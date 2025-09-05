Rusza IX edycja konkursu „Edukreator na Mazowszu”

Do rywalizacji mogą przystąpić również nauczyciele wykazujący się pomysłowością, wyobraźnią i zdolnością inspirowania młodzieży
Konkurs jest adresowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Mazowsza (z wyłączeniem szkół artystycznych), które w roku szkolnym 2024/2025 stworzyły przestrzeń do rozwijania kreatywności uczniów dzięki działaniom kulturotwórczym.
Do rywalizacji mogą przystąpić również nauczyciele z tych placówek, wykazujący się pomysłowością, wyobraźnią i zdolnością inspirowania młodzieży szczególnie w obszarze kultury.
Organizatorzy podzielili uczestników na kategorie w zależności od wielkości gminy lub miasta, co pozwala wyrównać szanse mniejszych i większych szkół oraz ich pracowników.
Do konkursu można zgłaszać się indywidualnie jako nauczyciel lub jako szkoła – w obu przypadkach potrzebna jest prezentacja najważniejszych dokonań (maksymalnie 12 slajdów lub stron) zrealizowanych podczas roku szkolnego 2024/2025.
W każdej kategorii szkoły mogą otrzymać 10 500 zł, a nauczyciele 7 000 zł netto. Termin składania zgłoszeń upływa 26 września.
Dokumenty można przesyłać w tradycyjnej formie pocztowej na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, drogą elektroniczną (w tym przez ePUAP) lub złożyć osobiście w punkcie kancelaryjnym urzędu.