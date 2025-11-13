co szósty pociąg na Dworcu Centralnym notował opóźnienie wynoszące co najmniej sześć minut
Tymczasem w skali ogólnopolskiej punktualność pociągów pasażerskich utrzymała się na poziomie 91,06 proc. i jest minimalnie lepsza niż rok wcześniej.
Analiza danych dotyczących punktualności pociągów pasażerskich przybywających na stacje z największą wymianą pasażerską w Polsce, wskazuje na spore problemy w stolicy. Wyniki punktualności dla stacji Warszawa Centralna wyniosły: 83,36 proc. w lipcu, 84,52 proc. w sierpniu i 83,2 proc. we wrześniu. Oznacza to, że co szósty pociąg na tym kluczowym dworcu notował opóźnienie wynoszące co najmniej sześć minut.
Równolegle, stacja Warszawa Zachodnia w trzecim kwartale była najbardziej obciążona pod względem bezwzględnej liczby opóźnionych pociągów. Na tym węźle najwięcej problemów odnotował przewoźnik PKP Intercity, którego pociągi opóźniły się aż 4437 razy w ciągu analizowanych trzech miesięcy. Z kolei Koleje Mazowieckie odnotowały największy miesięczny wzrost opóźnień we wrześniu (857), czego zbieg upatrywany jest z powrotem uczniów do szkoły i zwiększonym ruchem aglomeracyjnym.
W III kwartale 2025 roku przewoźnicy kolejowi uruchomili niemal 571,5 tysiąca pociągów, co stanowiło wzrost o ponad 8 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Pomimo zwiększenia liczby kursów, wskaźnik punktualności wyniósł 91,06 proc., co Urząd Transportu Kolejowego (UTK) uznaje za niewielką poprawę.
Najniższy wskaźnik punktualności w ujęciu miesięcznym odnotowano w lipcu (90,73 proc.), kiedy doszło do ponad 850 opóźnień trwających godzinę lub więcej. Najlepszym miesiącem był sierpień (91,3 proc.), a we wrześniu punktualność spadła do 91,17 proc.
Prezes UTK, dr inż. Ignacy Góra, podkreślił, że pomimo wzrostu liczby pociągów, wskaźniki punktualności nie uległy pogorszeniu, a liczba opóźnień wynoszących 120 minut i więcej spadła o prawie 30 proc. w porównaniu z III kwartałem 2024 roku.
W III kwartale 2025 roku utrzymywała się wysoka punktualność przewozów aglomeracyjnych. Liderem ponownie okazała się Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD) z wynikiem 99,42 proc., za nią plasowała się PKP SKM w Trójmieście (97,51 proc.). Warszawska Szybka Kolej Miejska (SKM) osiągnęła wynik 95,26 proc.
W segmencie dalekobieżnym, PKP Intercity zanotowało punktualność na poziomie 74,4 proc., z najniższym wynikiem odnotowanym w lipcu (72,78 proc.). Było to spowodowane przede wszystkim licznymi modernizacjami infrastruktury oraz wzmożonym ruchem wakacyjnym. Mimo trudności, przewoźnik poprawił swój wynik o 1,43 punktu procentowego w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku.
Wśród najczęstszych przyczyn opóźnień w III kwartale dominowały: