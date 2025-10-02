12.2°C
Życie Warszawy

Przejście podziemne na Dworcu Zachodnim gotowe

Publikacja: 02.10.2025 15:55

Przestrzeń samego przystanku tramwajowego jest wygrodzona od przejścia podziemnego ścianą i przeszkl

Przestrzeń samego przystanku tramwajowego jest wygrodzona od przejścia podziemnego ścianą i przeszkleniami

Foto: mat. pras.

M.B.
Warszawa zyskała nowy odcinek podziemnego przejścia na Dworcu Zachodnim. To ważny krok w budowie przystanku tramwajowego oraz nowej trasy łączącej Wolę, Ochotę, Mokotów i Wilanów.

Zakończono prace przy przebudowie tramwajowej części przejścia podziemnego przy Dworcu Zachodnim w Warszawie. Tunel na poziomie -1, który znajduje się na wysokości budynku dworca PKP od strony Alej Jerozolimskich, jest już gotowy do użytkowania. Przejście łączy przystanki autobusowe z peronami kolejowymi i ul. Tunelową, ułatwiając poruszanie się między Ochotą, Alejami Jerozolimskimi a Wolą.

Jednolita architektura i funkcjonalność

Przebudowa została zrealizowana w ramach jednolitej dokumentacji projektowej dla całej stacji Warszawa Zachodnia. Zastosowano te same rozwiązania architektoniczne i wykończeniowe, co pod peronami kolejowymi, co zapewnia spójność estetyczną i funkcjonalną całej inwestycji.

Nowe przejście podziemne zostało oddzielone od części peronowej przystanku tramwajowego przeszkleniami i ścianą, dzięki czemu trwające nadal prace na poziomie -2 nie zakłócają ruchu pieszych.

Przystanek tramwajowy już w 2026 roku

Zgodnie z harmonogramem, tramwaje dojadą do Dworca Zachodniego w 2026 roku. Perony tramwajowe będą bezpośrednio połączone z przejściem podziemnym za pomocą schodów ruchomych, zwykłych oraz wind, co zapewni pełną dostępność dla wszystkich pasażerów.

Trasa do Dworca Zachodniego to element większego projektu obwodowej linii tramwajowej, która połączy Wolę, Ochotę, Mokotów i Wilanów. Ze względu na rozmiar inwestycji, realizacja została podzielona na etapy.

Inwestycja o strategicznym znaczeniu

Projekt jest współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021–2027 i został uznany za operację o znaczeniu strategicznym. Nowa infrastruktura poprawi jakość transportu publicznego w stolicy, zwiększy dostępność komunikacyjną i przyczyni się do redukcji emisji dzięki promowaniu transportu zbiorowego.

