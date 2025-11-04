Jak powstaje pierwszy podziemny przystanek tramwajowy w Warszawie

Warszawa wkracza w nową erę komunikacji miejskiej. Przy Dworcu Zachodnim powstaje pierwszy w stolicy podziemny przystanek tramwajowy, który stanie się ważnym węzłem przesiadkowym łączącym tramwaje, kolej oraz komunikację autobusową. Postępem prac pochwaliły się Tramwaje Warszawskie.



Inwestycja realizowana jest w ramach rozbudowy obwodowej trasy tramwajowej, a jej zakończenie planowane jest na drugą połowę 2026 roku.

Gotowa konstrukcja przystanku i przejścia podziemnego

Na poziomie -1 zakończono już budowę odcinka przejścia podziemnego łączącego Aleje Jerozolimskie z peronami kolejowymi oraz Wolą. Ten fragment powstał w ramach projektu tramwajowego i zostanie udostępniony pasażerom równocześnie z otwarciem nowej infrastruktury kolejowej – w terminie wyznaczonym przez zarządcę torów, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe.

Jeszcze głębiej, na poziomie -2, gotowa jest konstrukcja przyszłego przystanku tramwajowego. W przyszłym roku, po przebiciu tunelu od strony Ochoty, rozpoczną się prace wykończeniowe. Powstaną dwa perony boczne, a ich wystrój będzie nawiązywał do nowoczesnych rozwiązań zastosowanych na stacji kolejowej Warszawa Zachodnia.

Wygodne przesiadki i nowoczesna infrastruktura

Nowy przystanek został zaprojektowany z myślą o komforcie pasażerów. Z peronów tramwajowych będzie można dostać się na poziom antresoli (-1) za pomocą wind, schodów ruchomych (góra–dół) oraz schodów stałych. Wyjścia z przystanku znajdą się tuż przed wejściami na perony kolejowe, co zapewni szybkie przesiadki pomiędzy tramwajem a pociągiem.