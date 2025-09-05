30°C
1015.4 hPa
Życie Warszawy

Rusza IX edycja konkursu „Edukreator na Mazowszu”

Publikacja: 05.09.2025 08:10

Do rywalizacji mogą przystąpić również nauczyciele wykazujący się pomysłowością, wyobraźnią i zdolno

Do rywalizacji mogą przystąpić również nauczyciele wykazujący się pomysłowością, wyobraźnią i zdolnością inspirowania młodzieży

Foto: Adobe Stock

rbi
Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłosił nabór do IX edycji konkursu „Edukreator na Mazowszu” – przedsięwzięcia, które wyróżnia szkoły i nauczycieli za innowacyjne podejście do edukacji oraz kreatywne wykorzystanie elementów kultury w procesie nauczania.

Konkurs jest adresowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Mazowsza (z wyłączeniem szkół artystycznych), które w roku szkolnym 2024/2025 stworzyły przestrzeń do rozwijania kreatywności uczniów dzięki działaniom kulturotwórczym.

Kto może zgłosić się do konkursu „Edukreator na Mazowszu”?

Do rywalizacji mogą przystąpić również nauczyciele z tych placówek, wykazujący się pomysłowością, wyobraźnią i zdolnością inspirowania młodzieży szczególnie w obszarze kultury.

Polecane
Spośród nominowanych, w każdej kategorii Komisja Konkursowa wyłoni jedną laureatkę oraz jedną księga
książki
„Ulubiona Księgarnia Warszawy” bez głosowania warszawiaków

Organizatorzy podzielili uczestników na kategorie w zależności od wielkości gminy lub miasta, co pozwala wyrównać szanse mniejszych i większych szkół oraz ich pracowników.

Do konkursu można zgłaszać się indywidualnie jako nauczyciel lub jako szkoła – w obu przypadkach potrzebna jest prezentacja najważniejszych dokonań (maksymalnie 12 slajdów lub stron) zrealizowanych podczas roku szkolnego 2024/2025.

Reklama
Reklama

Nagrody w konkursie „Edukreator na Mazowszu”

W każdej kategorii szkoły mogą otrzymać 10 500 zł, a nauczyciele 7 000 zł netto. Termin składania zgłoszeń upływa 26 września.

Polecane
Uczestnicy mogą zgłaszać do rywalizacji różne typy serów podpuszczkowych, w tym sery świeże, dojrzew
żywność
Najlepsze sery na Mazowszu poszukiwane

Dokumenty można przesyłać w tradycyjnej formie pocztowej na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, drogą elektroniczną (w tym przez ePUAP) lub złożyć osobiście w punkcie kancelaryjnym urzędu.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Wizualizacja nowego żłobka na Białołęce
inwestycje

Nowy żłobek na Białołęce. Umowa na budowę podpisana

Największa część wsparcia została przeznaczona na zakup przenośnych komputerów
środki unijne

12 milionów złotych na cyfryzację śródmiejskich szkół z KPO

Centrum Kontroli Misji Satelitarnych będzie dla WAT narzędziem do prowadzenia zaawansowanych projekt
szkoły wyższe

Centrum Kontroli Misji Satelitarnych już łączy się z satelitami. Z Warszawy w kosmos

Do jednego ze zbiorników wodnych na terenie Nadleśnictwa Kozienice wsiedlono niemal 430 raków błotny
zwierzę (pod)warszawskie

SGGW pomaga rakom wrócić do Puszczy Kozienickiej

Rzecznik umawia się również na spotkania w szkołach z uczniami, a także dyrekcją i kadrą nauczyciels
Rzecznik Praw Uczniowskich

Damian Jaworek wznawia dyżury i spotkania w szkołach

W rywalizacji wzięli udział studenci z kół naukowych DREN i PEPA RG, działających na Wydziale Elektr
szkoły wyższe

Studenci Politechniki Warszawskiej wygrali prestiżowy konkurs

W Warszawie brakuje nauczycieli. Najwięcej wakatów dotyczy nauczycieli wspomagająych dla dzieci z or
nowy rok szkolny

Ilu nauczycieli brakuje w Warszawie? Które specjalizacje przodują na liście wakatów?

Popularne przybory szkolne, takie jak tornistry i plecaki, stały się tańsze o 6,9 proc.
nowy rok szkolny

Witaj szkoło. Ile kosztują przybory edukacyjne?

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama