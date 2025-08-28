20.6°C
Życie Warszawy

Najlepsze sery na Mazowszu poszukiwane

Publikacja: 28.08.2025 08:00

Foto: Adobe Stock

rbi
Samorząd Mazowsza ogłosił 9. edycję „Mazowieckiego konkursu serów zagrodowych”. To szansa dla lokalnych producentów serów na zaprezentowanie swoich wyrobów oraz zdobycie cennych nagród.

Konkurs dedykowany jest mieszkańcom Mazowsza – zarówno firmom jak i pełnoletnim osobom fizycznym.

Doskonała okazja, aby zaprezentować swoje sery

Mogą oni zgłaszać do rywalizacji różne typy serów podpuszczkowych, w tym sery świeże, dojrzewające, pleśniowe oraz sery kwasowe.

– To doskonała okazja, aby zaprezentować i wypromować swoje wyroby. Zachęcam wszystkich producentów serów zagrodowych do udziału w konkursie. Osoby, których produkty zostaną ocenione najlepiej, otrzymają nagrody rzeczowe – podkreśla Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Do konkursu można się zgłosić, wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesłanie go na adres Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa lub drogą mailową na [email protected].

Promocja tradycyjnych smaków i produktów regionalnych

To niejedyny konkurs promujący tradycyjne smaki i produkty regionalne, jaki zorganizował w tym roku samorząd województwa mazowieckiego.

Przykładowo odbyła się XXIV edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Wzięli w nim udział producenci tradycyjnej żywności z całego Mazowsza, którzy zgłosili swoje wyroby do kategorii: produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, napoje regionalne oraz część gastronomiczną. Komisja konkursowa nagrodziła 11 produktów i przyznała 8 wyróżnień. W kategorii potrawy regionalnej zwyciężyło Koło Gospodyń Wiejskich „Ruskowianki” ze zupą siorbą grochowo-grzybową i potupajką z sosem grzybowym. Laureaci mieli także możliwość rywalizować o prestiżową statuetkę „Perła”, wręczaną podczas ogólnopolskiego finału Targów Smaki Regionów w Poznaniu we wrześniu 2025 roku.

Innym ważnym wydarzeniem był konkurs „Przy wspólnym stole”, którego finał odbył się w sierpniu w Sierpcu. Organizowany dla Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych i szkół gastronomicznych, konkurs skupiał się na przygotowaniu tradycyjnych potraw regionalnych z produktów dostępnych na Mazowszu. Zmagania kulinarne oceniały smak, wygląd i oryginalność dań.

W maju odbył się także konkurs „Smaki Leśne 2025”, poświęcony dziczyźnie, owocom leśnym, grzybom i ziołom. Finał konkursu miał miejsce podczas Festiwalu Leśnych Smaków w Uzarzewie. W kategorii dziczyzna zwyciężyła Lizawka – Ogólnopolska Ambasada Dziczyzny z Poznania za szynkę z jelenia i kiełbasę jałowcową z dzika.

Źródło: zyciewarszawy.pl

