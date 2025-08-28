Najlepsze sery na Mazowszu poszukiwane

Uczestnicy mogą zgłaszać do rywalizacji różne typy serów podpuszczkowych, w tym sery świeże, dojrzewające, pleśniowe oraz sery kwasowe
Konkurs dedykowany jest mieszkańcom Mazowsza – zarówno firmom jak i pełnoletnim osobom fizycznym.
Mogą oni zgłaszać do rywalizacji różne typy serów podpuszczkowych, w tym sery świeże, dojrzewające, pleśniowe oraz sery kwasowe.
– To doskonała okazja, aby zaprezentować i wypromować swoje wyroby. Zachęcam wszystkich producentów serów zagrodowych do udziału w konkursie. Osoby, których produkty zostaną ocenione najlepiej, otrzymają nagrody rzeczowe – podkreśla Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
Do konkursu można się zgłosić, wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesłanie go na adres Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa lub drogą mailową na [email protected].
To niejedyny konkurs promujący tradycyjne smaki i produkty regionalne, jaki zorganizował w tym roku samorząd województwa mazowieckiego.
Przykładowo odbyła się XXIV edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Wzięli w nim udział producenci tradycyjnej żywności z całego Mazowsza, którzy zgłosili swoje wyroby do kategorii: produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, napoje regionalne oraz część gastronomiczną. Komisja konkursowa nagrodziła 11 produktów i przyznała 8 wyróżnień. W kategorii potrawy regionalnej zwyciężyło Koło Gospodyń Wiejskich „Ruskowianki” ze zupą siorbą grochowo-grzybową i potupajką z sosem grzybowym. Laureaci mieli także możliwość rywalizować o prestiżową statuetkę „Perła”, wręczaną podczas ogólnopolskiego finału Targów Smaki Regionów w Poznaniu we wrześniu 2025 roku.
Innym ważnym wydarzeniem był konkurs „Przy wspólnym stole”, którego finał odbył się w sierpniu w Sierpcu. Organizowany dla Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych i szkół gastronomicznych, konkurs skupiał się na przygotowaniu tradycyjnych potraw regionalnych z produktów dostępnych na Mazowszu. Zmagania kulinarne oceniały smak, wygląd i oryginalność dań.
W maju odbył się także konkurs „Smaki Leśne 2025”, poświęcony dziczyźnie, owocom leśnym, grzybom i ziołom. Finał konkursu miał miejsce podczas Festiwalu Leśnych Smaków w Uzarzewie. W kategorii dziczyzna zwyciężyła Lizawka – Ogólnopolska Ambasada Dziczyzny z Poznania za szynkę z jelenia i kiełbasę jałowcową z dzika.