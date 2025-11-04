Jak powstaje pierwszy podziemny przystanek tramwajowy w Warszawie

Poziom -1 jest już gotowy na przyjęcie pasażerów
Inwestycja realizowana jest w ramach rozbudowy obwodowej trasy tramwajowej, a jej zakończenie planowane jest na drugą połowę 2026 roku.
Na poziomie -1 zakończono już budowę odcinka przejścia podziemnego łączącego Aleje Jerozolimskie z peronami kolejowymi oraz Wolą. Ten fragment powstał w ramach projektu tramwajowego i zostanie udostępniony pasażerom równocześnie z otwarciem nowej infrastruktury kolejowej – w terminie wyznaczonym przez zarządcę torów, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe.
Jeszcze głębiej, na poziomie -2, gotowa jest konstrukcja przyszłego przystanku tramwajowego. W przyszłym roku, po przebiciu tunelu od strony Ochoty, rozpoczną się prace wykończeniowe. Powstaną dwa perony boczne, a ich wystrój będzie nawiązywał do nowoczesnych rozwiązań zastosowanych na stacji kolejowej Warszawa Zachodnia.
Nowy przystanek został zaprojektowany z myślą o komforcie pasażerów. Z peronów tramwajowych będzie można dostać się na poziom antresoli (-1) za pomocą wind, schodów ruchomych (góra–dół) oraz schodów stałych. Wyjścia z przystanku znajdą się tuż przed wejściami na perony kolejowe, co zapewni szybkie przesiadki pomiędzy tramwajem a pociągiem.
Dodatkowo, za pomocą wind i schodów, pasażerowie będą mogli bezpośrednio wyjść na powierzchnię — na plac między Dworcem Zachodnim a dworcem autobusowym Polonusa.
Pierwsze tramwaje wjadą na podziemny przystanek przy Dworcu Zachodnim w drugiej połowie 2026 roku. Zanim jednak pasażerowie będą mogli z niego korzystać, inwestycję czeka faza testów i odbiorów technicznych, podobna do procedur stosowanych w metrze.
Podziemny przystanek to część szeroko zakrojonego projektu budowy obwodowej trasy tramwajowej, która w przyszłości połączy Wolę, Ochotę, Mokotów i Wilanów. Ze względu na skalę przedsięwzięcia, inwestycja realizowana jest etapami. Niedawno otwarto oferty w przetargu na opracowanie projektu odcinka od Dworca Zachodniego do ulicy Kasprzaka na Woli.
Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego jest współfinansowana ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021–2027. Projekt ma status operacji o znaczeniu strategicznym i jest jednym z kluczowych elementów rozwoju nowoczesnej komunikacji publicznej w Warszawie.