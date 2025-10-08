Co oznacza miłość do kraju? Konkurs praskiego liceum

LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego ogłasza zapisy do Praskiego Konkursu Patriotycznego skierowanego do uczniów warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.



Celem wydarzenia jest popularyzacja polskiej poezji i pieśni patriotycznych wśród młodzieży oraz rozwijanie postaw obywatelskich, kreatywności i wrażliwości estetycznej uczestników. Konkurs ma za zadanie nie tylko przybliżyć młodym ludziom ważne wydarzenia historyczne, ale także promować polskie dziedzictwo kulturowe oraz sylwetkę generała Jakuba Jasińskiego i historię warszawskiej Pragi. W ramach konkursu uczniowie mogą zaprezentować swoje talenty wokalne, recytatorskie oraz plastyczne, rozwijając indywidualne zainteresowania.

Reklama Reklama

Praski Konkurs Patriotyczny

Rywalizacja odbywa się w trzech kategoriach: recytatorskiej, wokalnej oraz plastycznej. W pierwszej z nich uczestnicy przygotowują wybrany patriotyczny wiersz w czasie do 5 minut. W kategorii pieśni i piosenki patriotycznej można wystąpić solo lub w grupie, z własnym akompaniamentem, zespołem bądź podkładem muzycznym. Kategorie plastyczna obejmuje prace o tematyce patriotycznej, inspirowane wybranymi utworami literackimi, które muszą mieć format co najmniej A4.

Konkurs podzielony jest na dwie grupy wiekowe: uczniów klas VI–VIII szkół podstawowych oraz młodzież szkół ponadpodstawowych. Zgłoszenia do konkursu recytatorskiego i wokalnego przyjmowane są do 7 listopada 2025 roku za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie liceum. Prace plastyczne należy dostarczyć lub przesłać do tej samej daty.

Terminy przesłuchań zostały ustalone na 14 listopada (konkurs wokalny) i 17 listopada (konkurs recytatorski) o godz. 13. Finał z wręczeniem nagród i uroczystym koncertem laureatów odbędzie się 27 listopada o godz. 12 w sali teatralnej LXXII Liceum Ogólnokształcącego.