Najlepsze sery na Mazowszu poszukiwane

Samorząd Mazowsza ogłosił 9. edycję „Mazowieckiego konkursu serów zagrodowych”. To szansa dla lokalnych producentów serów na zaprezentowanie swoich wyrobów oraz zdobycie cennych nagród.



Konkurs dedykowany jest mieszkańcom Mazowsza – zarówno firmom jak i pełnoletnim osobom fizycznym.

Doskonała okazja, aby zaprezentować swoje sery

Mogą oni zgłaszać do rywalizacji różne typy serów podpuszczkowych, w tym sery świeże, dojrzewające, pleśniowe oraz sery kwasowe.

– To doskonała okazja, aby zaprezentować i wypromować swoje wyroby. Zachęcam wszystkich producentów serów zagrodowych do udziału w konkursie. Osoby, których produkty zostaną ocenione najlepiej, otrzymają nagrody rzeczowe – podkreśla Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Do konkursu można się zgłosić, wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesłanie go na adres Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa lub drogą mailową na [email protected].