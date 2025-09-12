Z Warszawy do Poznania w 2,5 godziny już od grudnia. Nowy przewoźnik konkuruje z PKP

Od grudnia pojawią się nowe połączenia pociągowe z Warszawy do Poznania
RegioJet może niebawem stać się poważnym konkurentem dla PKP. Czeska firma jest obecnie największym prywatnym przewoźnikiem kolejowym w Europie Środkowej i drugim co do wielkości przewoźnikiem autobusowym. Pociągi RegioJet obecnie kursują w Czechach, Słowacji, Austrii, na Węgrzech, a niedługo będą również w Polsce i Niemczech.
Według zapowiedzi przewoźnika pociągi kursujące ze stolicy do Poznania będą pokonywać trasę w 2 godziny i 16-19 minut. Z Poznania do Warszawy pojedziemy nieco dłużej, bo 2 godziny i 23-29 minut. Tak szybki czas przejazdu wynika z tego, że pociąg nie będzie zatrzymywać się na żadnej stacji pośredniej. W stolicy składy będą zaczynać i kończyć bieg na przystanku Warszawa Centralna.
Na stronie RegioJet czytamy, że linia Warszawa–Poznań zostanie uruchomiona w grudniu. Połączeń ma być sześć. Jeszcze wcześniej, bo od 18 września rozpoczną się kursy z Warszawy do Krakowa. Będą to tzw. jazdy pilotażowe, których głównym celem jest zapoznanie klientów z nowym przewoźnikiem. Od 14 grudnia ma rozpocząć się obsługa pociągów zgodnie z planowanym rozkładem jazdy. Tryb pilotażowy będzie obowiązywać do 31 marca 2026 roku.
Jak na tle czeskiego przewoźnika wypada nasz krajowy? Pociągi PKP InterCity pokonują trasę w około 3 godziny i zatrzymują się na stacjach pośrednich. Obecnie z Warszawy do Poznania można dojechać najszybciej pociągami Express InterCity (2 godziny 18-24 minuty), jednak są one dość drogie. Mamy również pociągi, które jadą ponad 3 godziny, a nawet ponad 5 godzin.