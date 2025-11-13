Trzeci kwartał 2025 roku przyniósł kolei wzrost liczby opóźnień, szczególnie na kluczowych dworcach. Stacje w aglomeracjach zanotowały najniższą punktualność w kraju, a Warszawa Centralna uzyskała wynik nieprzekraczający 85 proc. w żadnym z letnich miesięcy, co stawia ją w czołówce miast z największymi problemami z punktualnością.



Tymczasem w skali ogólnopolskiej punktualność pociągów pasażerskich utrzymała się na poziomie 91,06 proc. i jest minimalnie lepsza niż rok wcześniej.

Warszawskie węzły pod wakacyjną presją

Analiza danych dotyczących punktualności pociągów pasażerskich przybywających na stacje z największą wymianą pasażerską w Polsce, wskazuje na spore problemy w stolicy. Wyniki punktualności dla stacji Warszawa Centralna wyniosły: 83,36 proc. w lipcu, 84,52 proc. w sierpniu i 83,2 proc. we wrześniu. Oznacza to, że co szósty pociąg na tym kluczowym dworcu notował opóźnienie wynoszące co najmniej sześć minut.

Równolegle, stacja Warszawa Zachodnia w trzecim kwartale była najbardziej obciążona pod względem bezwzględnej liczby opóźnionych pociągów. Na tym węźle najwięcej problemów odnotował przewoźnik PKP Intercity, którego pociągi opóźniły się aż 4437 razy w ciągu analizowanych trzech miesięcy. Z kolei Koleje Mazowieckie odnotowały największy miesięczny wzrost opóźnień we wrześniu (857), czego zbieg upatrywany jest z powrotem uczniów do szkoły i zwiększonym ruchem aglomeracyjnym.

Punktualność w skali kraju: Sierpień najlepszy

W III kwartale 2025 roku przewoźnicy kolejowi uruchomili niemal 571,5 tysiąca pociągów, co stanowiło wzrost o ponad 8 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Pomimo zwiększenia liczby kursów, wskaźnik punktualności wyniósł 91,06 proc., co Urząd Transportu Kolejowego (UTK) uznaje za niewielką poprawę.