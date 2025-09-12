21.7°C
Życie Warszawy

Z Warszawy do Poznania w 2,5 godziny już od grudnia. Nowy przewoźnik konkuruje z PKP

Publikacja: 12.09.2025 13:20

Od grudnia pojawią się nowe połączenia pociągowe z Warszawy do Poznania

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała
Już w grudniu tego roku osoby, które często podróżują ze stolicy do Poznania lub odwrotnie będą mieć powód do zadowolenia. Czeski przewoźnik RegioJet ogłosił, że za kilka miesięcy uruchomi połączenie pozwalające na pokonanie trasy w 2,5 godziny.

RegioJet może niebawem stać się poważnym konkurentem dla PKP. Czeska firma jest obecnie największym prywatnym przewoźnikiem kolejowym w Europie Środkowej i drugim co do wielkości przewoźnikiem autobusowym. Pociągi RegioJet obecnie kursują w Czechach, Słowacji, Austrii, na Węgrzech, a niedługo będą również w Polsce i Niemczech.

Z Warszawy do Poznania bez przystanków

Według zapowiedzi przewoźnika pociągi kursujące ze stolicy do Poznania będą pokonywać trasę w 2 godziny i 16-19 minut. Z Poznania do Warszawy pojedziemy nieco dłużej, bo 2 godziny i 23-29 minut. Tak szybki czas przejazdu wynika z tego, że pociąg nie będzie zatrzymywać się na żadnej stacji pośredniej. W stolicy składy będą zaczynać i kończyć bieg na przystanku Warszawa Centralna.

Czy czeski przewoźnik kolejowy stanie się pierwszym zagranicznym konkurentem PKP Intercity na polski
kolej
Czesi uruchomią połączenie między Warszawą a Krakowem

Kiedy rusza nowe połączenie?

Na stronie RegioJet czytamy, że linia Warszawa–Poznań zostanie uruchomiona w grudniu. Połączeń ma być sześć. Jeszcze wcześniej, bo od 18 września rozpoczną się kursy z Warszawy do Krakowa. Będą to tzw. jazdy pilotażowe, których głównym celem jest zapoznanie klientów z nowym przewoźnikiem. Od 14 grudnia ma rozpocząć się obsługa pociągów zgodnie z planowanym rozkładem jazdy. Tryb pilotażowy będzie obowiązywać do 31 marca 2026 roku.

Jak na tle czeskiego przewoźnika wypada nasz krajowy? Pociągi PKP InterCity pokonują trasę w około 3 godziny i zatrzymują się na stacjach pośrednich. Obecnie z Warszawy do Poznania można dojechać najszybciej pociągami Express InterCity (2 godziny 18-24 minuty), jednak są one dość drogie. Mamy również pociągi, które jadą ponad 3 godziny, a nawet ponad 5 godzin.

Do grudnia bilety na pociągi RegioJet będzie można zakupić wyłącznie na stronie przewoźnika lub poprzez oficjalną aplikację. W grudniu przewoźnik planuje uruchomić punkty sprzedaży w Krakowie, Warszawie i Poznaniu.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

