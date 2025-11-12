Po zakończeniu remontu na Dworcu Centralnym RegioJet rusza z nowym połączeniem

RegioJet rozszerza swoją ofertę połączeń w Polsce. Od poniedziałku, 17 listopada, między Krakowem a Warszawą kursować będzie druga para pociągów dziennie. Nowy, poranny kurs pozwoli pasażerom dotrzeć do stolicy przed godziną 9, oferując szybki przejazd, wysoki standard i bilety już od 9 zł.



Nowe połączenie RegioJet to odpowiedź na rosnące zainteresowanie komfortowymi podróżami między dwoma największymi polskimi miastami. Od 17 listopada 2025 r. z Krakowa Głównego o godz. 5:14 będzie odjeżdżał nowy poranny pociąg, który bez zatrzymania dotrze do Warszawy Gdańskiej o 7:59.

W kierunku powrotnym skład wyruszy z Warszawy Gdańskiej o 12:02, zatrzyma się w Zawierciu (13:58–14:05) i przyjedzie do Krakowa Głównego o 15:17.

9 złotych to wartość najtańszych promocyjnych biletów w nowo uruchomionym połączeniu na trasie Kraków–Warszawa

– Poranny pociąg to idealne rozwiązanie dla osób, które potrzebują dotrzeć do Warszawy przed 9.00 rano – w podróży na spotkania biznesowe, w celach urzędowych czy zajęcia na uczelni. Naszym pasażerom oferujemy maksymalny komfort, dużo przestrzeni do pracy i odpoczynku oraz nasze popularne usługi, w tym pyszną kawę gratis – mówi Kurierowi Kolejowemu Michał Plaza, p.o. dyrektora zarządzającego RegioJet w Polsce.

Atrakcyjne ceny i promocje

Na nowe połączenie obowiązuje dotychczasowa promocja – bilety na trasie Kraków–Warszawa dostępne są już od 9 zł. Do 13 grudnia pasażerowie mogą przetestować wysoki standard usług RegioJet w wyjątkowo atrakcyjnej cenie informuje kurier-kolejowy.pl.