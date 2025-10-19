Budowa domu kultury na Żoliborzu wstrzymana. Zerwano umowę z wykonawcą

W budynku piętrowym zaplanowano bogaty program funkcjonalny. Na parterze, tuż przy wejściu, miała znaleźć się sąsiedzka kawiarenka z wyjściem na drewniany taras oraz sala spotkań. Piętro zarezerwowano dla administracji, a także dwóch pracowni wielofunkcyjnych do działań artystycznych i sali zajęć ruchowych, wyposażonej w duże, doświetlające okna. Co więcej, w podziemiu miał powstać profesjonalne studio nagrań z reżyserką. Natomiast dawny budynek warsztatowy został zaprojektowany z myślą o utworzeniu warsztatu ceramicznego i pracowni rękodzielniczej.

Projekt przewidywał także zastosowanie technologii proekologicznych, w tym paneli fotowoltaicznych na dachu. Zadbano również o pełną dostępność – zaplanowano nową klatkę schodową, windę oraz rampę dla osób o ograniczonej zdolności ruchowej. Dyrektor ŻDK, Iwona Mirosław-Dolecka, zaznaczyła, że umowa dotyczyła co prawda stanu surowego zamkniętego, ale docelowe zagospodarowanie wnętrz będzie elastycznie dopasowywane do potrzeb mieszkańców.

Wstrzymanie prac. Rozbiórka ciężkim sprzętem bez zgody

Optymizm związany z inwestycją został brutalnie przerwany. Pod koniec września 2025 roku Urząd Dzielnicy Żoliborz podjął decyzję o wstrzymaniu prac i odstąpieniu od umowy z winy wykonawcy.

Jak wynika z komunikatu Ratusza, główną przyczyną zerwania umowy było stwierdzenie poważnych nieprawidłowości w sposobie prowadzenia prac rozbiórkowych. Wykonawca, spółka VARCO, zamiast przewidzianej w projekcie rozbiórki ręcznej, prowadził roboty z użyciem ciężkiego sprzętu. Działania te odbywały się bez wymaganych zgód projektanta, inspektora nadzoru oraz zamawiającego. Pomimo wielokrotnych sprzeciwów i wpisów w Dzienniku Budowy, roboty były kontynuowane w sposób niezgodny z dokumentacją, co stwarzało ryzyko utraty pozwolenia na budowę.

W efekcie niewłaściwej organizacji i prowadzenia robót, harmonogram inwestycji zanotował już około czteromiesięczne opóźnienie.

Co dalej? Nowy przetarg i ekspertyza techniczna

Sytuacja wymaga natychmiastowych działań naprawczych. Zlecona przez Urząd ekspertyza techniczna potwierdziła nieprawidłowości i określiła zakres prac, które muszą zostać wykonane, aby budowa mogła zostać wznowiona.

Obecnie Urząd koncentruje się na dwóch kluczowych kwestiach:

Zabezpieczeniu terenu inwestycji przed warunkami atmosferycznymi i dostępem osób postronnych.

Prowadzeniu działań przygotowawczych do ogłoszenia nowego przetargu i wyboru kolejnego wykonawcy, który przejmie zadanie kontynuacji przebudowy ŻDK.

Niestety, fiasko pierwszego etapu prac oznacza, że mieszkańcy Żoliborza będą musieli poczekać znacznie dłużej na swój modernistyczny i proekologiczny Dom Kultury, niż pierwotnie planowano. Inwestycja przechodzi w stan zawieszenia na czas poszukiwania rzetelnego partnera do jej dokończenia.