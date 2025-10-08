Co oznacza miłość do kraju? Konkurs praskiego liceum

Konkurs podzielony jest na dwie grupy wiekowe: uczniów klas VI–VIII szkół podstawowych oraz młodzież szkół ponadpodstawowych.
Celem wydarzenia jest popularyzacja polskiej poezji i pieśni patriotycznych wśród młodzieży oraz rozwijanie postaw obywatelskich, kreatywności i wrażliwości estetycznej uczestników. Konkurs ma za zadanie nie tylko przybliżyć młodym ludziom ważne wydarzenia historyczne, ale także promować polskie dziedzictwo kulturowe oraz sylwetkę generała Jakuba Jasińskiego i historię warszawskiej Pragi. W ramach konkursu uczniowie mogą zaprezentować swoje talenty wokalne, recytatorskie oraz plastyczne, rozwijając indywidualne zainteresowania.
Rywalizacja odbywa się w trzech kategoriach: recytatorskiej, wokalnej oraz plastycznej. W pierwszej z nich uczestnicy przygotowują wybrany patriotyczny wiersz w czasie do 5 minut. W kategorii pieśni i piosenki patriotycznej można wystąpić solo lub w grupie, z własnym akompaniamentem, zespołem bądź podkładem muzycznym. Kategorie plastyczna obejmuje prace o tematyce patriotycznej, inspirowane wybranymi utworami literackimi, które muszą mieć format co najmniej A4.
Konkurs podzielony jest na dwie grupy wiekowe: uczniów klas VI–VIII szkół podstawowych oraz młodzież szkół ponadpodstawowych. Zgłoszenia do konkursu recytatorskiego i wokalnego przyjmowane są do 7 listopada 2025 roku za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie liceum. Prace plastyczne należy dostarczyć lub przesłać do tej samej daty.
Terminy przesłuchań zostały ustalone na 14 listopada (konkurs wokalny) i 17 listopada (konkurs recytatorski) o godz. 13. Finał z wręczeniem nagród i uroczystym koncertem laureatów odbędzie się 27 listopada o godz. 12 w sali teatralnej LXXII Liceum Ogólnokształcącego.
Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej z kategorii oraz grup wiekowych, zachęcając młodych uczestników do pogłębiania patriotycznej wiedzy i rozwijania swoich talentów artystycznych.
W Warszawie wiele szkół angażuje się w organizację patriotycznych konkursów, które pozwalają uczniom rozwijać wiedzę historyczną, artystyczne zdolności oraz poczucie tożsamości narodowej.
Na przykład Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego” w Warszawie organizuje Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Plastyczny „Nigdy więcej wojny”. Konkurs ten skierowany jest do uczniów klas VI-VIII i ma na celu promowanie idei wolności, pogłębienie wiedzy historycznej oraz pielęgnowanie wartości patriotycznych poprzez prace plastyczne i historyczne. Wydarzenie jest objęte patronatem m.in. Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
Innym przykładem jest X Warszawski Konkurs „Tak żyć, jak żyłem, warto było…”, organizowany przez szkoły warszawskie i instytucje edukacyjne. Jego celem jest popularyzacja postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz jego niezwykle ważnej roli w historii Polski, zwłaszcza w okresie II Rzeczypospolitej. Konkurs odbywa się wieloetapowo, zaczynając od poziomu szkolnego, a kończąc na miejskim finale. Uczestnicy wykonują prace indywidualne o zróżnicowanej formie – od plastyki, przez biżuterię patriotyczną, aż po ilustracje i pocztówki dedykowane Marszałkowi.