Z Janem Pawłem II na sztandarach. Marsz papieski w Warszawie. Wierni na Krakowskim Przedmieściu

Warszawa stała się dziś centrum pamięci o Janie Pawle II. Wierni zebrali się na Krakowskim Przedmieściu, by przejść w III Narodowym Marszu Papieskim pod hasłem „Sursum Corda! - W górę serca!". Wydarzenie, objęte Honorowym Patronatem Prezydenta RP Karola Nawrockiego, jest świadectwem sprzeciwu wobec prób podważania dziedzictwa Papieża Polaka.



Niedziela, 19 października 2025 roku, to data, kiedy warszawskie ulice ponownie wypełniają się uczestnikami Narodowego Marszu Papieskiego. Trzecia edycja tej społecznej inicjatywy rozpoczęła się tradycyjnie od duchowego fundamentu – Mszy Świętej odprawionej o godz 13 w Bazylice Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu. Po liturgii wierni ruszyli w uroczystym przemarszu. Marsz ten, w swojej genezie i przesłaniu, jest zarówno wyrazem głębokiej religijności, jak i stanowczym głosem w obronie wartości chrześcijańskiej cywilizacji.

Reklama Reklama

Wierni maszerują Krakowskim Przedmieściem Foto: PAP / Radek Pietruszka

Świadectwo ufności i obrona dziedzictwa

Głównym motywem, który co roku gromadzi dziesiątki tysięcy Polaków, jest zdecydowany sprzeciw wobec narastających w ostatnich latach prób podważania świętości i zasług Jana Pawła II. Organizatorzy Marszu jasno wskazują, że wydarzenie ma charakter świadectwa ufności w postać i dziedzictwo Papieża. W obliczu narracji „wzbudzającej nieufność i nienawiść do katolickiej wiary”, zwłaszcza wśród młodych, Marsz jest odpowiedzią na to, że „za bardzo ściszyliśmy głos” w obronie Papieża Polaka.

Uczestnicy podkreślają, że Jan Paweł II był niekwestionowanym duchowym przewodnikiem kształtującym moralność kilku pokoleń, który „wyznaczał niełatwą, lecz pewną drogę do świętości”.