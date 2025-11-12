5°C
1018.7 hPa
Życie Warszawy

Po zakończeniu remontu na Dworcu Centralnym RegioJet rusza z nowym połączeniem

Publikacja: 12.11.2025 18:15

Z Warszawy Gdańskiej skład RegioJet wyruszy o 12:02, po drodze zatrzyma się w Zawierciu i przyjedzie

Z Warszawy Gdańskiej skład RegioJet wyruszy o 12:02, po drodze zatrzyma się w Zawierciu i przyjedzie do Krakowa Głównego o 15:17.

Foto: Adobe Stock

M.B.
RegioJet rozszerza swoją ofertę połączeń w Polsce. Od poniedziałku, 17 listopada, między Krakowem a Warszawą kursować będzie druga para pociągów dziennie. Nowy, poranny kurs pozwoli pasażerom dotrzeć do stolicy przed godziną 9, oferując szybki przejazd, wysoki standard i bilety już od 9 zł.

Nowe połączenie RegioJet to odpowiedź na rosnące zainteresowanie komfortowymi podróżami między dwoma największymi polskimi miastami. Od 17 listopada 2025 r. z Krakowa Głównego o godz. 5:14 będzie odjeżdżał nowy poranny pociąg, który bez zatrzymania dotrze do Warszawy Gdańskiej o 7:59.

W kierunku powrotnym skład wyruszy z Warszawy Gdańskiej o 12:02, zatrzyma się w Zawierciu (13:58–14:05) i przyjedzie do Krakowa Głównego o 15:17.

9 złotych

to wartość najtańszych promocyjnych biletów w nowo uruchomionym połączeniu na trasie Kraków–Warszawa

– Poranny pociąg to idealne rozwiązanie dla osób, które potrzebują dotrzeć do Warszawy przed 9.00 rano – w podróży na spotkania biznesowe, w celach urzędowych czy zajęcia na uczelni. Naszym pasażerom oferujemy maksymalny komfort, dużo przestrzeni do pracy i odpoczynku oraz nasze popularne usługi, w tym pyszną kawę gratis – mówi Kurierowi Kolejowemu Michał Plaza, p.o. dyrektora zarządzającego RegioJet w Polsce.

Atrakcyjne ceny i promocje

Na nowe połączenie obowiązuje dotychczasowa promocja – bilety na trasie Kraków–Warszawa dostępne są już od 9 zł. Do 13 grudnia pasażerowie mogą przetestować wysoki standard usług RegioJet w wyjątkowo atrakcyjnej cenie informuje kurier-kolejowy.pl.

Reklama
Reklama
Polecane
Dworzec Centralny w Warszawie zostanie wyłączony z ruchu pociągów na osiem dni
remont na torach
Dworzec Centralny zamknięty na 8 dni. Przewodnik dla pasażerów

Uzupełnienie dotychczasowego rozkładu

Nowy kurs uzupełni aktualne połączenie, które z Krakowa Głównego odjeżdża o 9:19 i zatrzymuje się w Zawierciu (10:19), a następnie na trzech warszawskich stacjach:

• Warszawa Zachodnia – 12:04,

• Warszawa Centralna – 12:10,

• Warszawa Wschodnia – 12:21.

W przeciwnym kierunku pociąg odjeżdża z Warszawy o:

Reklama
Reklama

• godz. 14:04 (Wschodnia),

• godz. 14:22 (Centralna),

• godz. 14:29 (Zachodnia)

i przyjeżdża do Krakowa Głównego o 17:53. Tymczasowo, do 16 listopada 2025 r., pociąg obsługuje wyłącznie stację Warszawa Gdańska.

Polecane
Leo Express chce uruchomić połączenie kolejowe między Warszawą a Gdańskiem
KOLEJ
Pięć pociągów dziennie do Gdańska. I nie będą to połączenia PKP

Cztery klasy komfortu w RegioJet

RegioJet wyróżnia się bogatą ofertą klas podróży, dopasowanych do różnych potrzeb i budżetów pasażerów:

Reklama
Reklama

• Business (1. klasa) – przestronne, skórzane fotele w czteroosobowych przedziałach; w cenie sok, kawa i woda.

• Relax (2. klasa) – komfortowe siedzenia w wagonach bezprzedziałowych; kawa i woda gratis.

• Standard (2. klasa) – miejsca w przedziałach lub wagonach ASTRA z systemem rozrywki pokładowej; w cenie kawa i woda.

• Low Cost (2. klasa) – ekonomiczna opcja z otwartym układem siedzeń; pasażerowie otrzymują wodę gratis.

Wszystkie pociągi oferują bezpłatne Wi-Fi, możliwość zakupu ciepłych posiłków i przekąsek, a także przyjazną obsługę na pokładzie.

Reklama
Reklama
Polecane
Od grudnia pojawią się nowe połączenia pociągowe z Warszawy do Poznania
kolej
Z Warszawy do Poznania w 2,5 godziny już od grudnia

Wygoda, elastyczność i gwarancja jakości

RegioJet zapewnia również bezpłatny zwrot biletu do 15 minut przed odjazdem oraz darmową rezerwację miejsca. W przypadku opóźnienia pociągu pasażerowie otrzymują automatyczną rekompensatę – bez konieczności składania wniosku.

Dzięki nowemu porannemu połączeniu podróż z Krakowa do Warszawy stanie się jeszcze bardziej dostępna, szybka i komfortowa.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Głównym celem inwestycji jest poprawa jakości drogi poprzez ułożenie nowej nawierzchni.
remont

Nowy asfalt i poprawa bezpieczeństwa w Rembertowie

Ręczne szlifowanie torów na Rakowieckiej
remont na torach

Tramwaj na Rakowieckiej coraz bliżej. Kiedy powstanie odcinek łączący Mokotów z Ochotą?

Zmiany w komunikacji miejskiej 11 listopada. Utrudnienia na ulicach Warszawy
Obchody rocznicy niepodległości

Zamknięte ulice, utrudnienia w ruchu, zmiany w komunikacji

Docelowo, ulica Grzybowska ma zyskać dwie nitki po jednym pasie ruchu na odcinku od Towarowej do ale
remont

Kolejny etap modernizacji ulicy Grzybowskiej. Kiedy koniec zmian?

Ulica Paderewskiego w Rembertowie zamknięta od środy
przebudowa

Ulica Paderewskiego w Rembertowie zamknięta od środy

Wystartował zimowy sezon lotniczy a wraz z nim nowy rozdział w kalendarzu podróży.
samolot

Nowe kierunki i słoneczne powroty - zimowa siatka połączeń PLL LOT

Choć w policyjnym komunikacie nie ma stwierdzenia wprost odnoszącego się do Marszu Niepodległości wi
rocznica niepodległości

Wisła zamknięta 11 listopada

Na mecz Polska-Holandia 14 listopada darmowy przejazd
impreza sportowa

Na mecz Polska-Holandia 14 listopada darmowy przejazd

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama