Życie Warszawy

Co oznacza miłość do kraju? Konkurs praskiego liceum

Publikacja: 08.10.2025 08:30

Konkurs podzielony jest na dwie grupy wiekowe: uczniów klas VI–VIII szkół podstawowych oraz młodzież szkół ponadpodstawowych.

Foto: Adobe Stock

rbi
LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego ogłasza zapisy do Praskiego Konkursu Patriotycznego skierowanego do uczniów warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Celem wydarzenia jest popularyzacja polskiej poezji i pieśni patriotycznych wśród młodzieży oraz rozwijanie postaw obywatelskich, kreatywności i wrażliwości estetycznej uczestników. Konkurs ma za zadanie nie tylko przybliżyć młodym ludziom ważne wydarzenia historyczne, ale także promować polskie dziedzictwo kulturowe oraz sylwetkę generała Jakuba Jasińskiego i historię warszawskiej Pragi. W ramach konkursu uczniowie mogą zaprezentować swoje talenty wokalne, recytatorskie oraz plastyczne, rozwijając indywidualne zainteresowania.

Praski Konkurs Patriotyczny

Rywalizacja odbywa się w trzech kategoriach: recytatorskiej, wokalnej oraz plastycznej. W pierwszej z nich uczestnicy przygotowują wybrany patriotyczny wiersz w czasie do 5 minut. W kategorii pieśni i piosenki patriotycznej można wystąpić solo lub w grupie, z własnym akompaniamentem, zespołem bądź podkładem muzycznym. Kategorie plastyczna obejmuje prace o tematyce patriotycznej, inspirowane wybranymi utworami literackimi, które muszą mieć format co najmniej A4.

Konkurs podzielony jest na dwie grupy wiekowe: uczniów klas VI–VIII szkół podstawowych oraz młodzież szkół ponadpodstawowych. Zgłoszenia do konkursu recytatorskiego i wokalnego przyjmowane są do 7 listopada 2025 roku za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie liceum. Prace plastyczne należy dostarczyć lub przesłać do tej samej daty.

Terminy przesłuchań zostały ustalone na 14 listopada (konkurs wokalny) i 17 listopada (konkurs recytatorski) o godz. 13. Finał z wręczeniem nagród i uroczystym koncertem laureatów odbędzie się 27 listopada o godz. 12 w sali teatralnej LXXII Liceum Ogólnokształcącego.

Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej z kategorii oraz grup wiekowych, zachęcając młodych uczestników do pogłębiania patriotycznej wiedzy i rozwijania swoich talentów artystycznych.

Patriotyczne konkursy w Warszawie

W Warszawie wiele szkół angażuje się w organizację patriotycznych konkursów, które pozwalają uczniom rozwijać wiedzę historyczną, artystyczne zdolności oraz poczucie tożsamości narodowej.

Na przykład Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego” w Warszawie organizuje Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Plastyczny „Nigdy więcej wojny”. Konkurs ten skierowany jest do uczniów klas VI-VIII i ma na celu promowanie idei wolności, pogłębienie wiedzy historycznej oraz pielęgnowanie wartości patriotycznych poprzez prace plastyczne i historyczne. Wydarzenie jest objęte patronatem m.in. Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Innym przykładem jest X Warszawski Konkurs „Tak żyć, jak żyłem, warto było…”, organizowany przez szkoły warszawskie i instytucje edukacyjne. Jego celem jest popularyzacja postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz jego niezwykle ważnej roli w historii Polski, zwłaszcza w okresie II Rzeczypospolitej. Konkurs odbywa się wieloetapowo, zaczynając od poziomu szkolnego, a kończąc na miejskim finale. Uczestnicy wykonują prace indywidualne o zróżnicowanej formie – od plastyki, przez biżuterię patriotyczną, aż po ilustracje i pocztówki dedykowane Marszałkowi.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

