Życie Warszawy

Pociągi wróciły na stację Warszawa Centralna. Rusza nowe połączenie RegioJet

Publikacja: 16.11.2025 16:41

Od 14 grudnia pociągi będą mogły kursować przez stację częściej – co 4 minuty zamiast obecnych 5.

Foto: Adobe Stock

rbi
Montaż nowych urządzeń sterowania ruchem oraz tzw. trapezu – wykonane. Testy zakończone, urządzenia działają, sieć ustawiona co do milimetra – poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe.

Po ośmiu dniach pociągi wróciły na stację Warszawa Centralna.

32 pociągi na godzinę na stacji Warszawa Centralna

Dzięki wykonanym pracom Warszawa Centralna obsłuży więcej podróżnych. Od 14 grudnia pociągi będą mogły kursować przez stację częściej – co 4 minuty zamiast obecnych 5. To oznacza, że przepustowość obiektu wzrośnie z 24 do nawet 32 pociągów na godzinę.

„Jeśli jutro ruszasz w drogę, zerknij przed wyjściem w aktualny rozkład w Portalu Pasażera 👉https://portalpasazera.pl” – zachęcają Polskie Linie Kolejowe.

Zamknięcie dotyczyło linii dalekobieżnej, obejmującej newralgiczny odcinek tunelu średnicowego między stacjami Warszawa Wschodnia a Warszawa Zachodnia. Celem prac, za które odpowiada firma KOMBUD S.A. w ramach kontraktu o wartości około 6,5 mln zł netto było zwiększenie obecnej przepustowości stacji i przygotowanie infrastruktury dworca do planowanej na początek lat 30. modernizacji Warszawskiej Linii Średnicowej.

Więcej pociągów RegioJet z Warszawy do Krakowa

Od poniedziałku, 17 listopada, między Krakowem a Warszawą kursować będzie druga para pociągów RegioJet dziennie. Nowy, poranny kurs pozwoli pasażerom dotrzeć do stolicy przed godziną 9, oferując szybki przejazd, wysoki standard i bilety już od 9 zł.

Nowe połączenie RegioJet to odpowiedź na rosnące zainteresowanie komfortowymi podróżami między dwoma największymi polskimi miastami. Od 17 listopada 2025 r. z Krakowa Głównego o godz. 5:14 będzie odjeżdżał nowy poranny pociąg, który bez zatrzymania dotrze do Warszawy Gdańskiej o 7:59.

W kierunku powrotnym skład wyruszy z Warszawy Gdańskiej o 12:02, zatrzyma się w Zawierciu (13:58–14:05) i przyjedzie do Krakowa Głównego o 15:17

Źródło: zyciewarszawy.pl

