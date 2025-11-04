7.2°C
Jak powstaje pierwszy podziemny przystanek tramwajowy w Warszawie

Publikacja: 04.11.2025 15:30

Jak powstaje pierwszy podziemny przystanek tramwajowy w Warszawie

Poziom -1 jest już gotowy na przyjęcie pasażerów

Warszawa wkracza w nową erę komunikacji miejskiej. Przy Dworcu Zachodnim powstaje pierwszy w stolicy podziemny przystanek tramwajowy, który stanie się ważnym węzłem przesiadkowym łączącym tramwaje, kolej oraz komunikację autobusową. Postępem prac pochwaliły się Tramwaje Warszawskie.

Inwestycja realizowana jest w ramach rozbudowy obwodowej trasy tramwajowej, a jej zakończenie planowane jest na drugą połowę 2026 roku.

Gotowa konstrukcja przystanku i przejścia podziemnego

Na poziomie -1 zakończono już budowę odcinka przejścia podziemnego łączącego Aleje Jerozolimskie z peronami kolejowymi oraz Wolą. Ten fragment powstał w ramach projektu tramwajowego i zostanie udostępniony pasażerom równocześnie z otwarciem nowej infrastruktury kolejowej – w terminie wyznaczonym przez zarządcę torów, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe.

Jeszcze głębiej, na poziomie -2, gotowa jest konstrukcja przyszłego przystanku tramwajowego. W przyszłym roku, po przebiciu tunelu od strony Ochoty, rozpoczną się prace wykończeniowe. Powstaną dwa perony boczne, a ich wystrój będzie nawiązywał do nowoczesnych rozwiązań zastosowanych na stacji kolejowej Warszawa Zachodnia.

Wygodne przesiadki i nowoczesna infrastruktura

Nowy przystanek został zaprojektowany z myślą o komforcie pasażerów. Z peronów tramwajowych będzie można dostać się na poziom antresoli (-1) za pomocą wind, schodów ruchomych (góra–dół) oraz schodów stałych. Wyjścia z przystanku znajdą się tuż przed wejściami na perony kolejowe, co zapewni szybkie przesiadki pomiędzy tramwajem a pociągiem.

Dodatkowo, za pomocą wind i schodów, pasażerowie będą mogli bezpośrednio wyjść na powierzchnię — na plac między Dworcem Zachodnim a dworcem autobusowym Polonusa.

Tramwaje pod ziemią już w 2026 roku

Pierwsze tramwaje wjadą na podziemny przystanek przy Dworcu Zachodnim w drugiej połowie 2026 roku. Zanim jednak pasażerowie będą mogli z niego korzystać, inwestycję czeka faza testów i odbiorów technicznych, podobna do procedur stosowanych w metrze.

Obwodowa trasa tramwajowa połączy Wolę, Ochotę, Mokotów i Wilanów

Podziemny przystanek to część szeroko zakrojonego projektu budowy obwodowej trasy tramwajowej, która w przyszłości połączy Wolę, Ochotę, Mokotów i Wilanów. Ze względu na skalę przedsięwzięcia, inwestycja realizowana jest etapami. Niedawno otwarto oferty w przetargu na opracowanie projektu odcinka od Dworca Zachodniego do ulicy Kasprzaka na Woli.

Inwestycja z dofinansowaniem unijnym

Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego jest współfinansowana ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021–2027. Projekt ma status operacji o znaczeniu strategicznym i jest jednym z kluczowych elementów rozwoju nowoczesnej komunikacji publicznej w Warszawie.

