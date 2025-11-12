Po zakończeniu remontu na Dworcu Centralnym RegioJet rusza z nowym połączeniem

Z Warszawy Gdańskiej skład RegioJet wyruszy o 12:02, po drodze zatrzyma się w Zawierciu i przyjedzie do Krakowa Głównego o 15:17.
Nowe połączenie RegioJet to odpowiedź na rosnące zainteresowanie komfortowymi podróżami między dwoma największymi polskimi miastami. Od 17 listopada 2025 r. z Krakowa Głównego o godz. 5:14 będzie odjeżdżał nowy poranny pociąg, który bez zatrzymania dotrze do Warszawy Gdańskiej o 7:59.
W kierunku powrotnym skład wyruszy z Warszawy Gdańskiej o 12:02, zatrzyma się w Zawierciu (13:58–14:05) i przyjedzie do Krakowa Głównego o 15:17.
– Poranny pociąg to idealne rozwiązanie dla osób, które potrzebują dotrzeć do Warszawy przed 9.00 rano – w podróży na spotkania biznesowe, w celach urzędowych czy zajęcia na uczelni. Naszym pasażerom oferujemy maksymalny komfort, dużo przestrzeni do pracy i odpoczynku oraz nasze popularne usługi, w tym pyszną kawę gratis – mówi Kurierowi Kolejowemu Michał Plaza, p.o. dyrektora zarządzającego RegioJet w Polsce.
Na nowe połączenie obowiązuje dotychczasowa promocja – bilety na trasie Kraków–Warszawa dostępne są już od 9 zł. Do 13 grudnia pasażerowie mogą przetestować wysoki standard usług RegioJet w wyjątkowo atrakcyjnej cenie informuje kurier-kolejowy.pl.
Nowy kurs uzupełni aktualne połączenie, które z Krakowa Głównego odjeżdża o 9:19 i zatrzymuje się w Zawierciu (10:19), a następnie na trzech warszawskich stacjach:
• Warszawa Zachodnia – 12:04,
• Warszawa Centralna – 12:10,
• Warszawa Wschodnia – 12:21.
W przeciwnym kierunku pociąg odjeżdża z Warszawy o:
• godz. 14:04 (Wschodnia),
• godz. 14:22 (Centralna),
• godz. 14:29 (Zachodnia)
i przyjeżdża do Krakowa Głównego o 17:53. Tymczasowo, do 16 listopada 2025 r., pociąg obsługuje wyłącznie stację Warszawa Gdańska.
RegioJet wyróżnia się bogatą ofertą klas podróży, dopasowanych do różnych potrzeb i budżetów pasażerów:
• Business (1. klasa) – przestronne, skórzane fotele w czteroosobowych przedziałach; w cenie sok, kawa i woda.
• Relax (2. klasa) – komfortowe siedzenia w wagonach bezprzedziałowych; kawa i woda gratis.
• Standard (2. klasa) – miejsca w przedziałach lub wagonach ASTRA z systemem rozrywki pokładowej; w cenie kawa i woda.
• Low Cost (2. klasa) – ekonomiczna opcja z otwartym układem siedzeń; pasażerowie otrzymują wodę gratis.
Wszystkie pociągi oferują bezpłatne Wi-Fi, możliwość zakupu ciepłych posiłków i przekąsek, a także przyjazną obsługę na pokładzie.
RegioJet zapewnia również bezpłatny zwrot biletu do 15 minut przed odjazdem oraz darmową rezerwację miejsca. W przypadku opóźnienia pociągu pasażerowie otrzymują automatyczną rekompensatę – bez konieczności składania wniosku.
Dzięki nowemu porannemu połączeniu podróż z Krakowa do Warszawy stanie się jeszcze bardziej dostępna, szybka i komfortowa.