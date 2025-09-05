Rusza IX edycja konkursu „Edukreator na Mazowszu”

Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłosił nabór do IX edycji konkursu „Edukreator na Mazowszu” – przedsięwzięcia, które wyróżnia szkoły i nauczycieli za innowacyjne podejście do edukacji oraz kreatywne wykorzystanie elementów kultury w procesie nauczania.



Konkurs jest adresowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Mazowsza (z wyłączeniem szkół artystycznych), które w roku szkolnym 2024/2025 stworzyły przestrzeń do rozwijania kreatywności uczniów dzięki działaniom kulturotwórczym.

Kto może zgłosić się do konkursu „Edukreator na Mazowszu”?

Do rywalizacji mogą przystąpić również nauczyciele z tych placówek, wykazujący się pomysłowością, wyobraźnią i zdolnością inspirowania młodzieży szczególnie w obszarze kultury.

Organizatorzy podzielili uczestników na kategorie w zależności od wielkości gminy lub miasta, co pozwala wyrównać szanse mniejszych i większych szkół oraz ich pracowników.

Do konkursu można zgłaszać się indywidualnie jako nauczyciel lub jako szkoła – w obu przypadkach potrzebna jest prezentacja najważniejszych dokonań (maksymalnie 12 slajdów lub stron) zrealizowanych podczas roku szkolnego 2024/2025.