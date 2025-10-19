8.5°C
Życie Warszawy

Z Janem Pawłem II na sztandarach. Marsz papieski w Warszawie. Wierni na Krakowskim Przedmieściu

Publikacja: 19.10.2025 15:45

Marsz „Sursum Corda!" ma na celu przypomnienie nauczania Papieża

Marsz „Sursum Corda!" ma na celu przypomnienie nauczania Papieża

Foto: PAP / Radek Pietruszka

Kacper Komaiszko
Warszawa stała się dziś centrum pamięci o Janie Pawle II. Wierni zebrali się na Krakowskim Przedmieściu, by przejść w III Narodowym Marszu Papieskim pod hasłem „Sursum Corda! - W górę serca!". Wydarzenie, objęte Honorowym Patronatem Prezydenta RP Karola Nawrockiego, jest świadectwem sprzeciwu wobec prób podważania dziedzictwa Papieża Polaka.

Niedziela, 19 października 2025 roku, to data, kiedy warszawskie ulice ponownie wypełniają się uczestnikami Narodowego Marszu Papieskiego. Trzecia edycja tej społecznej inicjatywy rozpoczęła się tradycyjnie od duchowego fundamentu – Mszy Świętej odprawionej o godz 13 w Bazylice Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu. Po liturgii wierni ruszyli w uroczystym przemarszu. Marsz ten, w swojej genezie i przesłaniu, jest zarówno wyrazem głębokiej religijności, jak i stanowczym głosem w obronie wartości chrześcijańskiej cywilizacji.

Wierni maszerują Krakowskim Przedmieściem

Wierni maszerują Krakowskim Przedmieściem

Foto: PAP / Radek Pietruszka

Świadectwo ufności i obrona dziedzictwa

Głównym motywem, który co roku gromadzi dziesiątki tysięcy Polaków, jest zdecydowany sprzeciw wobec narastających w ostatnich latach prób podważania świętości i zasług Jana Pawła II. Organizatorzy Marszu jasno wskazują, że wydarzenie ma charakter świadectwa ufności w postać i dziedzictwo Papieża. W obliczu narracji „wzbudzającej nieufność i nienawiść do katolickiej wiary”, zwłaszcza wśród młodych, Marsz jest odpowiedzią na to, że „za bardzo ściszyliśmy głos” w obronie Papieża Polaka.

Uczestnicy podkreślają, że Jan Paweł II był niekwestionowanym duchowym przewodnikiem kształtującym moralność kilku pokoleń, który „wyznaczał niełatwą, lecz pewną drogę do świętości”.

Marsz poprzedziła msza święta

Marsz poprzedziła msza święta

Foto: PAP / Radek Pietruszka

Wartości, które prowadzą przez „Zamęt Świata”

Marsz „Sursum Corda!” ma na celu przypomnienie nauczania Papieża, które, zdaniem organizatorów, jest „potrzebne nawet bardziej niż w latach jego pontyfikatu”. Wśród fundamentalnych wartości, które są niesione na sztandarach Marszu, kluczowe miejsce zajmują:

• Wartość i świętość życia oraz godność osoby ludzkiej, stanowiące nienaruszalny fundament życia społeczności.

• Piękno miłości małżeńskiej i powołania do rodzicielstwa.

• Wzywanie do kształcenia w cnotach.

„Profetyczne przesłanie papieża” ma prowadzić uczestników i całe społeczeństwo „prostą drogą” pośród „zamętu i pułapek współczesnego świata”. Marsz ma także wyraźny wymiar patriotyczny, przypominając, że postać Jana Pawła II oraz jego dziedzictwo stanowią drogowskaz na ścieżce wiary i miłości do Ojczyzny.

Uczestnicy III Narodowego Marszu Papieskiego przed bazyliką św. Krzyża w Warszawie

Uczestnicy III Narodowego Marszu Papieskiego przed bazyliką św. Krzyża w Warszawie

Foto: PAP / Radek Pietruszka

Plan i trasa Marszu Papieskiego

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 13 Mszą Świętą w Bazylice Świętego Krzyża przy ul. Krakowskie Przedmieście 3. Wymarsz uczestników nastąpił o godz. 14.

Trasa przemarszu prowadzi historycznym ciągiem warszawskiej Starówki, od Bazyliki Świętego Krzyża, przez Krakowskie Przedmieście, do Placu Zamkowego. Finał marszu ma miejsce przy Kolumnie Zygmunta III Wazy, gdzie przewidziano kontynuację uroczystości.

Data 19 października nie jest przypadkowa – wpisuje się w obchody Dnia Kapłanów Niezłomnych i 41. rocznicę uprowadzenia i zamordowania bł. księdza Jerzego Popiełuszki.

W oczach uczestników, to wydarzenie ma pomóc w przywróceniu świętemu Papieżowi należnego mu miejsca w polskiej historii i codziennej rzeczywistości.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

