Zakrzewska.

Dodatkowo pule biletów mogą się zmieniać w trakcie trwania przedsprzedaży, np. gdy frekwencja jest niższa niż przewidywana, może się zwiększyć liczba biletów w promocyjnych cenach. PKP Intercity przygotowało wyszukiwarkę promocyjnych biletów.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

