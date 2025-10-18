„Kasztany zostawcie w parku”. Ośrodek Koteria apeluje do właścicieli kotów

Choć kasztany wydają się być naturalną zabawką, mogą być dla mruczków niebezpieczne – ostrzega właścicieli stołecznych pupili Ośrodek dla Kotów Miejskich Koteria.



Jak tłumaczą przedstawiciele Koterii, kasztany zawierają saponiny — substancje, które u kotów mogą powodować podrażnienia błon śluzowych, wywoływać wymioty, biegunkę oraz inne problemy żołądkowe.

Kasztany niebezpieczne dla kotów

Dodatkowo połknięty kasztan jest twardy i śliski, co może skutkować zakleszczeniem się w przewodzie pokarmowym lub nawet zadławieniem.

Warto też pamiętać, że kasztany znalezione na chodniku czy ziemi są często brudne, mają kontakt ze spalinami oraz grzybami pleśniowymi, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie zwierząt.

Specjaliści z Ośrodka dla Kotów Miejskich. Koteria apelują, by nie przynosić kasztanów do domów, w których są koty. „Zostawmy więc kasztany tam, gdzie im najlepiej – na trawie pod drzewem! A kotom sprezentujmy inną zabawkę” – zachęca Koteria.