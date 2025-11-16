Pociągi wróciły na stację Warszawa Centralna. Rusza nowe połączenie RegioJet

Montaż nowych urządzeń sterowania ruchem oraz tzw. trapezu – wykonane. Testy zakończone, urządzenia działają, sieć ustawiona co do milimetra – poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe.



Po ośmiu dniach pociągi wróciły na stację Warszawa Centralna.

32 pociągi na godzinę na stacji Warszawa Centralna

Dzięki wykonanym pracom Warszawa Centralna obsłuży więcej podróżnych. Od 14 grudnia pociągi będą mogły kursować przez stację częściej – co 4 minuty zamiast obecnych 5. To oznacza, że przepustowość obiektu wzrośnie z 24 do nawet 32 pociągów na godzinę.

„Jeśli jutro ruszasz w drogę, zerknij przed wyjściem w aktualny rozkład w Portalu Pasażera 👉https://portalpasazera.pl” – zachęcają Polskie Linie Kolejowe.

Zamknięcie dotyczyło linii dalekobieżnej, obejmującej newralgiczny odcinek tunelu średnicowego między stacjami Warszawa Wschodnia a Warszawa Zachodnia. Celem prac, za które odpowiada firma KOMBUD S.A. w ramach kontraktu o wartości około 6,5 mln zł netto było zwiększenie obecnej przepustowości stacji i przygotowanie infrastruktury dworca do planowanej na początek lat 30. modernizacji Warszawskiej Linii Średnicowej.